Globální oteplování: Nejméně 95 mrtvých při nejhorších záplavách ve Španělsku za posledních třicet let

31. 10. 2024

čas čtení 6 minut





Nejméně 95 lidí zemřelo ve východním, středním a jižním Španělsku poté, co přívalové deště vyvolaly nejsmrtonosnější záplavy v zemi za posledních třicet let a vylily proudy bahnité vody, která se valila městy, městečky a vesnicemi, uvěznila lidi v jejich domovech, strhla stromy a přerušila silnice a železniční tratě.



Proč nemohou být klomatičtí akltivisté trpělivější?

“But why can’t climate activists be more patient?” pic.twitter.com/ttlsgC9MZI — Climate Defiance (@ClimateDefiance) October 29, 2024 Ve Valencii spadlo za čtyři hodiny 343 mm vody.

Valencia this morning. A jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours yesterday, between 4:30pm and 8:30pm. pic.twitter.com/bCVlIpbSoT — Gerry Hassan 🇺🇦 (@GerryHassan) October 30, 2024







Zatímco pokračovalo pátrání po desítkách pohřešovaných osob, řidiči byli vyzváni, aby nesjížděli ze silnic a nepřibližovali se k rozvodněným řekám, přičemž byli varováni, že nepříznivé počasí ještě neskončilo a že počet obětí může ještě vzrůst.



Ve středu odpoledne uvedlo valencijské vládní koordinační centrum pro mimořádné události, že poslední známý počet mrtvých v regionu je 92, zatímco ústřední vládní delegace v sousedním regionu Kastilie-La Mancha oznámila dvě úmrtí, včetně úmrtí 88leté ženy ve městě Cuenca. Další úmrtí bylo hlášeno v andaluské provincii Málaga.



Valencijské úřady vyzvaly lidi, aby se vyhýbali zaplaveným nebo odříznutým silnicím, a uvedly, že záchranné služby potřebují přístup a že by se mohla nahromadit další záplavová voda. Do zničených oblastí bylo nasazeno více než 1 000 vojáků španělských záchranných jednotek. Ústřední vláda rovněž vyslala do Valencie devět forenzních expertů, aby pomohli s identifikací těl.



Záběry španělské televize ukázaly, jak se v úterý městem Letur ve východní provincii Albacete valí rozbouřená, bahnitá voda a vláčí ulicemi auta.



„Včerejší den byl nejhorší v mém životě,“ řekl Ricardo Gabaldón, starosta valencijského města Utiel, státní televizi RTVE. Dodal, že v jeho městě se pohřešuje několik lidí. „Byli jsme v pasti jako krysy. Ulicemi proudila auta a kontejnery s odpadky. Voda stoupala až do výšky tří metrů,“ řekl.



Jeden starší pár zachránila z horního patra jejich domu vojenská jednotka pomocí buldozeru, přičemž je doprovázeli tři vojáci v obrovské lopatě.



V televizních reportážích běžela videa od občanů, na nichž bylo vidět, jak voda zaplavuje přízemní byty, jak se potoky vylévají z břehů a jak se nejméně jeden most podemílá.



U Málagy vykolejil vysokorychlostní vlak s téměř 300 lidmi na palubě, ačkoli železniční úřady uvedly, že nikdo nebyl zraněn. Přerušena byla vysokorychlostní železniční doprava mezi městem Valencie a Madridem a několik příměstských linek.



Úterní záplavy byly ve Španělsku nejhorší od roku 1996, kdy po přívalovém dešti v kempu v Pyrenejích zahynulo 87 lidí. Poslední katastrofální záplavy v Evropě přišly v červenci 2021, kdy v Německu, Belgii, Rumunsku, Itálii a Rakousku zahynulo 243 lidí.



Intenzivní déšť byl přičítán jevu známému jako gota fría neboli „studená kapka“, který vzniká při pohybu studeného vzduchu nad teplými vodami Středozemního moře. To způsobuje atmosférickou nestabilitu, v jejímž důsledku teplý, nasycený vzduch rychle stoupá a vede k silnému dešti a bouřkám.



Vědci tvrdí, že extrémní projevy počasí, jako jsou vlny veder a bouře, jsou v důsledku klimatické krize stále intenzivnější. Teplejší vzduch dokáže zadržet více vodní páry.





Španělský premiér Pedro Sánchez ve středu ráno v televizním prohlášení vyzval k jednotě, solidaritě a bdělosti. „Nesmíme polevit v ostražitosti, protože povětrnostní fronta stále působí spoušť a nemůžeme říci, že tato ničivá epizoda je u konce,“ řekl.





Ve středu v 10 hodin dopoledne deště ve Valencii ustaly. Španělská národní meteorologická služba však na čtvrtek předpovídá další bouřky, přičemž deště se přesunou na severovýchod Pyrenejského poloostrova.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

143

„V Andalusii, Valencii, Aragonii, Kastílii a Leónu, Katalánsku, Extremaduře, Navarře, La Rioja a Ceutě stále platí varování před nepřízní počasí. Proto žádám lidi v těchto oblastech, aby dbali zvýšené opatrnosti: nejezdili po silnicích; vyhýbali se cestám v blízkosti strží, břehů a koryt řek a dbali rad záchranných služeb a policie. Nikdo by neměl riskovat svůj život.“V 18 hodin místního času zůstávalo v platnosti červené varování před počasím pro oblast kolem města Jerez de la Frontera v jižní Andalusii, zatímco oranžové varování bylo ve stejném regionu stále v platnosti pro Cádiz, Sevillu a oblast poblíž Gibraltarského průlivu.Premiér uvedl, že Španělsko zažilo v posledních letech více než dost přírodních a zdravotních mimořádných událostí, přičemž zmínil pandemii covidu, bouři Filomena v lednu 2021 a sopečné erupce na Kanárských ostrovech v témže roce. Řekl, že takováto nepřízeň osudu často probudila v zemi to nejlepší.„Podáme pomocnou ruku a pomůžeme těm, kteří se nemohou dostat do svých domovů nebo kteří hledají příbuzné, přátele či blízké,“ řekl. „Ale především teď budeme stát na straně těch, kteří trpí ztrátou svých blízkých.“Byl vyhlášen třídenní státní smutek a španělský kongres ve středu uctil památku mrtvých minutou ticha.Král Felipe nabídl podporu rodinám mrtvých a pohřešovaných a uvedl, že ho zpráva o záplavách a úmrtích zdrtila. „Posílám sílu, povzbuzení a veškerou potřebnou podporu všem postiženým,“ uvedl. „Uznáváme a oceňujeme všechny místní a regionální úřady a záchranné a bezpečnostní služby, které pokračují v titánském úkolu, který plní od prvního okamžiku.“