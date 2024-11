Harrisová v průzkumu v Iowě na poslední chvíli nečekaně získala náskok před Trumpem

3. 11. 2024

čas čtení 4 minuty





V ohromujícím průzkumu, který by mohl změnit podobu volebního klání, Trump zaostává o tři procentní body ve státě, v němž Trump zvítězilv letech 2016 a 2020





Průzkum veřejného mínění v Iowě, který nečekaně vynesl Kamalu Harrisovou před Donalda Trumpa ve státě, který byl podle dřívějších předpokladů bezpečný pro republikány, vyvolal v Americe šok.



Průzkum společnosti Selzer provedený pro noviny Des Moines Register ukázal, že Harrisová vede před svým republikánským rivalem o tři procentní body.



Středozápadní Iowa není jedním ze sedmi států, o které se bude bojovat ve volbách v roce 2024 a které se skládaly ze států rezavého pásu - Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánie - a států slunečního pásu - Georgie, Severní Karolíny, Nevady a Arizony.

Průzkum veřejného mínění v Iowě, který nečekaně vynesl Kamalu Harrisovou před Donalda Trumpa ve státě, který byl podle dřívějších předpokladů bezpečný pro republikány, vyvolal v Americe šok.Průzkum společnosti Selzer provedený pro noviny Des Moines Register ukázal, že Harrisová vede před svým republikánským rivalem o tři procentní body.Středozápadní Iowa není jedním ze sedmi států, o které se bude bojovat ve volbách v roce 2024 a které se skládaly ze států rezavého pásu - Michiganu, Wisconsinu a Pensylvánie - a států slunečního pásu - Georgie, Severní Karolíny, Nevady a Arizony.



Ačkoli političtí experti a průzkumníci veřejného mínění jsou velmi opatrní a nevkládají příliš velkou váhu do jednoho jediného průzkumu, Selzer je široce respektovaná organizace provádějící průzkumy veřejného mínění se spolehlivými výsledky v Iowě. Pokud by Harrisová byla konkurenceschopná i v Iowě - kterou Trump vyhrál v roce 2016 i 2020 - mohlo by to radikálně změnit průběh voleb.



Podle průzkumu Selzeru má Harrisová mezi pravděpodobnými voliči převahu nad Trumpem 47 % ku 44 %. Zářijový průzkum ukázal, že Trump má nad Harrisovou čtyřbodový náskok, a červnový průzkum mu ukázal 18bodový náskok před tehdejším kandidátem Joe Bidenem.



„Těžko může někdo říct, že to čekal,“ řekla Registeru J Ann Selzerová, prezidentka společnosti Selzer & Co, která se zabývá průzkumy veřejného mínění. „Jednoznačně poskočila do vedoucí pozice.“



Průzkum ukázal, že pozdní posun směrem k Harrisové v Iowě způsobují ženy. Pokud by to byla pravda a potvrdilo by se to i v širším měřítku, bylo by to významné i proto, že kampaň Harrisové se zaměřila na získávání žen uprostřed širokého rozdílu mezi pohlavími. Na rozdíl od žen jsou muži nakloněni republikánům. Harrisová a její kampaň se soustředily na kritiku zrušení federálního práva na potrat konzervativci ovládaným Nejvyšším soudem USA.





Reakce znalců a průzkumníků veřejného mínění byla převážně šok a překvapení, i když bylo také poukázáno na to, že konkurenční průzkumná skupina stále ještě ukazuje, že v Iowě vede Trump.





„Oslavujte průzkum Selzerové 90 vteřin a vraťte se k práci. Musíme vyhrát volby,“ řekl Christopher Hale, bývalý kandidát demokratů do Kongresu v Tennessee.







Zdroj v angličtině ZDE

1

569

„Tohle je ohromující průzkum. Ale Ann Seltzerová [sic] má stejně hvězdné výsledky v předpovídání výsledků voleb ve svém státě jako kterýkoli jiný průzkumník. Ženy jsou hnací silou tohoto vzestupu. Předzvěst pro celou zemi?“ uvedl David Axelrod, bývalý hlavní poradce Baracka Obamy.„Chci říct, že existují rozpětí chyb a průzkumy mohou být odlehlé a pochybuji, že Harrisová vyhraje Iowu, ale Selzerová je mimořádně dobře hodnocená a závod v rámci rozpětí v Iowě není nemožný, zejména pokud by ohlášené pozdní posuny ve prospěch Harrisové byly skutečné,“ řekl komentátorPhilip Bump.Selzer je nejlépe hodnoceným respondentem v celostátním průzkumu veřejného mínění v USA, který provedl guru Nate Silver, jeden z nejsledovanějších odborníků na průzkumy veřejného mínění v USA.„Ve světě, kde Harrisová vyhraje v Iowě, pravděpodobně získává pozice i jinde na středozápadě, zejména v Michiganu a Wisconsinu, a v takovém případě už má téměř jisté vítězství ve sboru volitelů,“ uvedl Silver na svých internetových stránkách.Zároveň však upozornil, že v sobotu byl v Iowě zveřejněn jiný průzkum, který stále dává přednost Trumpovi. Průzkum společnosti Emerson přisoudil bývalému americkému prezidentovi v tomto státě náskok devíti bodů ve srovnání s Harrisovou.„Je neuvěřitelně odvážné zveřejnit tento průzkum. V naší prognóze to Harrisové náskok nezajistí, protože dnes vyšel i jiný průzkum v Iowě, který byl pro Trumpa dobrý. Ale nechtěl bych hrát poker proti Ann Selzerové,“ řekl Silver.To zřejmě zabránilo předčasným oslavám ze strany mnoha demokratů.