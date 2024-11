3. světová válka již začala, říká šéf banky JP Morgan

1. 11. 2024

Vrcholový manažer JP Morgan bije na poplach ohledně začátku třetí světové války, ale jeden z expertů řekl Newsweeku, že ještě není čas na paniku.

Generální ředitel bankovní instituce Jamie Dimon v nedávném projevu na Institutu mezinárodních financí uvedl, že současný konflikt na Ukrajině a na Blízkém východě již zahájil 3. světovou válku.

Dimon již dříve označil Rusko, Severní Koreu a Írán za "osu zla", která spolu s Čínou poškodí instituce jako NATO.

"A mluví o tom, že to udělají teď," řekl Dimon na akci. "Nemluví o čekání 20 let. A tak je riziko toho mimořádné, pokud čtete historii."

Z tohoto důvodu nemusí být větší světový konflikt otázkou jestli, ale kdy.

"3. světová válka již začala. Už teď máte bitvy na zemi, které jsou koordinovány v mnoha zemích," řekl Dimon.

Dimon dále řekl, že Spojené státy se musí vyhnout tomu, aby byly naivní a dovolily, aby se větší globální události odehrály bez jakéhokoli zásahu.

"Měli bychom přemýšlet o tom, že nemůžeme riskovat, že se to vyřeší samo. Musíme se ujistit, že jsme zapojeni do dělání správných věcí, abychom to správně vyřešili," dodal.

Přesto bankovní šéf řekl, že existuje šance, že hrozba 3. světové války by se mohla časem snížit, ale důsledky by mohly být hrozivé, pokud by věci pokračovaly tak, jak jsou.

"Mluvím o riziku pro nás, pokud se tyto věci zhorší," řekl Dimon. "Pracujeme se scénářích, které by vás šokovaly. Nechci se o nich ani zmiňovat."

Hrozba Ruska jako jaderné mocnosti byla jednou z Dimonových hlavních obav.

"Nikdy jsme neměli situaci, kdy by muž vyhrožoval jaderným vydíráním. To: 'Pokud vaše armáda začne vyhrávat, nasadíme jaderné zbraně'," řekl Dimon. " Pokud vás to neděsí, mělo by."

Dimon řekl, že šíření jaderných zbraní je "největším rizikem, kterému lidstvo čelí".

"Není to změna klimatu, je to šíření jaderných zbraní," řekl. "Musíme být velmi opatrní ohledně toho, čeho se snažíme dosáhnout v příštích několika letech."

Jakmile bude mít jadernou energii ve svých rukou více zemí, mohla by být zdecimována celá města, řekl miliardář.

"Je jen otázkou času, než se tyto věci stanou ve velkých městech po celém světě," řekl Dimon. "Myslím, že musíme mít jasno a podřídit spoustu věcí, abychom se ujistili, že to dopadne správně."

Paul Beck, profesor politologie na Ohio State University, řekl, že Dimonova tvrzení mají určité opodstatnění, i když by nepřipustil, že 3. světová válka je nevyhnutelná.

Po skončení studené války v roce 1991 byl mezi Spojenými státy a Ruskem relativní mír, ale trend by se mohl obrátit, řekl profesor.

"Nyní se zdá, že se věci s Ruskem znovu vyhrotily kvůli Ukrajině a ruským snahám ovlivnit americké volby," řekl Beck Newsweeku.

