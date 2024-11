Británie: Král Karel a princ William vydělávají miliony liber od charitativních organizací a od státních institucí

4. 11. 2024

Novináři zjistili, že vévodství Cornwall a Lancaster, patřící britské královské rodině, vydělala nejméně 50 milionů liber z pronájmu pozemků službám, jako je britské státní zdravotnictví a státní podniky



Podle nového vyšetřování vynášejí majetková impéria krále Charlese a prince Williama miliony liber, které jim musejí platit chudé charitativní organizací a podniky veřejných služeb, včetně státního zdravotnictví, státní školy a věznice.



Analýkzy uvádějí, že vévodství Lancaster a Cornwall, která jsou osvobozena od daní z podnikání a slouží k financování životního stylu a filantropické činnosti královské rodiny, vydějávají pronájmem svých pozemků veřejným službám nejméně 50 milionů liber. Obě vévodství mají celkem více než 5 400 nájemních smluv.



Podle jedné patnáctileté smlouvy zaplatí nemocniční trust Guy's and St Thomas' britského zdravotnictví v Londýně 11,4 milionu liber za uskladnění svého vozového parku elektrických sanitek ve skladu, který patří Lancasterskému vévodství, 750 let starému majetku panovníka.





Král také vydělá nejméně 28 milionů liber na větrných elektrárnách, protože Lancasterské vévodství si ponechává feudální právo vybírat poplatky za kabely křižující pobřeží, jak vyplývá z vyšetřování pořadu Dispatches televizní stanice Channel 4 a listu Sunday Times.



Williamovo Cornwallské vévodství, dědičný majetek následníka trůnu, podepsalo smlouvu za 37 milionů liber na pronájem věznice Dartmoor na 25 let ministerstvu spravedlnosti, které je zodpovědné za veškeré opravy, přestože platí 1,5 milionu liber na hlavu za věznici prázdnou kvůli vysoké hladině radonu.



Jeho majetek vlastní také Camelford House, věžák z 60. let na břehu Temže, který od roku 2005 vynesl nejméně 22 milionů liber z nájmů placených charitativními organizacemi a dalšími nájemníky. Dvě charitativní organizace zabývající se léčbou rakoviny, Marie Curie a Macmillan, jejichž je král dlouholetým patronem, se nedávno přestěhovaly do menších prostor.



Cornwallské vévodství vybralo od britského námořnictva více než 1 milion liber za vybudování a využívání mol a kotvení válečných lodí. Také armádě účtuje výcvik na Dartmooru, ale ministerstvo obrany odmítlo žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v níž novináři dotazovali, kolik to stojí. Vévodství také vydělalo více než 600 000 liber na výstavbě požární stanice a má získat téměř 600 000 liber z nájemních smluv se šesti státními školami.



Navzdory projevům a intervencím krále Karla a prince Williama v otázkách životního prostředí mnoho obytných nemovitostí pronajímaných královskými statky nesplňuje základní vládní normy energetické účinnosti.



Šetřením bylo zjištěno, že 14 % domů pronajímaných Cornwallským vévodstvím a 13 % Lancasterským vévodstvím má hodnocení energetické náročnosti F nebo G. Od roku 2020 je pro pronajímatele nezákonné pronajímat nemovitosti, které jsou podle nařízení o minimálních standardech energetické účinnosti hodnoceny stupněm nižším než E.



Královské majetky mají také smlouvy s těžebními a lomovými společnostmi.



Vyšetřování vyvolalo výzvy k parlamentnímu šetření a k začlenění obou impérií do korunního majetku, který své zisky posílá vládě. Král a princ William platí daň z příjmu ze zisků z panství po odečtení podnikatelských výdajů, ale oba nyní odmítají sdělit, kolik.



Kritici tvrdí, že majetky, jejichž výnosy využívají po sobě jdoucí vlády k tomu, aby udržely hlavní náklady monarchie pro daňové poplatníky na nízké úrovni, mají oproti konkurentům obchodní výhodu, protože jsou osvobozeny od daně z příjmů právnických osob a daně z kapitálových výnosů.



Baronka Margaret Hodgeová, bývalá předsedkyně výboru pro veřejné účty Dolní sněmovny, uvedla, že vévodství by měla platit alespoň daň z příjmů právnických osob. „Tohle by byla skvělá příležitost, aby panovník řekl: budu otevřený a chci, aby se se mnou zacházelo stejně spravedlivě jako s kýmkoli jiným,“ řekla.



Obě vévodství uvedla, že se jedná o komerční operace, které splňují zákonné požadavky na zveřejňování informací. Zdůraznila také svou snahu stát se ekologičtějšími.





Lancasterské vévodství uvedlo: „Jeho Veličenstvo král dobrovolně odvádí daň ze všech příjmů získaných z vévodství.“







