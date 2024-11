Amsterdamská policie zatkla více než 60 lidí po útocích na izraelské fotbalové fanoušky

8. 11. 2024

čas čtení 9 minut

Šéf amsterdamské policie Peter Holla uvedl, že došlo k „incidentům na obou stranách“, počínaje středeční nocí, kdy fanoušci Maccabi strhli palestinskou vlajku z fasády budovy v centru města a křičeli „jdi do prdele, Palestino“.



Holla uvedl, že fanoušci Maccabi zdemolovali taxík, po čemž následovala „online výzva“ k mobilizaci taxikářů do kasina, kde bylo přítomno 400 izraelských příznivců. Policie podle něj příznivce z kasina bezpečně vyvedla.



Na videu ze sociálních sítí, které ověřila agentura Reuters, bylo vidět, jak fanoušci Maccabi odpalují světlice a skandují „Ole, ole, ať vyhrají IDF, vyjebeme s Araby“, čímž odkazují na Izraelské obranné síly.



Policejní šéf uvedl, že ve čtvrtek v poledne se na náměstí Dam shromáždil velký dav příznivců Maccabi a došlo k „bitkám na obou stranách“.



Konflikt v Gaze zvýšil napětí mezi komunitami v celé Evropě, kde prudce vzrostl počet antisemitských urážek a útoků. Na rekordní úroveň vzrostl také počet islamofobních incidentů.







Starosta Amsterdamu odsoudil „výbuch“ násilí



Amsterodamská policie zatkla více než 60 osob po událostech, které úřady označily za „nenávistné antisemitské násilí“ proti izraelským fotbalovým fanouškům.



Letadlo s fotbalovými příznivci, které izraelská vláda přivezla z nizozemského hlavního města domů, přistálo v pátek na izraelském letišti Ben Gurion po čtvrtečních střetech, k nimž došlo po zápase Evropské ligy mezi Ajaxem a Maccabi Tel Aviv.



Starostka Amsterdamu Femke Halsemaová popsala „výbuch“ antisemitismu, při kterém došlo k „útoku“ na hostující fanoušky.



„Muži na skútrech křižovali město a hledali izraelské fotbalové fanoušky. Byly to útoky typu „udeř a uteč“. Snadno chápu, že to vyvolává vzpomínky na pogromy,“ řekla Halsema.



„Naše město bylo hluboce poškozeno. Židovská kultura byla hluboce ohrožena. Je to výbuch antisemitismu, který, jak doufám, se už nikdy nebude opakovat.“



Představitelé Izraele a Nizozemska útoky odsoudili, zatímco jedna z předních židovských skupin uvedla, že nizozemské hlavní město by se mělo „hluboce stydět“.



Policie v pátek uvedla, že zahájila „rozsáhlé vyšetřování několika násilných incidentů“ a že pět lidí bylo převezeno do nemocnice a 62 zatčeno. Nebyly zjištěny žádné důkazy o „únosech nebo braní rukojmích“, ale policie „prověřuje zprávy“, uvedla.



Úředníci v Amsterdamu uvedli, že na několika místech ve městě byli Izraelci napadeni, uráženi a zasypáni pyrotechnikou a že pořádková policie musela několikrát zasahovat, aby izraelské příznivce ochránila a doprovodila do hotelů.



Obyvatelé a podnikatelé v Amsterdamu byli po zápase šokováni tím, co vypadalo jako organizované pronásledování izraelských fanoušků malými skupinami místních obyvatel v centru Amsterdamu.



Theodoor van Boven, majitel restaurace Condomerie nedaleko náměstí Dam na ulici Warmoesstraat, uvedl, že viděl gangy, které zřejmě lovily a pronásledovaly fanoušky soupeře. „To, co jsme tady viděli na ulici večer a v noci, byly skupiny často holandských skupin, které byly na lovu, které hledaly fanoušky Maccabi. Chodili pěšky ve skupinkách, na skútrech, jezdili kolem a hledali, telefonovali si - zdálo se, že to [bylo] organizované.“



„Viděli všechny ve žlutém [barva domovského pruhu Maccabi Tel Aviv], vrhli se na nás,“ řekla nizozemské veřejnoprávní televizi z letiště Schipol mladá žena, identifikovaná pouze jako Pnina. Dodala, že její skupina se schovala v hotelu, „dokud nebylo bezpečné vyjít ven“.



Ron, další odlétající fanoušek, řekl, že to byla „strašná noc“ a „velmi děsivá“.



Šéf amsterdamské policie Peter Holla uvedl, že došlo k „incidentům na obou stranách“, počínaje středeční nocí, kdy fanoušci Maccabi strhli palestinskou vlajku z fasády budovy v centru města a křičeli „jdi do prdele Palestino“.



Holla uvedl, že fanoušci Maccabi zdemolovali taxík, po čemž následovala „online výzva“ k mobilizaci taxikářů do kasina, kde bylo přítomno 400 izraelských příznivců. Policie podle něj příznivce z kasina bezpečně vyvedla.



Na videu ze sociálních sítí, které ověřila agentura Reuters, bylo vidět, jak fanoušci Maccabi odpalují světlice a skandují „Ole, ole, ať vyhrají IDF, vyjebeme s Araby“, čímž odkazují na Izraelské obranné síly.



