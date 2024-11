Česká vláda bude mít na rukou krev statisíců lidí. Vám to nevadí?

2. 11. 2024 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Stala se opravdu šokující věc, které možná mnoha českým občanům unikla. Máte, přátelé, skutečně fašistickou vládu. To říkám s naprostou vážností.







Co s tím uděláte?





Vojtěch Boháč s Voxpotu informuie, že česká vláda zablokovala společné prohlášení Evropské unie, které mělo kritizovat rozhodnutí izraelského parlamentu zakázat práci největší humanitární organizace OSN, UNRWA, v Gaze a jinde.





Víte, co to znamená? NA potravinách, na humanitární pomoci distribuované organizací UNRWA, závisejí v Gaze dva miliony hladovějících lidí. Právě proto svět reagoval naprostým šokem, když Izrael vstup organizace UNRWA do Izraele zakázal. Bude to pro tyto lidi znamenat smrt.





Jak je možné, že svatouškovští politikové jako Fiala a Lipavský dokážou jako němečtí nacisté za druhé světové války zcela klidně hlasovat pro smrt statisíců lidí?



Česká diplomacie stopla společné prohlášení 🇪🇺, které mělo kritizovat zákaz činnosti UNRWA v Izraeli a na okupovaných územích. Klíčová agentura končí v místech, kde panuje humanitární katastrofa. Co to znamená? A byla vážně napojená na teroristy?👇https://t.co/Lv5ARv3lDZ — Vojtěch Boháč (@Svratkin) October 31, 2024

Poté, co Fiala schválil nadcházející smrt Palestinců, odešel na koncert. Není vám na zvracení?

Co proti tomu budete dělat?



S Janou na zahájení Janáčkova Brna. Krásný hudební zážitek, bylo to moc fajn! 👍🏻 pic.twitter.com/cWGAqBAFTN — Petr Fiala (@P_Fiala) November 1, 2024



Podrobné informace o tom, jak celý svět je zákazem organizace UNRWA šokován a co to bude znamenat pro hladovějící statisíce Palestinců, jsme podrobně a několikrát přinesli v tomto tematickém bloku, zabývajícím se v poslední době především válečnými zločiny Izraele. Podívejte se především na překlad tohoto rozhlasového bloku společnosti BBC. Odborníci poukazují mj. i na to, že Izrael chce znefunkčnit organizaci OSN UNRWA i proto, že má od roku 1949 mandát OSN hájit práva palestinských uprchlíků vyhnaných z jejich domovů na návrat. Lživá izraelská obvinění, že je údajně UNRWA v kapse Hamásu, se neprokázala. Izrael bývalé francouzské ministryni zahraničí Colonnové která toto obvinění vyšetřovala, neposkytl pro tato tvrzení požadované důkazy.

0