Syrskyj: Armáda zastavila jednu z nejzuřivějších ruských ofenziv od začátku invaze

3. 11. 2024

Komentáře vrchního ukrajinského vojenského velitele přicházejí po nejrychlejších měsíčních úspěších Ruska od začátku války. Co víme v den 984





Ukrajinské síly zadržují jednu z nejsilnějších ruských ofenzív od začátku moskevské invaze v roce 2022, uvedl vrchní velitel kyjevských sil. Řekl to generál Oleksandr Syrskyj, ukrajinský vojenský velitel: „Ozbrojené síly Ukrajiny zadržují jednu z nejsilnějších ruských ofenzív, která brání zahájení invaze v plném rozsahu.“ Moskva v sobotu uvedla, že obsadila další dvě osady podél fronty v Donbasu na východě Ukrajiny. Syrskyj dodal: „Nepřítel nezastavuje útočné akce v několika směrech, využívá vzdušnou převahu a palebnou sílu na velké vzdálenosti a má také značnou převahu v dělostřelecké palbě.“ Syrskyj uvedl, že předsedovi sboru náčelníků štábů USA generálu Charlesi Brownovi řekl o „naléhavých potřebách“ ukrajinské armády a že ho Brown ujistil o pokračující podpoře USA. Washington v pátek uvedl, že poskytne Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši 425 milionů dolarů.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval spojence, aby se přestali „jen dívat“ a podnikli kroky dříve, než se severokorejské jednotky rozmístěné v Rusku dostanou na bojiště, zatímco velitel armády uvedl, že jeho jednotky čelí „jedné z nejsilnějších ofenziv“ Moskvy od začátku plnohodnotné války.



Volodymyr Zelenskyj nadnesl možnost preventivního ukrajinského úderu na tábory, kde jsou cvičeny severokorejské jednotky, a uvedl, že Kyjev zná jejich umístění. Řekl však, že Ukrajina to nemůže udělat bez povolení spojenců k použití zbraní dlouhého doletu západní výroby k zasažení cílů hluboko v Rusku.







Ruský letecký útok na Kyjev poškodil budovy, silnice a několik elektrických vedení, uvedla v neděli brzy ráno vojenská správa hlavního města poté, co armáda uvedla, že se protivzdušná obrana snažila odrazit útok dronu. Útok přišel ve vlnách a přiblížil se k městu z různých směrů, uvedl Serhij Popko, šéf kyjevské vojenské správy. Jednalo se o druhý útok ruského dronu na Kyjev během několika nocí. Podle předběžných informací byly všechny útočící drony zničeny, uvedl Popko. Padající trosky poškodily vchod a okna nejméně pěti budov v Ševčenkovském a Holosijevském okrese, včetně ubytovny a oken v kancelářské budově.



Volodymyr Zelenskyj v sobotu uvedl, že údery byly hlášeny v centrální Poltavské a severovýchodní Sumské a Charkovské oblasti. „Letos jsme čelili hrozbě dronů 'Shahed' téměř každou noc - někdy i ráno, a dokonce i ve dne,“ uvedl na sociálních sítích s odkazem na útočné drony íránské výroby, které používá Rusko. Ukrajinské vzdušné síly uvedly, že protivzdušná obrana zničila 39 ze 71 ruských dronů vypuštěných během leteckých útoků Moskvy na Ukrajinu v noci na sobotu, přičemž 21 dronů bylo „lokálně ztraceno“ a pět se vrátilo zpět do Ruska.



Ukrajina vyzvala Moskvu, aby poskytla seznam ukrajinských válečných zajatců připravených k výměně poté, co Rusko obvinilo Ukrajinu ze sabotování procesu výměny. Ukrajinský zmocněnec pro lidská práva Dmytro Lubinec v neděli na internetu požádal svůj ruský protějšek o seznam Ukrajinců: „Jsme vždy připraveni vyměnit válečné zajatce!“. V sobotu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová uvedla, že Ukrajina v podstatě sabotuje proces a odmítla přijmout zpět své vlastní občany. Uvedla, že ruské ministerstvo obrany nabídlo předání 935 ukrajinských válečných zajatců, ale Ukrajina jich převzala pouze 279. Lubinec zase uvedl, že Ukrajina je vždy připravena přijmout své občany, a obvinil Rusko ze zpomalování procesu výměny. Poslední výměna zajatců mezi Kyjevem a Moskvou se uskutečnila v polovině října a každá strana si přivezla 95 zajatců.



Soud na ruském Dálném východě uvedl, že odsoudil Roberta Šonova, bývalého zaměstnance amerického konzulátu, za nezákonnou a tajnou spolupráci s vládou USA s cílem poškodit národní bezpečnost Ruska a uvěznil ho na téměř pět let. Ruská bezpečnostní služba FSB zadržela Rusa Šonova v květnu loňského roku ve Vladivostoku a obvinila ho, že bral peníze za to, že tajně dodával americkým diplomatům informace, které mohly poškodit Rusko, včetně informací o válečném úsilí Moskvy na Ukrajině. Spojené státy v sobotu odsoudily toto odsouzení jako „hrubou nespravedlnost“.





Americký občan, kterého Rusko podle svých slov odvezlo z východní Ukrajiny svými speciálními jednotkami poté, co údajně pomáhal Kremlu zaměřit se na ukrajinské jednotky, v sobotu v Moskvě prohlásil, že požádal o ruské občanství. „Jmenuji se Daniel Martindale,“ řekl na tiskové konferenci, o níž informovala státní média. „Tady je můj pas. Prošel se mnou válkou, můžete vidět, v jakém je stavu,“ řekl anglicky a držel v ruce zřejmě dobře použitý americký pas a rodný list. Řekl, že nebyl pod žádným nátlakem a že chce získat ruské občanství. Americké velvyslanectví v Moskvě se k tomu bezprostředně nevyjádřilo.





