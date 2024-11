Edinburští aktivisté se v rámci solidarity s oběťmi záplav ve Španělsku zaměřili na vozy SUV

5. 11. 2024

Foto: Skupina Tyre Extinguishers (Likvidátoři pneumatik) stříká nápisy „Tato auta zabíjejí Valencijce“ na vozy 4x4, aby upozornila na roli SUV v klimatické krizi



Klimatičtí aktivisté ve Skotsku provedli řadu akcí proti automobilům SUV a zdůrazňují, že jednají solidárně s oběťmi povodní ve Valencii.



Skupina Tyre Extinguishers vyzvala své příznivce, aby podnikli akce proti vozům SUV ve svých oblastech poté, co členové skupiny v Edinburghu v neděli večer nastříkali šablonami boky cílových vozidel nápisy: „Tato auta zabíjejí Valencijce."



Ve Valencii a okolních oblastech bylo nahlášeno nejméně 214 mrtvých poté, co nebývalé deště minulý týden způsobily záplavy, které smetly mosty, auta a pouliční osvětlení. Podle prvotního odhadu, který provedli vědci z organizace World Weather Attribution, způsobilo globální oteplování, že přívalové deště byly asi o 12 % silnější a dvakrát pravděpodobnější.



Záplavy byly označeny za nejhorší přírodní katastrofu v nedávné historii Španělska.





Na svém účtu na Twitteru zveřejnili fotografie z akcí v Edinburghu a uvedli, že

K počmárání aut byly použity vodou rozpustné křídy ve spreji.







Zdroj v angličtině ZDE

„Rozhořčení obyvatelé Edinburghu včera večer podnikli akci, která upozornila na nepřiměřenou roli SUV při způsobování katastrofálního počasí, jako je to, které zabilo více než 200 lidí ve Španělsku.Kdyby SUV byla zemí, byla by pátým největším světovým znečišťovatelem. V roce 2023 jezdilo po světových silnicích přes 360 milionů SUV, která vyprodukovala 1 miliardu tun CO2, což je o 10 % více než v roce 2022. V důsledku toho vzrostla celosvětová spotřeba ropy o 600 000 barelů/den, což je více než čtvrtina celkového růstu poptávky po ropě.Protestující počmárali vozy SUV po celém edinburském Novém Městě a na čelních sklech zanechali obrázky obětí, jako je osmadvacetiletý José Castillejo, který zahynul při záplavách ve Valencii, a Nuria Sajjadová a Selena Lauová, které loni zahynuly, když do jejich základní školy narazil neovladatelný Land Rover.„Vyzýváme všechny skupiny TX, aby podnikly solidární akce ve prospěch obětí klimatických změn. Nepřestaneme, dokud se tyto stroje smrti nedostanou z našich silnic.“Aktivistka jménem Priya, která se zúčastnila akcí v Edinburghu, uvedla: „Nedělá se dost pro to, abychom upozornili na to, že katastrofy jako ve Valencii mají lidské příčiny. Tohle není přírodní katastrofa, je to katastrofa, kterou podněcují naše vlády zotročené lobby fosilních paliv a automobilů.Potřebujeme okamžitá naléhavá opatření, abychom skoncovali s emisemi SUV, a pokud to neudělají vlády, je na občanech, aby to udělali za ně.“Skotská policie nebyla schopna poskytnout žádné informace o tom, zda byly incidenty nahlášeny nebo zda probíhá vyšetřování, bez konkrétnějších údajů o místech, kde se cílená vozidla nacházela.