BBC: Izrael si vypracoval nový způsob zabíjení dětí

30. 10. 2024

čas čtení 21 minut

S výjimkou České republiky a Izraele, sdělovací prostředky a politikové na celém světě jsou zděšení rozhodnutím izraelského parlamentu zakázat vstup humanitární organizaci OSN UNRWA do Izraele, což znamená její nemožnost rozdělovat humanitární pomoc v Gaze, a v dalších oblastech. K tomu se přičlenily další šokující informace o úterním izraelském vyvraždění 93 lidí, z toho více než dvaceti dětí - jako obvykle, Izrael vybombardoval obytný věžák plný civilistů.



Tyto děsivé informace vévodí zpravodajství po celém západním světě. Publicistický pořad domácího britského veřejnoprávního rozhlasu BBC Radio Four The World at One (Svět ve třináct hodin) věnoval například v úterý hrůzám z Gazy celých prvních pětadvacet ze svých pětačtyřiceti minut. Zde je doslovný překlad:



Moderátorka: Dobrý den, vítám vás v pořadu Svět ve třináct hodin, jsem Sarah Montagueová. „Nový způsob zabíjení dětí a zabíjení naděje,“ varuje bývalý diplomat OSN. Slova Západu nestačí poté, co Izrael přijal zákon zakazující činnost agentury OSN pro palestinské uprchlíky.

„Je to nový způsob, jak zabíjet děti. Je to také nový způsob, jak vzít lidem v Palestině naději, a tomu je třeba se postavit. Realizace tohoto zákona musí být zastavena.“

Hovoříme s bývalým koordinátorem pomoci při mimořádných událostech v OSN a s těmi, kteří pracují na místě v Gaze.

Představitelé Hamásu tvrdí, že při izraelském úderu na Bejt Lahíja v severní Gaze bylo zabito více než 90 lidí. Izrael se k tomu zatím nevyjádřil. Izrael zároveň čelí mezinárodnímu tlaku poté, co jeho parlament včera večer odhlasoval zákaz činnosti Agentury OSN pro palestinské uprchlíky, informuje nyní naše blízkovýchodní zpravodajkaj z Jeruzaléma.

Reportérka: „Na videozáznamu je vidět několik těl zabalených v dekách na zemi před vybombardovanou čtyřpatrovou budovou v Bejt Lahíja. Další těla a přeživší byli vytahováni zpod trosek, zatímco sousedé spěchali na pomoc se záchranou. Izraelská armáda se k tomu bezprostředně nevyjádřila, ale v poslední době zintenzivnila své vojenské operace na severu Gazy, kde podle svých slov zasahuje proti přeskupujícím se bojovníkům Hamásu.

Izraelští poslanci obhajují zákon, který zabrání izraelským úředníkům v kontaktu s UNRWA, největší agenturou OSN působící v Gaze. Obviňují ji ze spolupráce s Hamásem, UNRWA trvá na tom, že je nestranná. Britský ministr zahraničí David Lammy vyjádřil nad tím hlubokou lítost a uvedl, že všechna obvinění proti této agentuře byla plně prošetřena.





Moderátorka: Martin Griffiths je bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti. V tomto pořadu řekl, že na UNRWA je závislých mnoho lidí a zákaz izraelským parlamentem bude pro ně zničující.





„Znám to z vlastní zkušenosti jako zprostředkovatel. Lidem vezmete naději a oni začnou umírat, protože nemají žádný horizont pro sebe ani pro svou rodinu. Je to tedy nový způsob, jak ukončit aspirace palestinského lidu, a je třeba se proti tomu postavit. Jeho provádění musí být zastaveno.“





Jedna osoba v Gaze dnes ráno sdělila BBC. V této zemi nemáme nic než mouku od organizace UNRWA. Odráží to jejich strach po rozhodnutí izraelského parlamentu označit UNRWA za teroristickou skupinu a fakticky tuto organizaci OSN zakázat.





UNRWA, což je zkratka pro United Nations Relief and Works Agency, byla založena před 75 lety, aby se starala o palestinské uprchlíky, kteří přišli o své domovy v první arabsko-izraelské válce, bezprostředně po vzniku Izraele v roce 1948. Organizace nyní zaměstnává 30 000 lidí, z toho až 5 000 v Gaze. Koordinují téměř veškerou humanitární pomoc. Provozují také školy a vedou registr palestinských uprchlíků a jejich potomků, kteří mají právo na návrat do dnešního Izraele.





