Bludy Petra Fialy

9. 11. 2024 / Jan Čulík

Ach jo, další Fialovy bláboly:



Česko je Západ, podporuje nezávislost Ukrajiny proti ruské agresi a stojí na straně Izraele před teroristickými hrozbami.



Úspěšným předsednictvím v EU jsme získali respekt a podpořili jsme změny, jako jsou úpravy EURO 7 nebo zařazení jádra mezi čisté zdroje.



Usilujeme také o… pic.twitter.com/3zzA800kkP — Petr Fiala (@P_Fiala) November 9, 2024 Podřízení Petra Fialy - on sám se sociálními sítěmi neumí pracovat - neustále zveřejňují jeho jménem nesmysly. Je to znepokojující: Rychle se rozkládá světový pořádek a čelný představitel České republiky si hoví v nesmyslech:

Oprava: Česko je podle prestižního týdeníku Economist po Rusku druhou nejoligarchočtější zemí v Evropě. Zdaleka to není Západ. Fialova vláda systematicky ožebračuje chudší občany v české společnosti a dává stále větší moc a peníze oligarchům, kteří ovládají česká média a zemi obecně.

Česká republika se mezinárodně zdiskreditovala nekritickou podporou pro válečné zločiny Izraele, páchané proti palestinským ženám a dětem. Jako jediná evropská země (kromě autoritářského Maďarska) hlasovala česká vláda v OSN proti rezoluci prosazující verdikt Mezinárodního trestního soudu, aby Izrael přestal nezákonně okupovat palestinská území. Tato rezoluce také potvrdila, že kdo za těchto okolností podporuje IZrael, porušuje mezinárodní právo. Rezoluci scháílilo více než 180 zemí světa, ČR se z civilizované společnosti vyčlenila. Fialu vyhnali kvůli těmto postojům z Afriky.

Další nesmysl:





V Poslanecké sněmovně jsme schválili nejdůležitější vládní novelu. Důchodovou reformu, která je výhodná pro všechny generace. 👍🏻 pic.twitter.com/HXUa7rgJie — Petr Fiala (@P_Fiala) November 8, 2024



Četné studie poukazují na velmi rychlý pokrok umělé inteligence. Podle nedávné britské studie přijde Británie v nadcházejících pěti letech (!) v důsledku umělé inteligence o osm milionů pracovních příležitostí. Pak to půjde tímto směrem stále rychleji. Velmi brzo dosáhneme "komunismu", v tom smyslu, že lidé zřejmě nebudou pracovat, hodnoty bude automaticky vytvářet umělá intelgence a obrovský finanční prospěch z toho budou mít její majitelé. Ostatní lidé přijdou o prostředky obživy. Za této situace je nutné, aby vláda plánovala drsné přerozdělování majetku, který vytvoří umělá inteligence a zavedené všeobecného univerzálního příjmu pro všechny: Toto je nová, blížící se, velmi nebezpečná budoucnost. Ignorovat tom být zaseklý v sedmdesátkách a zvyšovat věk odchodu do důchodu v době, kdy velmi brzo nebude pracovat nikdo, je absudní a přivodí to katastrofu. Čeští politikové zveřejňují obrázky, že prý "dúchodová reforma pro rok 2050 je zajištěna". V roce 2050, proboha, nebude pracovat už vůbec nikdo.



Důrazně odsuzuji antisemitské útoky v Amsterdamu. Přesně tohle mám na mysli, když mluvím o nezvládnuté migraci do Evropy. Nesmíme jen přihlížet šíření antisemitismu a násilí, ale musíme se starat o bezpečnost svých občanů. — Petr Fiala (@P_Fiala) November 8, 2024



Tohle je vyloženě lhaní. Jak uvedla amsterodamská policie, impulsem k honbě na židovské fotbalové fanoušky byla jejich brutální islamofobie, jíž jsou stoupenci tohoto nepříliš dobrého fotbalového týmu (prohrál v Amsterodamu na celé čáře) světově známí. Izraelští fotbaloví fanoušci podle amsterodamské policie strhli palestinskou vlajku a skandovali sprostá protipalestinská hesla. Nikdo neomlouvá antisemitské útoky, ale Fiala měl odsoudit i předchozí islamofobní útoky izraelských fanoušků. Jinak je to pokrytectví, Kromě toho, při antisemitských útocích v Amsterodami bylo zraněno asi pět lidí, to Fiala odsuzuje, skutečnost, že mezitím ve stejnou dobu vyvraždil Izrael v Gaze dalších několik desítek žen a dětí skrývajících se před izraelským bombardováním ve stanech, nechává Fialu chladným. Je to pokrytecký, selektivní humanismus, Lze Fialu považovat za slušného člověka? Velmi o tom pochybuji.



