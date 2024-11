Situace v USA je katastrofální

2. 11. 2024

čas čtení 6 minut

Tohle je vynikající rozhovor s Eddie S. Glaudem juniorem, profesorem afroamerických studií na Princetonské univerzitě

Moderátor, Channel 4 News, pátek 1. listopadu 2024, 19 hodin: Naposledy jsem mluvil s Eddiem S Glaudem juniorem, profesorem afroamerických studií na Princetonské univerzitě, před čtyřmi lety, těsně před předchozími volbami. Tehdy mi řekl, že se tak obává výsledku voleb, že poprvé v životě uvažuje o koupi zbraně. Dnes jsem se ho zeptal, jestli si tu zbraň opravdu koupil. A jak se cítí nyní, po čtyřech letech.



Eddie S. Glaude junior: Tu zbraň jsem si koupil. Od té doby, co jsem ji koupil, jsem byl strašně úzkostný, snažil jsem se ji dát pryč, ale teď jsem ještě úzkostnější. Stav americké politiky, blízkost voleb. Vůbec netuším, jak dopadneme.

Moderátor: Proč si myslíte, že v USA vznikl tak obrovský konflikt dvou radikálně odlišných postojů? Jak se to všechno mohlo tak strašně zhoršit?



Originál rozhovoru zde od šestnácté minuty:









Eddie S. Glaude junior: Je to důsledek kompromisů, které byly patrné už od zakladatelů USA. Moment, kdy jsme smířili demokratické principy s otroctvím, to je to, co způsobilo občanskou válku. Je to jádro kolapsu rekonstrukce. Je to jádro poloviny 20. století, kdy jsme se konečně v mnoha ohledech pokusili stát se multirasovou demokracií. Víte, multirasovou demokracií jsme ve Spojených státech teprve od roku 1965. A tak se v jistém smyslu jedná o takové to obecné zaujetí, o rozpor, který od počátku v USA stínil demokratické principy. A tak nejde o to, jak jsme se dostali až sem, ale o to, jak dostaneme a kam půjdeme dál.





Proč se k tomu stále vracíme, protože jsme se nedotkli kořenů našich problémů.





Moderátor: A samozřejmě víte, že důvodem, proč se do této situace USA dostávají, je to, že politici používají nesoudný jazyk. Takže jenom poslední příklad, víte, jak víte, že prezident Biden začátkem tohoto týdne mluvil o tom, že Trumpovi příznivci jsou odpad, a samozřejmě se vede debata o tom, jestli tak nazval jednoho příznivce, nebo mnoho příznivců, pak jste měli Donalda Trumpa před několika hodinami, který řekl, že Liz Cheneyová by měla být na mušce zbraní, aby pocítila, jaké to je. Myslím, že tohle není zrovna jazyk, který uklidňuje náladu, že?





Eddie S. Glaude junior: Republikáni posilují své vykonstruované rozhořčení nad jazykem prezidenta Bidena, oni sami šíří strašlivou politickou rétoriku, a pak se chytají za hlavu, když někdo na to reaguje s rozhořčením, vždycky měli pocit, že se na ně všichni dívají svrchu. A tohle je podle nich jen nejnovější příklad, ale opět je to rétorické pouto, které nás určitým způsobem drží na jejich terénu.





Moderátor: A myslíte si, že je to umělé rozhořčení na obou stranách?





Eddie S. Glaude junior: Ani ne. Myslím si, že nebezpečí tohoto autokratického, fašistického obratu Republikánské strany, myslím si, že to nebezpečí je reálné a pro mě - můžete si představit imigranty. Moje žena je imigrantka z Jamajky. Dokážete si představit latinskoamerické přistěhovalce, jejich hluboký pocit obav a znepokojení z Trumpových výkřiků, že dojde k masovým deportacím, tu realitu ošklivosti, násilí, které přichází v závěsu historie země.





Moderátor: Osobně jsem znepokojen tím, co neustále slýchám v kampani, vidím, že americký národ je rozdělený. Je to 50:50, ale zároveň obě strany věří, že pokud zvítězí druhá strana, bude to konec jejich verze republiky. Je to konec jejich světa. A když to rozhodnutí spočívá na . 50-60 tisících hlasů v národě s 345 miliony obyvatel. To je potenciálně opravdu nebezpečné, že?





Eddie S. Glaude junior: Je tu otázka kolem legitimity výsledků. Existuje hluboce zakořeněná nedůvěra k volebnímu procesu, částečně vyvolaná Donaldem Trumpem a dalšími. Ale myslím si, že nakonec, a to je to, co je asi zdrojem mých obav, víte, co rozhodne o výsledku těchto voleb? Bělošské ženy. Musíme se zamyslet nad hlasy bělošských žen v roce 2016, většina z nich volila Donalda Trumpa místo Hillary Clintonové. A tak je zásadní otázkou, zda bělošské ženy zvolí republiku, nebo znásobí ošklivou politiku Donalda Trumpa? Uvidíme.





Moderátor: Donald Trump si už připravil hřiště pro sporný výsledek. Už připravil své stoupence, své příznivce, a totéž pro výsledek dělají i jeho právníci. Pokud prohraje, bude to napadeno u soudu a možná i jinde. To je opět alarmující, že?





Eddie S. Glaude junior: Ano, myslím tím, že Trump bojuje o život, doslova. Ví, že pokud prohraje, pravděpodobně skončí ve vězení a bude si odpykávat trest odnětí svobody. A tak je to pro něj existenčně důležité. Mnoho lidí nevěří, že volební proces má význam, pokud oni sami nevyhrají. Dává to tušit, jak končí důvěra v demokratický proces. Jediný způsob, jakým demokratický proces podle Donalda Trumpa funguje, je jeho vítězství. A pokud tomu tak je, pak víme, že je něco rozbité. Něco je hluboce rozbité.









Eddie S. Glaude junior: Moje žena sedávala na gauči, když se dívala na televizi, s otevřenými vchodovými dveřmi a dívala se na listí v tomto podzimním období. Teď se to ale bojí dělat, protože se u nás doma náhodně objevil nějaký muž. Dvakrát. Do mé kanceláře na Princetonské univerzitě se nedostanete, pokud vás nepustím dovnitř. Kvůli násilí. Hrozbě násilí. A tak je to skutečné. Je to skutečné. A stalo se to už před 6. lednem a před 6. lednem se to stalo v Michiganu. Stalo se to v okrese Maricopa. Není to tak, že by se to už nestalo, a Donald Trump rozdmýchává oheň, žár na nejvyšší úroveň, takže všichni musíme být připraveni a všichni musíme být hluboce znepokojeni.

Abych se vrátil k vaší úzkosti, ne nutně k vaší zbrani, doufám, ale je tolik lidí, kteří mluví o občanské válce v této zemi, a opět si myslím, víte, že je zarážející, že by tato debata vůbec vede. Existuje nebezpečí, že se tato společnost skutečně rozpadne násilným způsobem?Děkuji vám jako vždy.