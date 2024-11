Nezkušení, špatně vycvičení a nedostatečně živení: severokorejští vojáci míří na Ukrajinu

6. 11. 2024

čas čtení 7 minut





Kim Čong-un tvrdí, že jeho armáda je „nejsilnější na světě“, ale je náchylná k nemocem a nikdo ze severokorejských vojáků ještě nezažil bojové akce



Záleží na tom, koho se zeptáte, zda jsou posilou, kterou ruské síly potřebují k významnému průlomu na Ukrajině, nebo jsou pouhou potravou pro děla, určenou k repatriaci v pytlích na mrtvoly.



Po týdnech spekulací NATO a Pentagon potvrdily, že v Rusku je asi 10 000 severokorejských vojáků, přičemž většina z nich se soustřeďuje u ukrajinských hranic v Kursku, kde se kremelské síly snažily odrazit ukrajinský vpád. Záleží na tom, koho se zeptáte, zda jsou posilou, kterou ruské síly potřebují k významnému průlomu na Ukrajině, nebo jsou pouhou potravou pro děla, určenou k repatriaci v pytlích na mrtvoly.





Severokorejci se v úterý dostali pod ukrajinskou dělostřeleckou palbu během bojů „malého rozsahu“, uvedl ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov v prvním oficiálním potvrzení kontaktu mezi oběma silami.



Je příliš brzy na to, aby bylo možné říci, jak rusko-severokorejské „krvavé spojenectví“ změní dynamiku konfliktu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že Rusko je cvičí v používání dělostřelectva, bezpilotních letounů a „základních pěchotních operací, včetně čištění zákopů, což naznačuje, že plně hodlá tyto síly využít v operacích na frontě“.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém úterním nočním televizním projevu uvedl: „První bitvy se severokorejskými vojáky otevřely novou kapitolu nestability ve světě.“



Ani jeden z mladých mužů povolaných z přibližně milionové pravidelné armády Kim Čong-una, která je podle Kima „nejsilnější na světě“, však dosud neviděl boj. A budou bojovat na neznámém území, s novými zbraněmi a v uniformách s vlajkou země - Ruska - o které toho moc nevědí.



Jejich příchod sice zmírní tlak na Rusko, aby povolávalo více vlastních občanů, přičemž USA odhadují, že od začátku války v únoru 2022 bylo zabito nebo zraněno více než 500 000 Rusů - experti se však domnívají, že vojenské dividendy pro Kreml budou omezené.



Severokorejští piloti létali během války ve Vietnamu a země poskytla vojenské poradce a letecký personál Egyptu během jomkippurské války v roce 1973, stejně jako vojenskou pomoc Sýrii. Severní Korea však nebojovala ve velké válce od počátku 50. let, kdy tříletý konflikt mezi Severem a Jihem skončil nepříjemným příměřím, ale nikoli mírovou smlouvou.



Vojáci, o nichž se předpokládá, že jsou většinou ve věku kolem 20 let, byli vycvičeni v hornaté Severní Koreji a podle odborníků nemají žádné zkušenosti s velkými rovinatými bojišti na Ukrajině.



Rusko zřejmě vyzbrojilo více než 7 000 severokorejských vojáků rozmístěných u hranic s Ukrajinou 60mm minomety, puškami AK-12, kulomety, odstřelovacími puškami, protitankovými řízenými střelami a protitankovými granátomety a také zařízením pro noční vidění, uvedla tisková agentura Yonhap s odvoláním na ukrajinskou zpravodajskou agenturu.



„Toto nasazení je historické pro Severní Koreu, která dříve vysílala do zahraničí poradní nebo specializované skupiny, ale nikdy velké pozemní síly,“ uvedl americký thinktank Centrum pro strategická a mezinárodní studia ve svém internetovém příspěvku.



