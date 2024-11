Channel 4 News: Izrael právě vyvraždil dalších 44 lidí

9. 11. 2024

Moderátorka, Channel 4 News, sobota 9. listopadu 2024: Posledních 24 hodin v Gaze a na Ukrajině: Násilí, smutek a krveprolití. Zvolený prezident Donald Trump říká, že přinese mír. Ale jak? Dobrý večer. Celý svět vybuchuje. Slova Donalda Trumpa na předvolebním shromáždění před několika měsíci a záběry, které přicházejí z Blízkého východu a Ukrajiny jen za posledních několik hodin, jako by jeho analýzu potvrzovaly.

V Gaze bylo přes noc zabito 44 lidí, mezi zasaženými místy je i škola. A na Ukrajině invaze, která začala téměř před třemi lety, pokračuje v nezmenšené míře, na Oděsu zaútočil dron. Může tedy Trump, údajně s cílem získat Nobelovu cenu míru, skutečně ukončit krveprolití?

Ve středu se Joe Biden setká s Donaldem Trumpem v Bílém domě na začátku toho, co současný americký prezident slíbil, že bude mírovým přechodem, ale problémy spojené s četnými konflikty po celém světě málokdy vypadaly tak nepřekonatelně.

Izraelské bombardování Libanonu a Gazy nepolevuje a Katar nyní údajně pozastavuje své úsilí o zprostředkování příměří, dokud Izrael a Hamás neprojeví upřímnou ochotu vrátit se k jednacímu stolu.

Harry Fawcett přináší tuto reportáž, která vás možná znepokojí.





Reportér: Takto vypadá další den bez příměří v Gaze. Novináři utíkají ze svého stanového pracoviště před nemocnicí Al Aksa v Deir al Bala ke své poslední reportáži, poslední hrůza je jen pár kroků od nich. Izraelský útok na tábor, při kterém zemřeli dva lidé a další byli zraněni, mezi nimi i novináři.

Minulý měsíc stejný tábor po izraelském úderu zachvátily plameny. Bylo vidět, jak lidé uhořeli. Netrvá dlouho a stejné místo v tomto nehostinném pruhu území je zasaženo znovu.

Žena: Přišli jsme sem, když jsme byli vysídleni. Řekli nám, abychom šli na jih. Přišli jsme na jih. Toto je už osmý nálet na nemocnici Al Aksa. Nejsme v bezpečí ve dne ani v noci. Já sama jsem před třemi týdny přežila požár. Co vám mám říct?







Reportér: Po celou dobu této války měly pokusy o vyjednávání, jakkoli zadrhávající se, jakkoli reálné, dva hlavní průvodce, Egypt a Katar. Nyní Katar údajně své zprostředkovatelské úsilí pozastavuje s tím, že ani Izrael, ani Hamás nejsou ochotni jednat v dobré víře.





V posledních měsících Amerika nejednou hovořila o vyhlídce na dohodu, jen těch nejtěžších deset procent prý zbývalo odsouhlasit opakovaný refrén. Ale zatímco USA obviňovaly Hamás ze změny svých požadavků, izraelský premiér byl rovněž činěn odpovědným, zejména rodinami rukojmích doma, za blokování pokroku, v neposlední řadě svým trváním na udržování izraelských jednotek v nárazníkovém pásmu na hranici Gazy s Egyptem.





Nový postup USA, protože bude nějakou dobu trvat, než Hamás vyhostí, Turecko a Írán jsou považované za nejpravděpodobnější cíle. Ale kam dál s rozhovory o příměří? Donald Trump řekl Benjaminu Netanjahuovi, že chce, aby válka skončila ještě před jeho nástupem do funkce, ale za podmínek Izraele. To však jen málo pomůže zmírnit každodenní bolest v nemocnicích v Gaze. Rok a měsíc tohoto násilí. Nyní si bída nějak našla nové způsoby, jak to umocnit, toto bylo dnes město Gaza po dvou úderech na školy, které zabily 14 lidí.







A lidé na nádvoří venku, co se stalo těm, kteří to prožívají, a těm, kteří to sledují zpovzdálí, drásavě povědomé? Těla seřazená do řady smutku, který je zároveň společný i osobní. Nikdo nezůstal, tato žena říká, že celý svět je pryč.







V srpnu Dauhá uspořádalo pohřeb zavražděného vůdce Hamásu Ismaila Hanyeha. Více než deset let hostil Katar politické vedení Hamásu. Původně prý na příkaz Obamovy administrativy, nyní na sklonku Bidenova Bílého domu, USA údajně nařídily, aby Hamás jejich blízkovýchodní partner vyhodil."Tolik lidí z Gazy je pryč, tolik kolik? Kolik jich ještě bude, než tato válka skončí?"