Rusko: Zdražování brambor

1. 11. 2024

Brambory se po másle a vejcích staly novým hnacím motorem inflace v Rusku. Podle Rosstatu ceny "druhého chleba" rostou již třetí týden v řadě: od 8. do 14. října vzrostla cena brambor o 1,3 %, od 15. do 21. října o 2 % a od 22. do 28. října o 3,1 %. Od začátku roku se maloobchodní ceny zeleniny zvýšily o 54,72 % a od října loňského roku o více než 60 %.