Policejní šéf uvedl, že ve čtvrtek v poledne se na náměstí Dam shromáždil velký dav příznivců Maccabi a došlo k „bitkám na obou stranách“.



Před zápasem policie doprovodila propalestinské demonstranty na smluvené místo protestu, ti se však podle ní poté rozdělili do malých skupinek, které „hledaly konfrontaci“.



Během zápasu v Johan Cruyff aréně, v němž Ajax Amsterdam porazil Maccabi 5:0, nebyly hlášeny žádné problémy a fanoušci opustili stadion bez incidentů, uvedla policie.



Později v centru města vypukly vážné násilnosti, při nichž došlo k srážkám s izraelskými fanoušky a k několika „vážným útokům“, uvedla policie, podle níž se přesný počet útoků stále vyšetřuje.



Holla hájil své složky před obviněními, která vedl krajně pravicový vůdce Geert Wilders, že policie chyběla v době, kdy byli napadáni židovští fanoušci. Holla uvedl, že je šokován tím, co se stalo, přestože policie byla „maximálně připravena“ a ve čtvrtek večer měla ve službě 800 policistů, což je na obvyklé poměry velké množství.



Jedna z obyvatelek Amsterdamu, Barbara Weeninková, uvedla, že chování izraelských fanoušků považovala za hrozivé. Weeninková, která demonstrovala na propalestinských akcích, uvedla, že byla varována, aby ten večer nevycházela s kefíjem. Události po zápase neviděla, ale viděla izraelské fotbalové fanoušky před zápasem. „Viděla jsem izraelské fanoušky, jak se tu procházejí před zápasem - přišlo mi to velmi hrozivé,“ řekla.



Konflikt v Gaze zvýšil napětí mezi komunitami v celé Evropě, kde prudce vzrostl počet antisemitských urážek a útoků. Na rekordní úroveň vzrostl také počet islamofobních incidentů.

Úřad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ve svém prohlášení popsal „plánovaný antisemitský útok proti izraelským občanům“ a požádal o zvýšení bezpečnosti nizozemské židovské komunity.



Netanjahu zrušil v pátek brzy ráno oznámené plány na vyslání dvou vojenských záchranných letadel do Amsterdamu a představitelé Jeruzaléma uvedli, že úsilí se místo toho zaměří na využití komerčních leteckých společností, především izraelského národního dopravce El Al.



Společnost El Al v pátek ráno uvedla, že po zvláštním povolení židovských náboženských úřadů k provozu o šabatu odletí první let z Amsterdamu do Tel Avivu v pátek odpoledne a další volné lety budou pokračovat v sobotu podle potřeby.



Netanjahu rovněž uvedl, že nařídil špionážní agentuře Mossad, aby po násilnostech v Amsterdamu vypracovala plán, jak zabránit nepokojům na akcích v zahraničí.



Nizozemský premiér Dick Schoof prohlásil, že je „zděšen antisemitskými útoky na izraelské civilisty“, a označil je za „zcela nepřijatelné“. Uvedl, že telefonicky hovořil s Netanjahuem, „aby zdůraznil, že pachatelé budou identifikováni a stíháni“.



Wilders, který vede krajně pravicovou stranu Svoboda, největší v nizozemské vládní koalici, v pátek ve svém příspěvku na sociálních sítích kritizoval vlastní vládu za „nedostatek naléhavosti“. Napsal: „Proč se nekoná žádné mimořádné zasedání vlády? Kde je smysl pro naléhavost?“



Wilders, který je znám svými protimuslimskými postoji a ve vládě nemá formální zastoupení, uvedl, že nizozemské úřady „ponesou odpovědnost za své selhání při ochraně“ izraelských občanů.



Představitelé nizozemských židovských organizací poznamenali, že k násilnostem došlo večer, kdy si nizozemská židovská komunita připomínala Křišťálovou noc, státem posvěcený pogrom a vražedné řádění v nacistickém Německu a na ovládaných územích v roce 1938, které připravilo půdu pro holocaust.



Chanan Hertzberger, předseda Ústřední židovské rady, popsal „antisemitské gangy, které se pod rouškou antisionismu již delší dobu snaží znemožnit Židům v Nizozemsku život“.



Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla, že je „pobouřena“ „odpornými útoky namířenými proti izraelským občanům v Amsterdamu“, zatímco Uefa, řídící orgán fotbalu v Evropě, uvedla, že důrazně odsuzuje „incidenty a násilné činy“. OSN označila násilí za „velmi znepokojivé“, zatímco německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková uvedla, že je „hrozné“ a „hluboce ostudné“.



Americká vyslankyně pro boj proti antisemitismu Deborah Lipstadtová na Twitteru uvedla, že je útoky „hluboce znepokojena“, a vyzvala k jejich vyšetření.





Společnost Ajax vydala krátké prohlášení, v němž násilí odsoudila: „Po sportovním fotbalovém utkání s dobrou atmosférou na našem stadionu - za což děkujeme všem zúčastněným stranám za dobrou spolupráci - jsme se s hrůzou dozvěděli, co se včera večer stalo v centru Amsterdamu.“







Zdroj v angličtině ZDE

0