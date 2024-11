Svět na hraně

5. 11. 2024

Bez ohledu na to, jak špatně se věci mají právě teď, vždycky se mohou zhoršit, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch, ve svém každodenním přehledu.

Zní to depresivně, ale věřte nebo ne, je v tom i semínko naděje. Zní to depresivně, ale věřte nebo ne, je v tom i semínko naděje.

Podíváme se na rozšiřující se konflikty na Blízkém východě, východní Evropě, v oblasti Afrického rohu a jinde - všechny jsou plné krutosti a všechny se táhnou stále více zeměmi - a slyšíme vážné hlasy, že třetí světová válka už začala.



Vidíme, jak autoritáři rozšiřují své represe nebo jak hrozí, že se chopí moci v jedné zemi za druhou. Sledujeme, jak se vlády údajně založené na demokracii a principech lidských práv zmocňují mocní politici, kteří útočí na bezmocné uprchlíky, rozdmýchávají strach a pak tento strach proměňují ve volební hlasy, bez ohledu na důsledky rostoucí nenávisti.



A protože se veškerá pozornost věnuje bezprostředním krizím, jiné zásadní problémy - jako je změna klimatu a rostoucí nerovnost - se dostávají do pozadí. odsunuty na druhou kolej, kde se nechávají dále vřít, šíří další utrpení a v konečném důsledku povedou k tomu, že v Evropě vznikne další krize.



Pokud tomu věnujete pozornost, jste hluboce znepokojeni tímto. stavem světa. A pokud jste k sobě alespoň trochu upřímní, jste ještě více znepokojeni tím, co bude dál. Víte, že by to mohlo být ještě horší.



Nikdo si není jistý, co se bude vyvíjet v budoucnu. v příštích letech, měsících, týdnech, zítra. Můžeme jen s jistotou říci, co by mělo být naší vůdčí hvězdou z této temnoty: pevná oddanost univerzálním lidským právům.



Musíme trvat na tom, abychom stále hlasitěji trvali na tom, aby naše vlády respektovaly jednotlivce a jejich základní práva. Každý jednotlivec, i ten nejbezmocnější, zejména ten nejbezmocnější, má na to právo.



Někdy to funguje, a vidíme některé pozitivní kroky. . Ano, častěji to nefunguje a týrání se děje dál a dál. a někdy se ještě zhoršuje nebo rozšiřuje. Ale pokud cítíme pocit prohlubující se katastrofy, není to důvod vzdát se; je to výzva ke zdvojnásobení našeho úsilí.



Ať už se stane cokoli - ať už bude situace nadále tak špatná, jak je, nebo se ještě zhorší, víme, že existuje jeden způsob, jak věci zlepšit.