UNRWA se stará o téměř 6 000 000 palestinských uprchlíků, z nichž asi třetina je v uprchlických táborech a nemá status usedlíka. Izrael tvrdí, že UNRWA byla infiltrována Hamásem, že někteří její zaměstnanci se podíleli na útocích 7. října a že její školy indoktrinují Palestince. Včera před hlasováním jsme hovořili s jednou z autorek návrhu zákona, poslankyní Knesetu Sharon Haskellovou. Zde je to, co řekla později během dne poté, co byl její návrh zákona schválen:





„UNRWA je skupina, kterou zcela ovládla teroristická organizace. V Gaze jsme viděli, jak Hamás převzal školy, nemocniční kliniky a ústředí zařízení OSN, aby je využíval jako vojenské základny k ukrytí munice k ukrytí raket, aby páchal činnost ze zařízení OSN.“





Zákon o UNRWA vstoupí v platnost až za tři měsíce. Ve světě se setkal se zděšením a kritikou. vážné znepokojení nad tímto krokem vyjádřily Spojené státy, Velká Británie, Německo a generální tajemník OSN.





Zatímco pokračuje spor o to, co by se mělo stát s UNRWA, Izrael pokračuje ve svých útocích na sever Gazy. Podle ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem bylo při nočních úderech na severu zabito nejméně 93 osob. Izrael uvádí, že v tamních bojích byli zabiti čtyři jeho vojáci.





Anjan Al Shawa je ředitelem sítě palestinských nevládních organizací v Gaze. Nachází se jižněji v Del Balla v centrální části Gazy a my jsme se ho zeptali, co říká na rozhodnutí zakázat UNRWA.





"Je to velmi nebezpečné usnesení, které včera přijal Kneset, je to symbol palestinských uprchlíků a nese záznamy o uprchlících od roku 1948 až do současnosti. A druhý bod, UNRWA je páteří humanitárních služeb, hlavně v Gaze."





Moderátorka: Israel říká, že je tam příliš mnoho agentů Hamásu. V UNRWA, mezi zaměstnanci, že tam byli zaměstnanci UNRWA, kteří se podíleli na 7. říjnu, že vzdělávání udržuje cyklus násilí. A tvrdí, že existují alternativy.





"Dělali vyšetřování prostřednictvím zvláštních vyšetřovacích výborů. A mají své vlastní interní postupy."





Moderátorka: Vy pracujete jako ředitel palestinské sítě nevládních organizací. Existují alternativní skupiny, které by mohly převzít práci UNRWA?





"UNRWA nemůže nikdo nahradit. Pro nás je to spojeno s jedním ze základních práv Palestinců. Je to problematika uprchlíků a je to jedna z otázek konečného statusu, o kterém se bude jednat. Izrael ji chce zničit. Ukončit tyto věci prostřednictvím ukončení činnosti UNRWA. To je něco, co se uchovávalo po desítky let. Archiv, generace a generace jsou spojeny s tímto orgánem a Izrael dobře chápe, jaký význam má UNRWA pro Palestince a pro právo uprchlíků, o právo na návrat a odškodnění, nikdo nemůže nahradit UNRWA na úrovni služeb nebo mandátu."





Moderátorka: Jste v centru Gazy. Přes noc jsme slyšeli o dalších úderech na severu Gazy. Jaká je situace tam, kde se nacházíte?





"Úplná katastrofa. Na severu žije 100 000 lidí. Jsou zcela izolovaní, obklíčení izraelskými tanky a nemají žádné zdravotnické služby. Tři hlavní nemocnice jsou zcela izolovány. Žádné zdravotnické potřeby, žádné palivo se nedostává a také žádné potraviny se nedostávají pro tyto desítky tisíc lidí a a tito lidé, kteří byli zabiti dnes ráno, asi 100 lidí bylo zabito v jedné budově. Jsou to lidé, kteří byli vysídleni, byli násilně vysídleni z Džabalíje, aby zůstali v jedné budově a unikli smrti. Aby mohli čelit takovému útoku ze strany Izraelců. Dvacet z nich byly děti, asi třicet žen a někteří z nich jsou stále pod troskami, žádné lékařské týmy se k nim nemohou dostat. Čelí tak velkým výzvám a není to poprvé."





Moderátorka: Jste v kontaktu s tamními lidmi?





"Ano, máme jednoho nebo dva členy, kteří tam pracují uvnitř, v jedné z nemocnic, kam se jim dá telefonovat. A oni nám vyprávějí strašné informace o tom, co se tam děje. Nemocnice je plná pacientů a zároveň není možnost je evakuovat. Nemají žádné zásoby, nic. A už většina většina lékařských týmů byla nejprve vysídlena a někteří z nich byli zatčeni a zadrženi Izraelem.





Moderátorka: Je ještě nějaká naděje, Anjane?









