Vučić: Putin není připraven ukončit válku na Ukrajině

1. 11. 2024

Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje ukončit válku na Ukrajině, řekl srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonátu s ruským protějškem. Ruský prezident Vladimir Putin neplánuje ukončit válku na Ukrajině, řekl srbský prezident Aleksandar Vučić po telefonátu s ruským protějškem.

"Nezdá se, že by Putin o to projevil zájem. Všechny cíle speciální vojenské operace, jak řekl, budou splněny," vylíčil Vučić reakci ruského prezidenta.

Hovor souvisel se summitem BRICS v Kazani, kterého se Vučić nezúčastnil, navštívili ho pouze členové srbské vlády. "To je to, co dělají gentlemani, to je to, co dělají skuteční muži za takových okolností, i když druhá strana očekává jinou reakci," řekl srbský prezident.

V rozhovoru pro agenturu Vučić vysvětlil, že příští americký prezident musí dosáhnout míru na Ukrajině.

"Uzavřete příměří co nejdříve. Pak budou existovat způsoby, jak dosáhnout dlouhodobého míru - ale tento první krok udělejte co nejdříve," řekl. Zastavení nepřátelských akcí podle něj nejen ukončí krveprolití, ale bude také "v nejvyšší míře v zájmu Západu".

Ukrajina trvá na urovnání podle Zelenského "mírového vzorce", který zahrnuje stažení ruských vojsk k hranicím z roku 1991. Patří mezi ně Krym, Cherson, Záporoží, Doněcká a Luhanská oblast, které Rusko obsadilo. Putin zároveň oznámil svou připravenost zahájit mírové rozhovory, pokud Kyjev uzná okupovaná území jako ruská a odmítne vstoupit do NATO. Zelenskyj to nazval dalším ultimátem.

Po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 začala Ruská federace ztrácet své nejbližší spojence. Mezi nimi je i Srbsko.

V červnu bylo Srbsko jedním ze signatářů závěrečného komuniké mírového summitu o Ukrajině, kde účastníci znovu potvrdili svůj závazek k ochraně suverenity a územní celistvosti všech států, včetně Ukrajiny, v rámci mezinárodně uznaných hranic, jakož i k zásadě mírového řešení konfliktů. Dokument zdůrazňoval, že území získaná za použití síly nemohou být uznána jako legitimní.

Na konci srpna se Vučić setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Strany se dohodly na dodávce 12 stíhaček Rafale do Srbska v hodnotě 2,7 miliardy eur. Macron řekl, že dohoda bude pro Srbsko znamenat "strategickou změnu". Kontrakt na nahrazení zastaralé flotily ruských MiGů-29 byl dohodnut několik hodin před příjezdem francouzského prezidenta, protože Paříž trvala na získání "určitých záruk" od Bělehradu, včetně netransferu technologií do Ruska. Kromě dohody o dodávkách stíhaček podepsali prezidenti více než deset dohod v oblasti infrastrukturních projektů, dodávek kritických surovin a možného rozvoje jaderné energetiky v Srbsku.

V červnu vyšlo najevo, že Srbsko dodávalo munici západním zemím, z níž část byla předána na Ukrajinu. Podle FT obdržely ozbrojené síly Ukrajiny granáty v hodnotě 800 milionů eur. Vučić později potvrdil přesnost této částky. Zdroje Kommersantu v Bělehradě uvedly, že od začátku ruské invaze na Ukrajinu srbské obranné podniky kvůli výrobě zbraní pro Kyjev přešly na třísměnný provoz.

Zdroj v angličtině: ZDE

