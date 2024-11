Američtí vojenští představitelé diskutují o tom, jak reagovat na nezákonné Trumpovy rozkazy

8. 11. 2024

čas čtení 1 minuta

Činitelé v Pentagonu vedou neformální diskuse o tom, co dělat, pokud by Donald Trump vydal nezákonný rozkaz, například nasazení armády na domácím americkém území, uvádí CNN

Připravují se také na možnost, že změní pravidla, aby mohl propustit desítky kariérních státních zaměstnanců.

V rámci kampaně Trump uvažoval o vyslání armády na své politické nepřátele a také o vracení migrantů na jižní hranici. Americké zákony obecně zakazují nasazení vojáků v aktivní službě pro účely vymáhání práva. Existují také obavy, že by mohl rozvrátit státní službu v Pentagonu a nahradit propuštěné zaměstnance zaměstnanci vybranými na základě jejich loajality vůči němu.

Trump naznačil, že by byl otevřený vůči použití sil v aktivní službě k prosazování domácího práva a masovým deportacím, a naznačil, že chce federální vládu obsadit loajálními lidmi a „vyčistit zkorumpované aktéry“ v americkém národním bezpečnostním establishmentu.



Úředníci nyní rozehrávají různé scénáře při přípravě na reorganizaci Pentagonu.



„Všichni se připravujeme a plánujeme pro nejhorší scénář, ale skutečnost je taková, že zatím nevíme, jak to dopadne,“ řekl jeden z představitelů obrany.



Trumpovo zvolení také vyvolalo uvnitř Pentagonu otázky, co by se stalo, kdyby prezident vydal nezákonný příkaz, zejména pokud by se jeho političtí nominanti uvnitř ministerstva neprosadili.



„Vojáci jsou ze zákona nuceni neuposlechnout nezákonné rozkazy,“ řekl další představitel obrany. „Otázkou však je, co se stane potom - dočkáme se rezignace vysokých vojenských představitelů? Nebo to budou považovat za opuštění svých lidí?“