Martin Griffith: Není to tak docela šok. Je to ještě horší. Je to předvídatelný výsledek debat v Knesetu, ale to neznamená, že je o to méně hluboce, hluboce šokující. Stejně jako kdyby se to realizovalo nezákonně, ale je tu více problémů než zákon, a samozřejmě okamžitě, jak bych řekl, dopad na pomoc a ochranu Palestinců, nejen v Gaze, ale i na Západním břehu a v Libanonu a Sýrii a dále. Chci říct, že UNRWA je oporou humanitární operace v Gaze a na těchto dalších místech, a to se nedá nahradit. Neposkytují jen humanitární pomoc, ale i základní služby. Je zde 650 000 dětí, které potřebují vzdělání. UNRWA je poskytuje a přestane, jestliže se tento zákon bude realizovat. Takže je to hluboce, hluboce znepokojující. A jako bývalý pracovník OSN bych nakonec řekl, a jsem o tom hluboce přesvědčen, že to vytváří hrozný precedens pro další místa na světě, která budou říkat: no, vy jste vlastně neměli námitky proti tomu, aby Izrael zrušil agenturu OSN. My to uděláme i tady. Děkuji vám za to mnohokrát. A pokud to bude pokračovat, budeme obviněni z dvojího metru. Takže ve všech ohledech, které mě napadají, je to velmi, velmi špatný den.





Moderátorka: Argumentem Izraele je, že existují jiné agentury, které mohou zasáhnout, i navrhují, aby se Izrael sám více angažoval, a jejich argument ohledně vzdělávání je, že to vlastně udržuje cyklus násilí, protože říkají, že Hamás je tak zakotven v UNRWA, že to, co se děti učí ve školách v Gaze, není něco, co by přispívalo k míru. Jak na to reagujete? A samozřejmě, a to jsem se ještě nezmínila o tom, že prý UNRWA přiznala, zbavila se devíti lidí, kteří se podíleli na sedmém říjnu.





Martin Griffith: Myslím, že ty dvě věci spolu opravdu souvisejí. Když se podíváte zpět, no, především bych řekl, že podívejte se, UNRWA působí už 75 let, hluboce zapojená do palestinského obyvatelstva. Je to jejich mandát od Valného shromáždění. Jak víte, je to velmi silné inkluzivní globální fórum. A samozřejmě jsou zakořeněni v palestinském obyvatelstvu. Kdyby tomu tak nebylo, nedělali by svou práci. Samozřejmě mají velkou většinu svých zaměstnanců Palestinců. To je dobře, ne špatně. V každém dni mají 30 000 zaměstnanců. I dnes mají v Gaze 3 až 5 000 zaměstnanců, v hrůzách Gazy.





Ve zprávě Colonnové, vzpomínáte si na zprávu, kterou napsala bývalá francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna, která vznikla v důsledku obvinění ze strany Izraele o určité spoluvině některých pracovníků UNRWA na tom strašném dni. Především vlastnímu vnitřnímu dohledovému útvaru OSN nebyly poskytnuty žádné důkazy, které by mohly vést k odsouzení organizace UNRWA. Ve své zprávě jasně uvedli, že důkazy, které poskytl Izrael, nebyly ověřené a nebyly potvrzené fakty. Za druhé, Colonna hovořila o postupech pro zachování neutrality v UNRWA, včetně učebních osnov. A došla k závěru, že UNRWA je na tom s neutralitou mnohem lépe než téměř jakákoli jiná agentura OSN, a to navzdory skutečnosti, že je zasazena do zuřivého dlouhodobého střetu mezi lidmi, které zastupuje a kterým slouží, a samozřejmě Izraelem, který má své vlastní přirozené touhy po bezpečnosti. Takže tato obvinění, že UNRWA je nějakým způsobem spoluviníkem na aktivitách Hamásu, velmi závažné tvrzení, ještě důležitější je ale předložit důkazy, že je to pravda.





Moderátorka: Jaký to tedy bude mít dopad na místě? UNICEF dnes ráno řekl, že je to nový způsob zabíjení dětí. Vidíte to tak?





Martin Griffith: Já ano. Je to víc než to. Chci říct, že UNICEF má pravdu, když se zaměřuje na děti, a Bůh ví, že tragédie dětí v Gaze je jedna z těch, které všichni dennodenně zažíváme a je to stále horší a horší, takže je to nový způsob, jak zabíjet děti. Je to také nový způsob, jak vzít lidem v Palestině naději, jak všichni víme, a já to vím z vlastní zkušenosti zprostředkovatele, když lidem vezmete naději, začnou umírat. Protože nemají žádný horizont pro sebe ani pro svou rodinu. Takže je to nový způsob, jak ukončit aspirace palestinského lidu. A to je třeba zpochybnit. Realizace toho zákona musí být zastavena.





Moderátorka: K tomu, jak by se to mohlo stát, se dostaneme za chvíli. Nebude to realizováno dříve než za 90 dní, což nás samozřejmě zavede za volby v USA. Myslíte si, že výsledek amerických voleb určí, co bude dál?