Fanoušci izraelského klubu Maccabi Tel Aviv zpívali popěvky jako "V Gaze nejsou žádné školy, protože už tam nezůstaly žádné děti" nebo "Nechte zvítězit IDF, aby vyjebala s Araby". Strhávali také palestinské vlajky. Násilí ale stejně není ospravedlnitelné.

Mladý nizozemský novinář @OmeBender natočil fanoušky Maccabi Tel Aviv v Amsterdamu, jak kradou ocelové trubky, nasazují si masky a někoho honí. Zdá se, že kovovou trubku hodili na policejní vozidlo. Na záběrech je také vidět, jak ho izraelský fanoušek varuje, aby přestal natáčet.



Young Dutch journalist @OmeBender filmed Maccabi Tel Aviv fans in Amsterdam stealing steel pipes, putting on masks, and chasing someone. A metal pipe appears to be thrown at a police vehicle. The footage also shows an Israeli fan warning him to stop filming. https://t.co/nUOtwGOWJQ — Christiaan Triebert (@trbrtc) November 9, 2024



Amsterdamská policie potvrzuje, že to začali Izraelci:

BREAKING: 🇳🇱 AMSTERDAM POLICE CONFIRM ISRAELIS STARTED ITpic.twitter.com/wtsgxbtiqQ — ADAM (@AdameMedia) November 9, 2024



"Ztraumatizovaní" izraelští fanoušci po návratu do Izraele pokračovali ve svých protipalesdtinských sprostotách:

'Traumatised' Maccabi Tel Aviv fans arriving at Ben Gurion airport from Amsterdam singing:



Ole ole, ole ole ole

Let the IDF win & fuck the Arabs

Ole ole, ole ole ole

Why is school out in Gaza?

There are no children left there!”



pic.twitter.com/wPGeKhCekF — Double Down News (@DoubleDownNews) November 8, 2024

Izraelští chuligáni, kteří včera večer řádili v Amsterdamu, skončili zmlácení místními Marokánci:

Včera se hrál zápas mezi Ajaxem Amsterdam a Maccabi Tel Aviv.

Na začátku zápasu byla minutou ticha uctěna památka obětí povodní ve Španělsku.

Izraelští chuligáni odmítli vzdát úctu a snažili se ticho přerušit hanebným a nevhodným chováním.

Již před tímto zápasem deník Jerusalem Post mezi řádky oznámil, že se k izraelským chuligánům v Amsterdamu přidal Mossad.

Cíl je jako vždy známý, provokace, útok na normální občany, taxikáře a pozdější stažení karty „hraní si na oběť“.h

Po odchodu ze stadionu začali vykřikovat obscénní hesla a oslavovat genocidu a masakr dětí v Gaze hesly jako „V Gaze nejsou školy, protože tam už nejsou žádné děti“.

Poté izraelští chuligáni začali řádit a napadat občany arabského původu, kolemjdoucí, taxikáře atd. Začalo také vandalství v arabských barech, útoky na soukromé objekty, kde byly vystaveny palestinské symboly.

Po tom všem dostali nakládačku poté, co se zorganizovala parta mladých Maročanů.

Nově se objevily informace, že izraelští chuligáni zbili také jednoho Nizozemce, a zveřejnili video, na kterém opět překrucují fakta, že to byli Izraelci, kdo byl bit.

Nizozemka, která je autorkou videa, odhalila jejich lži.

(..)





🇮🇱🇳🇱 Israeli hooligans who were rampaging around Amsterdam last night ended up beaten by a local Maroccan population



What really happend?



Thread 1/ pic.twitter.com/dqR4P3EAVB — Megatron (@Megatron_ron) November 8, 2024











2