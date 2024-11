BBC: Trumpův poradce: Ukrajina se musí vzdát Krymu

9. 11. 2024

čas čtení 4 minuty





Trumpův poradce řekl v BBC, že Ukrajina se musí soustředit na mír, ne na znovuzískání území



Trump soustavně tvrdí, že jeho prioritou je ukončit válku a zastavit odčerpávání amerických zdrojů





Vysoce postavený poradce Donalda Trumpa řekl, že nastupující Trumpova administrativa se zaměří na dosažení míru na Ukrajině, a ne na to, aby Ukrajina získala zpět území okupované Ruskem.



Bryan Lanza, stratég Republikánské strany, řekl BBC, že Trumpova administrativa požádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o jeho verzi „realistické vize míru“. Vysoce postavený poradce Donalda Trumpa řekl, že nastupující Trumpova administrativa se zaměří na dosažení míru na Ukrajině, a ne na to, aby Ukrajina získala zpět území okupované Ruskem.Bryan Lanza, stratég Republikánské strany, řekl BBC, že Trumpova administrativa požádá ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o jeho verzi „realistické vize míru“.





„A pokud prezident Zelenskyj přijde k jednacímu stolu a řekne, no, mír můžeme mít, jen když budeme mít Krym, tím nám dokáže, že to není seriozní osoba," řekl. „Krym už nikdy ukrajinský nebude.“



Rusko anektovalo poloostrov Krym v roce 2014. O osm let později zahájilo rozsáhlou invazi na Ukrajinu a obsadilo území na východě Ukrajiny.



Trump soustavně prohlašuje, že jeho prioritou je ukončit válku a zastavit to, co charakterizuje jako odčerpávání amerických zdrojů vojenskou pomocí Ukrajině.



Lanza, Trumpův politický poradce od zahájení Trumpovy kampaně v roce 2016, se o oblastech na východě Ukrajiny nezmínil, ale řekl, že znovuzískání Krymu od Ruska je nereálné a „není to cílem Spojených států“.



„Když Zelenskyj říká, že mír bude jen tehdy, až bude vrácen Krym, máme pro prezidenta Zelenského zprávu: Krym je pryč,“ řekl v pořadu BBC World Service Weekend.



„A pokud je vaší prioritou získat Krym zpět a nechat americké vojáky bojovat za získání Krymu zpět, budete na to sám.“



Spojené státy nikdy nevyslaly americké vojáky do bojů na Ukrajině, ani Kyjev nepožádal, aby američtí vojáci bojovali jeho jménem. Ukrajina pouze požádala o americkou vojenskou pomoc na vyzbrojení vlastních vojáků.



Lanza uvedl, že si nesmírně váží ukrajinského lidu, a popsal ho jako lid se lvím srdcem. Řekl však, že prioritou USA je „mír a zastavení zabíjení“.



„To, co se chystáme Ukrajině říci, je: Jakou vidíte realistickou vizi míru. Není to vize vítězství, ale vize míru. A začněme vést upřímný rozhovor,“ řekl.



Trump se Zelenským hovořil ve středu po svém volebním vítězství, hovoru se zúčastnil také miliardář Elon Musk.



Zdroj z ukrajinské prezidentské kanceláře řekl BBC, že „dobrý dlouhý rozhovor“ mezi Zelenským a Trumpem trval „asi půl hodiny“.



„Nebyl to rozhovor, který by hovořil o velmi podstatných věcech, ale celkově byl velmi vřelý a příjemný.“



Trumpovi demokratičtí odpůrci ho obviňují z přítulnosti k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a tvrdí, že jeho přístup k válce se rovná kapitulaci Ukrajiny a ohrozí celou Evropu.



Minulý měsíc Zelenskyj předložil ukrajinskému parlamentu „plán vítězství“, který zahrnoval odmítnutí odstoupení ukrajinských území a suverenity.



Během své volební kampaně Trump opakovaně prohlásil, že je schopen válku mezi Ruskem a Ukrajinou ukončit „během jednoho dne“, ale nikdy neuvedl další podrobnosti.



V dokumentu, který v květnu sepsali dva jeho bývalí šéfové národní bezpečnosti, se uvádí, že USA by měly pokračovat v dodávkách zbraní, ale podmínit tuto podporu tím, že Kyjev zahájí mírové rozhovory s Ruskem.



Ukrajina by se podle dokumentu neměla vzdát naděje na získání celého svého území zpět z ruské okupace, ale měla by jednat na základě současné frontové linie.



Počátkem tohoto týdne Putin poblahopřál Trumpovi k volebnímu vítězství a uvedl, že Trumpovo tvrzení, že může pomoci ukončit válku na Ukrajině, „si přinejmenším zaslouží pozornost“.





Lanza rovněž kritizoval podporu, kterou Bidenova administrativa a evropské země poskytly Ukrajině od ruské invaze v plném rozsahu v únoru 2022.

USA jsou největším dodavatelem zbraní na Ukrajinu - od února 2022 do konce června 2024 dodaly nebo přislíbily zbraně a vybavení v hodnotě 55,5 miliardy dolarů, uvádí německá výzkumná organizace Kiel Institute for the World Economy.





Potíž je, že pokud USA skončí svou vojenskou podporu Ukrajiny, Evropa nemá průmyslové kapacity tu podporu nahradt.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

669

„Skutečnost na místě je taková, že evropské národní státy a prezident Biden nedali Ukrajině schopnost a zbraně, aby tuto válku vyhrála hned na začátku, a nezrušili omezení, aby Ukrajina mohla vyhrát,“ řekl.Začátkem tohoto roku schválila Sněmovna reprezentantů USA balík vojenské pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů na pomoc v boji proti ruské invazi.