Donald Trump je šiřitelem šílenství, které rozdělilo Ameriku na dvě části

3. 11. 2024

3. 11. 2024

Tohle je velmi zajímavá analýza, která do určité míry platí o všech zemích světa, tedy i o České republice. Když vedoucí politikové šíří propagandu, ideologii a nesmysly, určitá (značná) část občanstva to začne napodobovat. Když vedoucí politikové ignorují lidská práva a porušují mezinárodní zákony (premiér Fiala, ministr zahraničí Lipavský) dochází k likvidaci institucí mezinárodního práva nejprve v dané zemi, pak všeobecně a rozšíří se všude kriminální chaos. Vraždění začne být beztrestné. Jsme přesně na této hraně. (JČ)





Tím, že projevuje všechny příznaky toho, že se zbláznil, nakazil republikánský kandidát miliony dalších lidí





Zbláznil se Donald Trump? Záleží na tom, jak si toto slovo definujete. Ale protože doufá, že bude v úterý zvolen americkým prezidentem, hodilo by se to vědět. Demokraté ho popisují jako „podivína“ a „nepříčetného“. Jeho soupeřka Kamala Harrisová minulý týden opět nastolila otázku jeho šílenství. „Je to někdo, kdo je „labilní, posedlý pomstou, pohlcený záští a toužící po nekontrolované moci“, varovala.





Harrisová se ke své cti chovala poměrně zdvořile, i když bůhví proč, vzhledem k tomu, jak ji Trump znevažuje a ponižuje. Položme tedy otázku otev5en2ji. Zbláznil se už Trump úplně? Jsou ve zvonici netopýři? Jestli se zbláznil a nechová se jako příčetný člověk, voliči mají právo to vědět.



Hodnocení Harrisové zjevně není objektivní lékařskou diagnózou Trumpovy duševní poruchy. Je to reakce normálního člověka na nenormální věci, které Trump říká a dělá. Šíleně podivné předvolební projevy jeho a jeho příznivců, zejména v Madison Square Garden minulý víkend - shromáždění připomínající nacistické norimberské shromáždění - oživují debatu o jeho příčetnosti, která začala během jeho prvního funkčního období.



V knize The Dangerous Case of Donald Trump (Nebezpečný případ Donalda Trumpa), vydané v roce 2017, skupina 27 psychiatrů, psychologů a dalších odborníků na duševní zdraví upozornila na četné varovné signály. Jeden z přispěvatelů naznačil, že je Trump zjevně už nenormální.



Tento odborný názor, vyslovený před sedmi lety, je stále aktuální. Přesto se šílenství „krále“ Trumpa, stejně jako šílenství krále Jiřího (jehož tyranskou vládu se Trump snaží napodobit), zhoršuje?



Podle jednoho měřítka - jeho divokého, vyšinutého jazyka - je zhoršení markantní. „Jeho projevy jsou stále hrubší,“ napsal zkušený pozorovatel Bílého domu Peter Baker, který ho nazývá ‚prezidentem sprostoty‘.



„Počítáme-li i krotší čtyřpísmenná slova jako 'damn' a 'hell', nadával na veřejnosti v roce 2024 nejméně 1787krát,“ napsal Baker. Z jeho analýzy vyplývá, že Trump používá takové výrazy nyní o 69 % častěji, než když kandidoval v roce 2016. Je to šokující i podle dnešních měřítek nevkusu. Trump nazývá Harrisovou „posranou viceprezidentkou“, která je „mentálně postižená“. Nepochybně ví sám, o čem mluví.



Vulgarita, jakkoli hrubá, není důkazem šílenství. Může však být symptomatická. Nejstarší americký slovník Merriam-Webster definuje šílence jako člověka „zcela neomezeného rozumem a úsudkem; neschopného jasného nebo rozumného myšlení“. Trump je v této definici jedničkou pokaždé, když otevře ústa. Přesně to na něj sedí. Příklad A: jeho podivné úvahy o penisu golfisty Arnolda Palmera.



Bizarní Trumpovy rysy, jako je nutkavé a nehorázné lhaní, splňují další slovníkovou definici šílenství - chování, které „nelze vysvětlit“.



