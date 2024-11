Oligarchický populismus je evidentní trend

3. Účet ale nakonec vždycky přijde. Amerika má teď nejsilnější ekonomiku na světě, nikdo se z covidu nevyhrabal líp, než Státy. Donaldova slibovaná politika vysokých celních tarifů, zvyšování daní střední třídě a daňových úlev pro jeho miliardářský kamarády sejme americký hospodářský růst rychlejš, než stačíš říct recese. Netvrdím to já, ale 23 držitelů Nobelovy ceny za ekonomii, který v otevřeným dopise označili před volbami Trumpovy plány za katastrofální. Cca za tři roky budou na CNN a v New York Times kolovat srdceryvný reportáže o zchudlých rázovitých vesničanech z Pensylvánie, co už nemaj ani na naftu do traktoru. Reportéři se budou tvářit účastně, místo aby popravdě řekli: Lol, přestaňte bulet, máte přesně co jste chtěli. Už se to stalo, když working class v Anglii zjistila, že Brexit, pro který hlasovala, asi nebyl nejlepší nápad.