Ehud Olmert v CNN: Hlavním nepřítele, Izraele není Írán, není Hizbollah, je to Netanjahu

1. 11. 2024

čas čtení < 1 minuta

⚡️JUST IN: Former Israeli PM Ehud Olmert:



“The REAL enemy that we have is not Iran…is not Hezbollah….Is not Hamxs”



“The real enemy is from the within, the messianic, crazy, extreme groups of Israelis…The government…Netanyahu” pic.twitter.com/wL5FA98FHP