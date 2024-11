Čeští herní magnáti rozšiřují média napojená na Kreml do Polska

1. 11. 2024 / Albín Sybera, Miles R. Maftean

čas čtení 9 minut



Kontroverzní český server Parlamentní listy překračuje hranice. Vyvolává to obavy z dezinformací



Kontroverzní české médium, které je nechvalně známé propagací narativů podporovaných Kremlem, překročilo hranice Polska, což vyvolalo znepokojení v již tak křehkém polském mediálním prostředí. píší Albín Sybera a Miles R. Maftean na serveru Visegrad Insight.

V červnu 2023 rozšířili čeští hazardní magnáti Marek Španěl a Slavomír Pavlíček své mediální impérium tím, že získali 70% podíl ve společnosti OUR Media, mateřské společnosti kontroverzního webu Parlamentní listy (PL). Tato akvizice, kterou Španěl zarámoval jako obranu svobody slova, vyvolala v českých mediálních a politických kruzích pozdvižení. V červnu 2023 rozšířili čeští hazardní magnáti Marek Španěl a Slavomír Pavlíček své mediální impérium tím, že získali 70% podíl ve společnosti OUR Media, mateřské společnosti kontroverzního webu Parlamentní listy (PL). Tato akvizice, kterou Španěl zarámoval jako obranu svobody slova, vyvolala v českých mediálních a politických kruzích pozdvižení.



Parlamentní listy, nechvalně proslulé propagací prokremelských narativů a krajně pravicového nacionalistického materiálu, nyní překročily hranice a spustily svou polskou verzi, která představuje novou výzvu pro již tak rozbouřené polské mediální prostředí.



Španěl nákup kontroverzního webu zdůvodnil tím, že „naše společnost je silná díky volné soutěži myšlenek“.



PL jsou však dlouhodobě kritizovány za to, že slouží jako hlásná trouba nacionalistických politiků, protiunijní rétoriky a dezinformací napojených na Kreml, včetně falešných narativů o válce na Ukrajině, covidu-19 a Zelené dohodě. S příchodem PL do Polska rostou obavy, jak tyto strategie ovlivní již tak křehký tamější mediální ekosystém.



Český původ: Kontroverzní role PL v dezinformacích



V Česku jsou Parlamentní listy dlouhodobě kritizovány jako líheň nacionalistických a Kremlu přátelských názorů. Tyto webové stránky často mísí dezinformace s legitimnějšími zájmy, aby přilákaly široké publikum.



Díky této strategii se PL staly přechodovou zónou mezi seriózními médii a temným světem prokremelských dezinformací, jak popisuje analýza Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity z roku 2016.



V témže roce Miloš Gregor, jeden z hlavních autorů studie, poznamenal, že Parlamentní listy jsou vnímány jako přechodová zóna mezi seriózními médii a šedou zónou prokremelské propagandy. Podle této studie používají PL manipulativní techniky dokonce častěji než oficiální ruský Sputnik CZ.



Od dob bývalého majitele PL, miliardáře Ivo Valenty, který má na rodném Slovácku pověst vlasteneckého lidového hrdiny, tento web prosazuje nacionalismus a etnickou hrdost. V roce 2023 však Valenta platformu prodal, přičemž si ponechal své slovenské mediální podniky, včetně vlivného deníku Pravda, který je známý svým měkkým zpravodajstvím o prokremelských narativech a o Kremlu nakloněném populistickém premiérovi země Robertu Ficovi.



Platforma zahalená do libertariánství



Od převzetí kontroly nad skupinou OUR Media se Španěl a Pavlíček staví do pozice obránců svobody slova a tvrdí, že „svoboda projevu je svoboda říkat věci, které nikdo nechce slyšet“. Tento libertariánský přístup jim poskytl určitou ochranu a umožnil PL pokračovat v šíření dezinformací pod rouškou principů svobodného trhu.



Tato obrana neomezeného projevu však přichází v době, kdy se vyvracení dezinformací stalo ústředním zájmem občanské společnosti v Česku i Polsku. V polovině roku 2023 dezinformační weby jako AC24, Aeronet a Infovojna rámovaly svůj obsah jako odpor proti cenzuře a tvrdily, že „mainstreamová média“ a politické elity se snaží umlčet menšinové názory. Očekává se, že podobný postoj zaujme i PL Polsko, které se bude prezentovat jako bašta svobody slova a zároveň bude pokračovat v šíření manipulativních narativů.



Tento přístup k dezinformacím postavil Parlamentní listy do pozice toxické síly v českých médiích, i když si udržují velkou čtenost. Expanze platformy do Polska signalizuje snahu exportovat tento model politicky zabarvené mediální manipulace na nový trh - trh, na kterém již podobné politické síly působí.





V Česku bylo dokonce zjištěno, že ministerstva a regionální vlády inzerovaly na PL, což platformě umožnilo udržet se navzdory jejímu kontroverznímu obsahu. Polské politické a mediální prostředí by mohlo nabídnout podobné příležitosti.





