Nový šéf Hizballáhu řekl, že pokud bude předložena nabídka, je otevřen příměří

1. 11. 2024

Nový vůdce Hizballáhu Najm Kásim řekl, že zatímco Íránem podporovaná militantní skupina nebude "žebrat o příměří", je otevřena příměří ze strany Izraele, pokud budou splněny určité podmínky. Kásimův první projev od převzetí moci přišel v době, kdy se izraelský bezpečnostní kabinet sešel, aby projednal možné příměří, ale také když Izrael zaútočil na východolibanonské město Báalbek a prohlásil, že zabil dalšího vysokého velitele Hizballáhu.

Ve svém prvním projevu od převzetí moci Kásim řekl, že Hizballáh by mohl pokračovat v odporu proti izraelským vzdušným a pozemním útokům v Libanonu po celé měsíce.

Ale také otevřel dveře k vyjednanému příměří, pokud mu bude předložena izraelská nabídka.

"Pokud se Izraelci rozhodnou, že chtějí zastavit agresi, říkáme, že ji přijímáme, ale za podmínek, které považujeme za vhodné," řekl.

Kásim řekl, že Hizballáh nebude "prosit o příměří", nicméně dodal, že dosud neobdržel důvěryhodný návrh.

Libanonský premiér Nadžíb Mikati řekl, že je "opatrně optimistický" ohledně příměří v "nadcházejících hodinách nebo dnech".

Izraelský ministr energetiky Eli Cohen řekl, že bezpečnostní kabinet země se schází, aby prodiskutoval, jaké podmínky by mohl nabídnout k zajištění příměří.

"Probíhají diskuse, myslím, že to bude ještě nějakou dobu trvat," řekl Cohen izraelskému veřejnoprávnímu rozhlasu.

Podle izraelského Kanálu 12 se premiér Benjamin Netanjahu v úterý pozdě večer setkal s ministry, aby diskutovali o izraelských požadavcích výměnou za šedesátidenní příměří.

Patří mezi ně, že se Hizballáh stáhne na sever od řeky Lítání, asi 30 kilometrů od izraelské hranice, a že se armáda libanonského státu rozmístí podél hranice.

Byl by zřízen mezinárodní intervenční mechanismus, který by vynucoval příměří, ale Izrael by požaduje záruku, že si v případě hrozeb zachová svobodu jednání.

"Izrael se může dostat do silné pozice poté, co bylo odstraněno celé vedení Hizballáhu a bylo zasaženo více než 2 000 teroristických infrastruktur Hizballáhu," řekl Cohen, bývalý ministr zpravodajských služeb.

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že poradce prezidenta Joea Bidena pro Blízký východ Brett McGurk a zvláštní vyslanec Amos Hochstein ve středu zamířili do Izraele, aby usilovali o pokrok v dohodách o ukončení válek v Gaze a Libanonu.

"Cestují do Izraele, aby se zapojili do záležitostí, včetně diplomatického řešení v Libanonu, stejně jako toho, jak se dostat k ukončení konfliktu v Gaze," řekl novinářům mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller.

Exploze otřásly východolibanonským městem Báalbek krátce poté, co izraelská armáda varovala obyvatele, že "bude jednat důrazně proti zájmům Hizballáhu ve vašem městě a vesnicích".

Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelských útocích na město Sohmor ve východním údolí Bikáa bylo zabito 11 lidí a 15 zraněno.

Hizballáh mezitím uvedl, že odpálil rakety a bezpilotní letouny na tři vojenské pozice v severním Izraeli, včetně Haify a Akkonu.

Později uvedl, že odpálil rakety na vojenský výcvikový tábor jihovýchodně od Tel Avivu.

Válka v Libanonu začala koncem minulého měsíce, téměř rok poté, co Hizballáh zahájil přeshraniční palbu nízké intenzity na Izrael na podporu Hamásu po jeho útoku na Izrael 7. října 2023.

Zdroj v angličtině: ZDE

