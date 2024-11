Izrael zvítězil nad největšími teroristy v Gaze: humanitárními pracovníky

5. 11. 2024

Díky bohu, že někdo jde po skutečných padouších



(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je bohužel až děsivě blízko realitě)



Izrael konečně zrušil dohodu s jedinou organizací, která je schopna dostat do severní části Gazy významné množství potravin a léků: Agenturou OSN pro pomoc a práci.



Izrael rozhodl, že Unrwa je vinna „terorismem“, protože dodávala potraviny a léky civilistům určeným k vyhlazení, což Unrwa nepopírá. Naštěstí Izrael počátkem října tento terorismus zastavil a nyní jjsou všichni civilisté v severní Gaze bezprostředně ohroženi smrtí. Jak každý ví, jediným způsobem, jak porazit terorismus, je zabít obrovské množství civilistů (kteří mají špatnou barvu pleti a/nebo nesprávné náboženství). itě)Izrael konečně zrušil dohodu s jedinou organizací, která je schopna dostat do severní části Gazy významné množství potravin a léků: Agenturou OSN pro pomoc a práci.Izrael rozhodl, že Unrwa je vinna „terorismem“, protože dodávala potraviny a léky civilistům určeným k vyhlazení, což Unrwa nepopírá. Naštěstí Izrael počátkem října tento terorismus zastavil a nyní jjsou všichni civilisté v severní Gaze bezprostředně ohroženi smrtí. Jak každý ví, jediným způsobem, jak porazit terorismus, je zabít obrovské množství civilistů (kteří mají špatnou barvu pleti a/nebo nesprávné náboženství).





Izrael je právem rozhořčen, že Unrwa zaměstnává teroristy, protože jedinou organizací, která smí do Gazy posílat teroristy, jsou IDF. Pobuřuje mě, že Unrwa prý 7. října zabíjela civilisty z vrtulníků Apache, což je výsada vyhrazená pouze pilotům IDF podle Hannibalovy směrnice.



Vyšetřování nenašlo žádné důkazy o ústředních obviněních Izraele vůči Unrwě, ale Israel Katz nakreslil pastelkou pracovníka Unrwy, jak drží uříznutou dětskou hlavu. Pokud zpochybňujete důkazy Izraele, upřímně řečeno nevím, co vám na to říct.



Po roce hladovění Palestinců nás Izrael ujistil, že potřebnou pomoc do Gazy dostane. Je to nejrozumnější krok od doby, kdy se britský hromadný vrah pacientů doktor Harold Shipman rozhodl podávat svým pacientům léky. IDF tvrdí, že se pokusí zabránit střílení civilistů ve frontách na humanitární pomoc, ale samozřejmě nemůže nic slíbit. Antony Blinken prohlásil, že pokud Izrael zaútočí na fronty na pomoc, očekává, že vrazi se budou sami vyšetřovat. To je výsada vyhrazená jediné demokracii na Blízkém východě.



Izrael byl na pracovníky Unrwy, kteří Palestince živili a léčili, tak naštvaný, že je chtěl původně všechny vyhodit do povětří. Naštěstí Izrael projevil zdrženlivost a vyhodil do vzduchu pouze 102 z nich. Izrael se zlobil zejména na lidi, jejichž úkolem bylo prověřovat pracovníky Unrwy, dokud si neuvědomil, že to je práce Izraele. Bylo to trochu trapné, takže už se o tom nikdy nezmiňujte, ano?



Zatímco Izrael odvážně bojuje s terorismem v Gaze, britská policie dělá všechno pro to, aby porazila terorismus doma, včetně toho, že zmlátí každého, kdo projeví solidaritu s Unrwa. No, zatím to neudělali, ale zůstávám optimistou.



Organizace spojených národů je nyní zakázanou teroristickou organizací, veškerá kritika Izraele byla zakázána, a co se týče nesouvisejících zpráv, několik britských ministrů má opravdu pěkné prázdninové domy. Mossad objasnil, že to, že jeho špioni byli zatčeni za vydírání úředníků v Itálii, neznamená, že by se takto chovali ve Velké Británii. Vydírání je zde zbytečné, protože naši úředníci jsou k úplatkům mnohem otevřenější.



Jistě vás potěší, že britská policie bere svou roli vykonavatelů spravedlnosti izraelského státu tak vážně, že zatkla izraelského akademika židovského původu, protože vysvětlil, že Izrael vede nevítěznou válku. Profesor Haim Bresheeth poukázal na to, že britská policie zatýká lidi za to, že se staví proti genocidě, a tak policii nezbylo nic jiného než ho zatknout podle zákona o terorismu. Doslova nedokážu rozlišit mezi tímto profesorem a ISIS.



Londýnská metropolitní policie vysvětlila, že profesora Bresheetha skutečně zatkla za „vyjádření podpory zakázané teroristické organizaci“. Trapné je, že záznam jeho projevu ukazuje, že nic takového neřekl, ale každý, kdo záznam sdílí na internetu, riskuje, že ho navštíví dron Hermes. Pozor, Mossad má vaši IP adresu jako součást podmínek Twitteru a ty izraelské drony nemusí létat daleko, protože se vyrábějí tady v Anglii.

0