Čína mění mateřské školy v domovy pro seniory, protože demografická krize se prohlubuje

1. 11. 2024

čas čtení 3 minuty

Desítky tisíc čínských mateřských škol, sužovaných klesající porodností a rychle stárnoucí populací, omezily provoz, zcela zavřely nebo změnily odvětví, aby přežily, píše Anniek Bao.

Čínská vláda zintenzivnila politická opatření na posílení své "stříbrné ekonomiky", sektoru, který poskytuje zboží a služby lidem starším 50 let, ve snaze vypořádat se se stárnoucí populací země.

Starší populace je "další velkou tržní příležitostí s vysokou jistotou", řekl Tchien-čchen Sü, ekonom společnosti Economist Intelligence Unit, a dodal, že senioři mají také tendenci být finančně zdravější, protože své bohatství nahromadili spolu s ekonomickým vzestupem Číny.

Jedna školka ve východní provincii Če-ťiang stále funguje jako denní péče, ale místo toho, aby sloužila dětem, se nyní stará o seniory.

V loňském roce šestapadesátiletá Čuang Jen-fang změnila svou mateřskou školu ve městě Ťin-chua v Če-ťiangu v pečovatelské centrum pro seniory. Místním médiím řekla, že s tímto nápadem přišla poté, co se snažila sehnat dostatek kojenců a batolat, aby zaplnila svou třídu.

Na fotografiích zrekonstruované budovy ve tvaru čtyřúhelníku nebyly vidět téměř žádné zbytky mateřské školy. Kdysi barevné stěny byly přemalovány mléčně bílou barvou a tabule byla nahrazena nástěnkou, posetou informacemi o zdravotní péči a výživném stravování pro seniory.

Počet narozených dětí v Číně má drastický klesající trend od roku 1980, kdy vláda zavedla tvrdou "politiku jednoho dítěte" na celostátní úrovni. I když země v roce 2016 tuto politiku zmírnila, porodnost nadále klesala.

Mezi lety 2021 a 2023 klesl počet dětí v předškolním vzdělávání téměř o 15 % na necelých 41 milionů.

Není tedy překvapením, že předškolní zařízení – včetně veřejných a soukromých – se během těchto dvou let také zavřela a jejich počet klesl o 20 000 v celé zemi, jak vyplývá z analýzy CNBC na základě údajů čínského ministerstva školství. To se časově shodovalo se snahou vlády uzavřít soukromé mateřské školy a zároveň se pokusit otevřít více státem podporovaných mateřských škol, aby se snížily náklady pro rodiny.

Naopak, zatímco předškolní zařízení trpí, odvětví péče o seniory vzkvétá díky populační krizi v Číně. Počet institucí a zařízení péče o seniory se podle Komunistické strany Číny od roku 2019 zdvojnásobil na více než 410 000 tento měsíc.

Čínská vláda zintenzivnila politická opatření na posílení své "stříbrné ekonomiky", sektoru, který poskytuje zboží a služby lidem starším 50 let, ve snaze vypořádat se se stárnoucí populací země. Generální úřad Státní rady ve svých pokynech vyzval k urychlení "rozvoje institucí péče o seniory" a stimulaci "spotřeby seniorů".

"Stárnutí Číny se bude jen zintenzivňovat," řekl Harry Murphy Cruise, ekonom společnosti Moody's Analytics. Předpověděl, že do roku 2040 bude přibližně 30 % celkové populace starší 65 let, oproti dnešním 15 %, přičemž počet lidí mladších 15 let klesne ze současných 17 % na něco málo přes 10 %.

"Toto stárnutí zvýší potenciální velikost trhu se zbožím a službami zaměřenými na seniory," dodal Cruise.

