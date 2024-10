USA identifikovaly 500 případů, kdy jejich zbraně poškodily civilisty v Gaze, ale nepodnikly žádné kroky

31. 10. 2024

Některé incidenty mohly podle zdrojů porušit mezinárodní humanitární právo





Podle tří zdrojů, včetně amerického úředníka obeznámeného s touto záležitostí, identifikovali představitelé amerického ministerstva zahraničí téměř 500 potenciálních případů poškození civilistů během izraelských vojenských operací v Gaze, na nichž se podílely zbraně dodané USA, ale v žádném z nich nepodnikli další kroky. Podle tří zdrojů, včetně amerického úředníka obeznámeného s touto záležitostí, identifikovali představitelé amerického ministerstva zahraničí téměř 500 potenciálních případů poškození civilistů během izraelských vojenských operací v Gaze, na nichž se podílely zbraně dodané USA, ale v žádném z nich nepodnikli další kroky.





Tyto incidenty - z nichž některé mohly podle těchto zdrojů porušovat mezinárodní humanitární právo - byly zaznamenány od 7. října 2023, kdy válka v Gaze začala. Jsou shromažďovány v rámci iniciativy ministerstva zahraničí Civilian Harm Incident Response Guidance (CHIRG), což je formální mechanismus pro sledování a vyhodnocování jakéhokoli nahlášeného zneužití zbraní původem z USA.



Úředníci amerického ministerstva zahraničí shromáždili tyto incidenty z veřejných i neveřejných zdrojů, včetně zpráv médií, skupin občanské společnosti a kontaktů na zahraniční vlády.



Mechanismus, který byl zřízen v srpnu 2023 a má se vztahovat na všechny země, které přijímají americké zbraně, má tři fáze: analýzu incidentů, posouzení dopadů na politiku a koordinované kroky ministerstva.



Žádný z případů v Gaze zatím nedospěl do třetí fáze opatření, uvedl bývalý americký úředník obeznámený se záležitostí. Podle tohoto bývalého úředníka mohou být k dispozici různé možnosti, od spolupráce s izraelskou vládou, která by pomohla zmírnit škody, až po pozastavení stávajících licencí na vývoz zbraní nebo odepření budoucích povolení.



O téměř 500 incidentech jako první informoval ve středu deník Washington Post.



Bidenova administrativa uvedla, že je rozumné posoudit, že Izrael v konfliktu porušil mezinárodní právo, ale posouzení jednotlivých incidentů je „velmi obtížnou prací“, řekl ve středu novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.



„Provádíme tato vyšetřování a provádíme je důkladně a agresivně, ale chceme dojít ke správné odpovědi a je důležité, abychom se nedopracovali k předem danému výsledku a abychom žádnou práci nevynechali,“ řekl Miller a dodal, že Washington důsledně vyjadřuje Izraeli obavy z poškozování civilistů.



Bidenova administrativa již dlouho tvrdí, že zatím s konečnou platností nevyhodnotila žádný incident, při kterém by Izrael během své operace v Gaze porušil mezinárodní humanitární právo.



John Ramming Chappell, poradce pro advokacii a právní záležitosti v Centru pro civilisty v konfliktu, uvedl, že Bidenova administrativa „důsledně nechává vyšetřování těchto incidentů na izraelských orgánech a odmítá provádět vlastní vyšetřování“.



„Americká vláda neudělala zdaleka dost pro to, aby vyšetřila, jak izraelská armáda používá zbraně vyrobené ve Spojených státech a placené americkými daňovými poplatníky,“ řekl.



Jiný americký představitel agentuře Reuters řekl, že americké velvyslanectví v Jeruzalémě upozornilo Izrael podle existujících předpisů na řadu těchto incidentů.



Tento proces se nezabývá pouze možným porušením mezinárodního práva, ale jakýmkoli incidentem, při němž jsou zabiti nebo zraněni civilisté a do něhož jsou zapleteny americké zbraně, a zkoumá, zda tomu bylo možné zabránit nebo to omezit, uvedl tento úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity.



Přezkoumání incidentu může vést k doporučení, že jednotka potřebuje více výcviku nebo jiné vybavení, stejně jako k přísnějším důsledkům, uvedl úředník.





Postup izraelské armády je stále více pod drobnohledem, protože podle zdravotnických úřadů této enklávy jeho jednotky zabily v Gaze více než 43 000 Palestinců.