Třetí definice naznačuje, že Trump je nesporně už bláznivý v tom smyslu, že je neustále „intenzivně rozzlobený nebo nespokojený“. Neustále se cítit rozzuřený, cítit se „naštvaný jako čert“, musí být vyčerpávající. Stačí to k tomu, aby to každého vytočilo do nepříčetnosti. Starší lidé jsou samozřejmě často podráždění; a potrhlému Trumpovi je 78 let. Je tedy počínající senilita nebo pokles kognitivních schopností další příčinou jeho výjimečné pomatenosti?



Tím, že denně veřejně předvádí duševní dysfunkce na celostátní scéně, přivádí k šílenství i Ameriku



Trump se potácí, špatně vyslovuje slova, zapomíná, kde je, a ztrácí myšlenky. Vlastně stejně jako Joe Biden. Ale Biden je pouze starý. Trump je blázen.



Trump odmítl podstoupit věrohodné testy duševní ostrosti nebo zveřejnit své lékařské záznamy. Minulý měsíc ho více než 230 zdravotnických odborníků vyzvalo, aby byl transparentnější. „Jak všichni stárneme, ztrácíme bystrost a vracíme se k základním instinktům,“ poznamenali. „To vidíme i u Trumpa, který využívá svých shromáždění... k hrubým útokům.“



Možná se vrací do dětství. Jedna z teorií říká, že Trumpa, šikanovaného a tyranizovaného, přivedla šílenství odepřená mateřská láska. Další teorie říká, že trpí „disinhibicí“. To je, když se lidé stávají méně zdrženlivými, čím jsou starší.



Ale novinář z časopisu Atlantic McKay Coppins, který s Trumpem dělal rozhovor před deseti lety, tvrdí, že takový byl vždycky. Jeho „bezedná ješitnost, křehké ego a tragická touha po uznání elitou“ se ani trochu nezměnily, napsal Coppins.



Narcismus, hédonismus, posedlost, potřeba provokovat, děsit, šokovat a skandalizovat a chronický paranoidní pocit oběti jsou ukazateli zhoršující se duševní nerovnováhy, ne-li předčasné imbecility. K nedávným Trumpovým šílenostem patří tvrzení, že mu kolem hlavy z „podezřelých“ důvodů bzučí mouchy, Severní Korea se ho snaží zabít, nepokoje 6. ledna byly „svátkem lásky“, migranti pojídající domácí zvířata jsou podobní Hannibalu Lecterovi a při pokusu o atentát ho zachránil Bůh.



Kdyby se Trump zbláznil ve svém vlastním čase, žádný problém. Bohužel tím, že denně veřejně předvádí duševní dysfunkci na celostátní scéně, přivádí k šílenství i Ameriku - fanoušky i nepřátele. V každém, napravo i nalevo, probouzí to nejhorší. Dalo by se to nazvat syndromem národního vyšinutí (NDS).



Jedovatý účinek NDS byl k vidění v Madison Square Garden, kde „komici“ zesilovali Trumpovy sexistické, rasistické a nenávistné výroky. Toto superšílenství ničí rozumnou debatu, rozděluje zemi na protichůdné tábory (proto ty mrtvé průzkumy veřejného mínění) a zvyšuje krevní tlak. Mnoho Američanů se obává občanského násilí. To je šílené.



Toto kolektivní šílenství, které se podobá masové hysterii, je všepohlcující a všeobecně destruktivní. Stejně jako mnohé, co se děje v Americe, se odráží po celém světě. Trumpův fašistický svět šílence je také světem zvrácených revanšistických diktátorů, jako je ruský Putin, evropských krajně pravicových ultranacionalistických frustrátů, íránských maniakálních mulláhů a šílených izraelských pachatelů palestinské genocidy





Je to bláznivý, bláznivý, bláznivý, bláznivý svět - abychom použili název klasické komedie Stanleyho Kramera z roku 1963 - ale není to žádná legrace. Možná to bude ještě šílenější.







Zdroj v angličtině ZDE