Vzhledem k existujícím zranitelným místům v Polsku je finanční a provozní model Parlamentních listů - zakořeněný ve využívání strachu veřejnosti a rozvratného materiálu - vhodný k tomu, aby se mu v tomto prostředí dařilo. S růstem PL Polskopravděpodobně poroste i úspěch jiných dezinformačních kanálů, které zvyšují svou angažovanost a zisky, a zároveň podkopávají důvěru v demokratické instituce.





Tento obdiv k osobnostem, jako je Kellner, a jejich mediálnímu vlivu odráží širší trend, kdy platformy jako PL fungují jako kanály pro šíření narativů a dezinformačních strategií z jedné země do druhé.





Spuštění Parlamentních listů Polsko je jasnou připomínkou toho, že dezinformace neznají hranice. To, co začalo jako česká platforma sympatizující s kremelskými narativy, se nyní vyvinulo v regionální sílu. Se svou polskou verzí mají PL pozici, která prohlubuje šíření protiunijních, protiukrajinských a proruských narativů v celé střední Evropě.





0

96

Nyní v Polsku bude kontroverzní odkaz Parlamentních listů pravděpodobně pokračovat. Vlastní polské mediální prostředí je plné krajně pravicových a dezinformačních médií, jako jsou TV Republika, Niezależna a Kresy.pl, které těží z nedůvěry veřejnosti tím, že prosazují senzacechtivé, protiimigrační a proruské narativy, často zaměřené proti vztahům Polska s EU a NATO. Příchod PL Polsko do tohoto ekosystému by mohl zemi dále polarizovat a poskytnout platformu polským nacionalistickým politikům a proruským narativům o NATO a válce na Ukrajině.Stejně jako jeho český protějšek, i PL Polsko pravděpodobně přijme dvojí strategii a bude využívat finančních příležitostí - jako jsou neregulované dary a skryté reklamní smlouvy - k podpoře své činnosti a zároveň se bude stavět do pozice platformy pro krajně pravicové politiky, kteří byli mainstreamovými médii marginalizováni. V době, kdy se Polsko připravuje na prezidentské volby v roce 2025, by přítomnost PL mohla dále destabilizovat politické prostředí, podobně jako čeští politici ze strany Svoboda a přímá demokracie (SPD) využívali PL k šíření extrémních názorů v Česku.Polské regulační orgány se již nyní snaží držet krok s rychlým vývojem těchto dezinformačních subjektů. Mezery v regulaci v zemi umožňují platformám, jako je PL, fungovat bez kontroly, což ztěžuje orgánům vysledovat financování nebo účinně regulovat obsah.Ačkoli jsou Parlamentní listy nejznámější svými dezinformacemi, jejich noví majitelé, Španěl a Pavlíček, se rychle stávají významnými hráči na regionální mediální scéně.Jejich mediální skupina SPM Media ovládá kromě PL také konzervativní média jako Echo24 a sesterský týdeník Echo a zároveň drží podíly v ekonomicky a obchodně zaměřených platformách, jako je Hrot. V roce 2022 dále expandovali, když od společnosti Czech Media Invest, ovládané energetickým a mediálním gigantem Danielem Křetínským, koupili Rádio Z. Tato transakce je etablovala jako vycházející mediální magnáty v regionu.V posledních letech někteří respektovaní čeští novináři tvrdí, že PL svůj obsah do jisté míry moderují. Například Nezávislý novinářský fond (NFNŽ) zahrnuje PL do svého hodnocení médií. Předseda David Klimeš tento výběr vysvětlil slovy: „Věřím v nápravu hříšníků“. Přestože PL patří do kategorie „C“ jako médium „většinou nesplňující novinářské standardy“, do výběru se dostalo díky své povrchní moderovanosti, zatímco například média jako Hrot se do výběru nedostala.Španělův a Pavlíčkův rostoucí vliv v kombinaci s tvrdě protržními názory připomíná jiné české mediální osobnosti, například zesnulého Petra Kellnera, jehož mediální holding přesahoval hranice Česka.Kellnerovo rozlehlé mediální, telekomunikační a finanční impérium bylo kritizováno za spolčení s populistickými autoritáři, zatímco Kellner sám prosazoval obranu toho, co označoval za „tradiční hodnoty“. Například Kellnerova PPF dříve financovala klimaskeptický think tank Václava Klause, který otevřeně podporuje stranu SPD Czexit. PPF nedávno toto financování ukončila, aby reagovala na tuto kritiku.PL se však letos rychle přihlásily ke Kellnerovu odkazu a přihlásily se k jeho vizi postkomunistického kapitalismu.Zatímco se Polsko bude muset potýkat s tímto novým médiem, představuje expanze Parlamentních listů více než jen růst kontroverzní webové stránky - je ztělesněním regionalizace dezinformací, kdy platformy překračují hranice a využívají podobných politických a společenských zlomových linií v různých zemích. Pro Polsko je příchod PL jasnou připomínkou, že boj proti dezinformacím ještě zdaleka neskončil.