Předpokládá se, že severokorejské síly v Rusku zahrnují asi 500 důstojníků a malý počet generálů, jakož i příslušníky Sboru bouří, elitních jednotek, které jsou lépe vycvičené - a živené - než většina jejich spolubojovníků, kteří jsou špatně vybaveni a náchylní k nemocem a podvýživě.



V roce 2017 zjistili jihokorejští lékaři, kteří zachránili severokorejského vojáka, jenž se dal na zběsilý útěk přes hranice - sotva přežil několik střelných zranění z vlastní strany -, že má v těle 27cm střevního červa a řadu dalších parazitů. Obsah jeho žaludku odrážel špatnou stravu - levnější kukuřici místo rýže - a to u rotného, který údajně pocházel z poměrně elitní pohraniční stráže. Jihokorejští vědci v roce 2015 uváděli zvýšený výskyt chronické hepatitidy B a C, tuberkulózy a parazitů mezi severokorejskými přeběhlíky.



„Většina z nich se pravděpodobně nevrátí domů živá"



Podle bývalých severokorejských vojáků, kteří tvrdí, že mnozí z nich budou na svou cestu do Ruska hrdí, by přesunutí vojáci mohli mít z pobytu na ukrajinské frontě prospěch, pokud přežijí. Bude to také příležitost vydělat si další peníze a možná zajistit lepší zacházení pro jejich rodiny, které byly podle jihokorejské vojenské rozvědky hromadně přesunuty na neznámá místa, aby se toto nasazení udrželo v tajnosti.



„Jsou příliš mladí a nebudou přesně chápat, co to znamená,“ řekl Lee Woong-gil, bývalý příslušník sboru Storm, který v roce 2007 přeběhl do Jižní Koreje. „Budou to prostě považovat za čest, že byli vybráni jako ti, kteří pojedou do Ruska. Myslím si však, že většina z nich se domů živá pravděpodobně nevrátí.“



Většina jejich mzdy půjde přímo režimu - potenciálně stovky milionů dolarů v zahraniční měně, které prý tvoří součást dohody, kterou Kim letos v létě uzavřel s Vladimirem Putinem. V závislosti na tom, jak dlouho bude konflikt trvat a kolik severokorejských vojáků se ho zúčastní, by jejich dohoda o vzájemné obraně mohla zahrnovat převod sofistikované ruské zbrojní technologie výměnou za severokorejskou munici, rakety a personál.



Zprávy o mrtvých a zraněných vojácích by měly na severokorejskou armádu jen malý dopad - státní média minulý měsíc tvrdila, že během jednoho týdne požádalo o vstup do armády nebo o návrat do ní 1,4 milionu lidí. Významné ztráty by však Kimovi zasadily ránu, pokud by se zprávy někdy dostaly přes přísně kontrolovanou propagandistickou mašinérii země.



„Kim Čong-un hodně riskuje,“ řekl Ahn Chan-il, bývalý nadporučík severokorejské armády, který nyní vede Světový institut pro severokorejská studia, thinktank v Soulu. „Pokud nedojde k velkému počtu obětí, dostane do jisté míry to, co chce. Věci se ale hodně změní, pokud v bitvě zemře mnoho jeho vojáků.“



Nadcházející týdny ukážou, zda jsou severokorejští vojáci více než špatně připravení nechtění žoldáci, které Kim nabídl k obohacení a posílení svého režimu.



Choi Jung-hoon, bývalý nadporučík severokorejské armády, který nyní vede aktivistickou skupinu v Soulu, řekl, že ho „zabolelo u srdce“, když minulý měsíc viděl na Ukrajině zveřejněné video, které údajně ukazuje mladé severokorejské vojáky, jak stojí ve frontě, aby si vyzvedli ruské vojenské uniformy a vybavení.





„Nikdo by si nemyslel, že jedou do Ruska zemřít,“ řekl Choi. „Ale já si myslím, že jsou potravou pro děla, protože budou posláni na ta nejnebezpečnější místa. Jsem si jistý, že budou zabiti.“







Zdroj v angličtině ZDE

