Channel 4 News: "Tady sbíráme kusy mrtvol dětí"

9. 11. 2024

čas čtení 8 minut



Moderátorka, Channel 4 News, pátek 8. listopadu 2024, 19 hodin: Organizace spojených národů uvedla, že téměř 70 % lidí zabitých ve válce v Gaze jsou ženy a děti, zpráva Úřadu OSN pro lidská práva ověřila více než 8000 mrtvých během prvních šesti měsíců války a uvedla, že její údaje o počtu mrtvých civilistů ukazují na systematické porušování základních zásad mezinárodního humanitárního práva, včetně rozlišování a proporcionality. Varování: tato reportáž od našeho zahraničního zpravodaje Secundera Kermaniho obsahuje znepokojivé podrobnosti.

Reportér: Dítě si bosé vybírá cestu troskami školy, ve které žilo.







Je to další objekt, kde se ukrývají vysídlení Palestinci, kteří se stali terčem izraelského úderu. Zoufalé rodiny, obklopené svým skromným majetkem, přemýšlejí, kam teď mají jít.

„Vytáhli jsme mé děti zpod trosek," pláče tato žena. "Ať je Izrael proklet.“

Škola se vznítila, říká, že hoří. "Nevím, kdo ještě žije a kdo zemřel."





Dnešní zpráva OSN obvinila Izrael z bezprecedentní míry porušování mezinárodního práva v Gaze a hovoří o 8000 obětech, jejichž totožnost OSN dosud ověřila. Ze 70 % se jednalo o ženy a děti. Zpráva byla rovněž kritická vůči Hamásu, který nadále drží izraelská rukojmí.









Tato traumatizovaná a vyděšená dívka také útočí na Hamás. Pod jejíma nohama leží zakrvácená betonová deska.









Izrael trvá na tom, že se zaměřuje pouze na bojovníky této skupiny. Byli nějací v této škole ve městě Gaza? To nevíme. Jisté je, jak strašný dopad měl úder na tuto školu.









„Jak vidíte, sbíráme ostatky lidí,“ říká tento muž, "nevinných lidí, kteří s ničím neměli nic společného."





Sbírali kusy těla ženy a její dcery. Byly roztrhány na kusy.









Právě v nejsevernější oblasti Gazy je zkáza nejhorší, až apokalyptická. Poslední měsíc sem nebyla povolena žádná potravinová pomoc. Izrael je obviňován z vyhladovění obyvatel, což popírá.





Z Izraele uprchlo před zesíleným útokem na severu asi 100 000 Palestinců, ale desítky tisíc jich stále zůstávají. Mnozí z nich se obávají, že se už nikdy nebudou moci vrátit. Někteří z vysídlenců hledali útočiště v zasažené škole. Na nádvoří leží roztrhané malé děti.















Tato žena pláče. "Kde je Trump? Co pro nás udělá? Ať nám pomůže."





Moderátorka: Hovořila jsem s Janem Egelandem z Norské rady pro uprchlíky, který se právě vrátil z Gazy. Je to bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a pomoc v nouzi. Na začátku jsem se ho zeptaal na jeho dojem z tamní situace.









Jan Egeland: No, byl jsem opravdu zdrcený, když jsem přijel do Gazy a viděl, jak je tato městská země zničená. Zároveň je obyvatelstvo vyhladovělé. Dostáváme tam jen velmi málo pomoci a tu, kterou dostáváme, nelze skutečně rozdělit.





Chci říct, že Izraelci stále tvrdí, že se pomoc dostává dovnitř. Jsou tam samozřejmě lidé, kteří ji rabují, Izraelci říkají, že to s nimi nemá nic společného.





Moderátorka: Řekněte nám, kolik pomoci se podle vás dostává vzhledem k tomu, kolik je jí skutečně potřeba.





Jan Egeland: Myslím, že to je zásadní bod. Myslím tím, že jste novinářka, jimž je po celou dobu odepřen přístup do Gazy, ale Izrael je stále, víte, schopen prezentovat všechny své nepravdy prostřednictvím všech světových médií. Nepřichází žádná pomoc. Dokonce i Američané přiznali, že v říjnu tam jezdilo 30 kamionů denně. To je nic. Říkají, že nejsou zodpovědní za drancování. Ale oni rozbili civilní policii a nezabezpečují silnice. Zaměřují se na každého, kdo je podezřelý, ale ne na rabující, a pak také říkají, my máme cílenou operaci jen proti vojákům. Tak jak to, že je teď zdokumentováno Vysokým komisařem OSN pro lidská práva, že 70 % ze všech těch desetitisíců mrtvých jsou ženy a děti. Nevěřte Izraelcům. Ani Hamásu, ani Hizballáhu. Jsou to účastníci velmi špinavé války.





