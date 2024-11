BBC: Bude Elon Musk v Trumpově vládě Americe ku prospěchu?

8. 11. 2024

Moderátorka, BBC World at One, čtvrtek 7. listopadu 2024, 13 hodin: Peter Barden pracoval pro společnost Tesla deset let a byl přímo podřízen Elonu Muskovi. Když odešel, byl vedoucím obchodního rozvoje společnosti Tesla pro Evropu, Blízký východ a Afriku a připojuje se k nám. Dobré odpoledne.

Peter Barden: Dobré odpoledne, Sarah.

Moderátorka: Těšíte se na to, co Elon Musk udělá v americké administrativě?

Peter Barden: Nevím, jestli těšit se je to správné slovo, takže myslím, že se ho mírně obávám, hádám.

Moderátorka: Protože?





Peter Barden: Protože Elona znám a vím, jak je efektivní, a dalo by se říct, že je to skvělá věc, protože efektivita je možná potřeba, aby byla na místě. Nicméně si nemyslím, že nutně můžete sladit řízení soukromé společnosti a řízení země.







Moderátorka: Ale pokud ano, protože pravděpodobně, myslím, lze si představit, že bude mít jen nějakou doplňovací roli kvůli omezením, která se týkají přivedení někoho zvenčí a nutnosti získat různá schválení Kongresu. Může věci ovlivnit pozitivním směrem?





Peter Barden: Ano, myslím, že ano. Myslím tím, že jsem nikdy nepotkal nikoho, kdo by byl tak nekompromisní jako Elon a a rozhodně dělá to, co říká, že bude dělat. I když někdy ten časový rámec může být poněkud delší. Ale viděli jste to na Twitteru. Řekl, že to zefektivní. Snížil počet zaměstnanců o 80 %. Stále dělá každoroční čistku zaměstnanců Tesly asi o 10 %, aby zajistil, že efektivita zůstane vysoká, že všichni poběží dvojím tempem a dalo by se říct, no, udělal z některých těchto společností, nejbohatších na světě, nejhodnotnější.





Moderátorka: Tak proč neudělat totéž se státem, nebo USA, jak říká, zkrachují, pokud nezačnou dělat něco jiného?





Peter Barden: Vidím, že v tom jsou určitě prvky, které by mohly pomoci. Nicméně je také velmi, velmi cynický.







Moderátorka: Proč v tom jede? Vždyť se mu očividně neuvěřitelně daří. Přes noc vydělal více než 10 miliard dolarů jen na tom, že cena akcií Tesly vzrostla? Co z toho má?





Peter Barden: S Elonem je to vždycky těžké, protože je to jako hrát šachy s někým, kdo je tak pět tahů před vámi, a vy nikdy nezjistíte, co je cílem hry, dokud to neskončí. Ale jsou tu samozřejmě ty velmi krátkodobé efekty, které jste právě zmínila, ale kromě toho samozřejmě zajištění toho, že můžete deregulovat požadavky na jeho autonomní vozidla v USA, zvýšení vládních zakázek pro jeho SpaceX. Získat více vojenských vstupů ve vztahu také ke SpaceX získat méně regulací pro Starlink, což je jeho platforma pro infrastrukturu. Už má 5 nebo 6 000 satelitů. Takže v podstatě to všechno je posílení jeho vlivu na svět, chcete-li.





Moderátorka: Ale ne nutně, ne nutně v zájmu amerického státu.





Peter Barden: Ne, neřekl bych, že nutně existuje úplný soulad mezi státem, USA a zájmem o to, co chce získávat Elon.





Peter Barden: Pohádal se s ním už v roce 2016, nikdy nevíte. Možná to udělá. Myslím, že to jsou dvě obrovská ega, takže nikdy nevíte, nikdy nevíte. Ale víte, jak řekl Peter Thiel, Elonův bývalý partner ve společnosti PayPal. Nikdy nic nedělejte proti Elonovi.





Moderátorka: A ještě jedna myšlenka na závěr. Máte ho rád?





Peter Barden Ano, vlastně mám. Nikdy jsem s ním neměl žádné spory. A víte, vycházel jsem s ním docela dobře. Dva roky jsem byl jeho přímým podřízeným, ale... Víte, hodně moci, hodně peněz člověka změní.







Zdroj v angličtině ZDE