Moderátorka: Samozřejmě že jde o civilisty. Jsou to obyčejní muži, ženy a děti, kteří trpí. Přibližte nám, co v současné době prožívají.





Jan Egeland: Téměř 90 % obyvatel Gazy bylo vyhnáno ze svých domovů. Děti jsou podvyživené. Přibývá epidemických onemocnění. Vidíte, jak lidé hromadně umírají na nemoci, kterým se dá předcházet. Už i nemocnice jsou bombardovány. Neexistuje žádná hygiena. Lidé jsou namačkáni na sebe, žijí jeden na druhém a není úniku.







Moderátorka: Co by se mělo stát nyní, když se podíváte dopředu na zimu?





Jan Egeland: Za prvé, potřebujeme příměří, ani o den více, pak propuštění rukojmích, které Hamás stále drží. A pak velmi mnoho svévolně zatčených Palestinců, současně otevření hraničních přechodů.





Mohli bychom všem pomoci hned, kdybychom měli přístup. Konečně začátek mírového procesu.







Jan Egeland: Ano. Američané, Němci, Britové, Francouzi, EU, kteří říkají, že jsme opravdu přátelé Izraele a dodávali zbraně do té nevybíravé války, nejsou schopni ani donutit Izrael, aby pustil pomoc, natož aby ušetřil ženy a děti. Takže to je na začátek. Teď osadnická hnutí, což je organizovaný zločin opravdu na Západním břehu, slaví Trumpovo vítězství, protože věří, že mohou přijít a kolonizovat sever. Doufám, že budou zklamaní, protože Amerika na prvním místě by znamenala změnu politiky. Dnes je na prvním místě Izrael, na druhém Amerika a až na třetím lidskost. Ano. Američané, Němci, Britové, Francouzi, EU, kteří říkají, že jsme opravdu přátelé Izraele a dodávali zbraně do té nevybíravé války, nejsou schopni ani donutit Izrael, aby pustil pomoc, natož aby ušetřil ženy a děti. Takže to je na začátek. Teď osadnická hnutí, což je organizovaný zločin opravdu na Západním břehu, slaví Trumpovo vítězství, protože věří, že mohou přijít a kolonizovat sever. Doufám, že budou zklamaní, protože Amerika na prvním místě by znamenala změnu politiky. Dnes je na prvním místě Izrael, na druhém Amerika a až na třetím lidskost.





Moderátorka: Donald Trump ve svém vítězném projevu řekl, že je to člověk, který nechce rozpoutávat války. Chce je zastavit. Takže vás to povzbuzuje?





Jan Egeland: Povzbuzuje mě jeho záměr pokusit se zastavit válku, protože by to znamenalo, že řekne Netanjahuovi, na kterého má velké páky, že už nebudeme poskytovat žádné zbraně do této nevybíravé války. Naopak, zastavit ji a pak jednat o propuštění rukojmích.







Moderátorka: Pokud mohu osobní poznámku, zníte nesmírně frustrovaně.





Sbírají úlomky vlasů a části těl, aby se pokusili pohřbít to, co zbylo z obětíUkončí někdo zdejší utrpení? Náhle se v dálce ozve dunění výbuchů a dav se dá na útěk. Ale kde najít bezpečí? Nikdo neví.* * *V Americe jsme právě zažili prezidentské volby, novým prezidentem bude Donald Trump. Neobáváte se toho období mezi dneškem a jeho nástupem, kdy Američané nemusí mít dostatečný vliv, aby pomohli prosadit ten mírový proces?Jsem opravdu frustrován, považuji za nemožné pochopit, jak 13 měsíců necháváme civilní obyvatelstvo Gazy na holičkách a každý týden se to zhoršuje a všechny ostatní mocnosti říkají, jo, jo, my to zajistíme a zajistíme, že bude zajištěna ochrana žen a dětí. To se nám nepodařilo. Opravdu.