Martin Griffith: Myslím, že ano, a myslím, že USA budou ústřední vládou a autoritou, která bude vyvíjet nějaký silný tlak na Izrael, aby tento zákon neprováděl. V tuto chvíli nevíme, jaký bude bezprostřední účinek, může to být i ode dneška. Samozřejmě bude to mít mrazivý účinek a samozřejmě nedostatečně personálně zajištěná UNRWA se nebude cítit bezpečně. Izraelské síly s nimi samozřejmě nebudou komunikovat, což je ve válečné zóně nezbytné. Ale také se obáváme, že to bude nezákonné, protože to bere mezinárodní závazek okupační mocnosti v Palestině, Izraeli. Trochu jako vtip zde zazní otázka, jak to chtějí kompenzovat? Vždyť to není tak, že bychom se všichni nedívali. Těch mnoho měsíců v humanitární komunitě jsme se snažili řešit způsoby, jakými mohou jiné organizace realizovat projekty. Kdybychom k tomu vymysleli nějaký chytrý způsob, mohli byste si být jisti, že by byl realizován. Rozsah a šíře operací UNRWA jsou ale jedinečné.





Moderátorka: Nyní někteří naznačují, že motivačním faktorem pro Izrael při jednání proti UNRWA je právo Palestinců na návrat. Že vlastně UNRWA vede evidenci nad palestinskými uprchlíky, kteří od roku 1948 mají právo vrátit se do míst, které tam byly jejich domovem. A mluvíme o, jak jsem pochopila, možná o jednom a půl milionu lidí. Myslíte si, že to je důvod, proč Izrael likviduje UNRWA?





Martin Griffith: Chci říct, že obecně nejsem schopen nahlédnout do izraelské mysli, která dospěla k tomuto závěru. 92 ku 10, nebylo to v Knesetu při hlasování o tomto zákonu? Nedokážu to pochopit, ale řekl bych toto. Samozřejmě to je přesná akce vytvořená na podporu práva na návrat v budoucnu palestinského lidu k řešení dvou států. Ale to není pro dnešek. To, co je pro dnešek, je poskytnutí nějaké formy pomoci. Všechny konvoje v Gaze řídí UNRWA. UNRWA to nyní nebude moci dělat. Její zaměstnanci budou ohroženi. Do severní části Gazy se stejně dostává jen velmi málo humanitární pomoci. Umírají lidé. To je bezprostřední problém. Existují další střednědobé a dlouhodobé problémy, které jsou stejně důležité, ale méně bezprostřední.





Moderátorka: A právě k tomu právu na návrat, k tomu rozhodnutí, kdo má nárok jít do země, která je nyní vlastněná Izraelci, může to prostě řešit někdo jiný? Nemohou být tyto záznamy prostě předány někomu jinému?





Martin Griffith: Ne někomu jinému, musí k tomu mít mandát. Mandát UNRWA už 75 let je v tomto ohledu samozřejmě velmi jasný a jsem si zcela jistý, že s vědomím, že tyto záznamy budou uchovávat. O tom není pochyb. Stejně jako v tomto případě právo na vrácení. Držitelem tohoto díla, držitelem struktury, držitelem mandátu, držitelem 30 000 zaměstnanců je UNRWA a nikdo jiný tuto kapacitu nemá.





Moderátorka: Jak tedy by měl svět napadnout tento zákon?







Martin Griffith: No, je to velmi dobrá zpráva, že se dnes sejde Rada bezpečnosti, i když víte, že jsme často marně čekali rozhodné vedení Rady bezpečnosti pro Blízký východ. Ale je tu jedna věc, je tu jedna věc. Máme spoustu vyjádření, v uvozovkách "znepokojení", která přicházejí z různých částí světa, ale znepokojení nestačí. V tuto chvíli, protože to, co jsme viděli v mnoha a mnoha různých ohledech za poslední rok, rok a měsíc, je, že Izrael na "znepokojení" nereaguje. Izrael svobodně realizuje své cíle a sleduje je, ale není žádným překvapením, co dělá. Instituce jsou bombardovány, jejich zaměstnanci zabíjeni. "Znepokojení" je nevrací zpět k životu. Proto je třeba jednat a myslím, že. nestačí jen vyjadřovat znepokojení, prosím, vedoucí představitele světa, ale jít do toho a ne jen lobbovat a doufat ve změnu politiky a pozastavení jejího provádění. Přijměte opatření, o nichž všichni víme, že jsou potřebná. Pozastavení transferů zbraní. Jasnější odsouzení není znepokojení. Je to odsouzení. Jedná se o zkoušku multilaterálních hodnot, které mají zejména stálí členové Rady bezpečnosti zaštiťovat. A to je velmi důležitá zkouška. Mám-li být upřímný, velmi se obávám, že se to nestane zdrojem řady akcí, že se to stane zdrojem řady prohlášení.





Moderátorka: Takže v první řadě by Spojené království mělo zastavit jakoukoli formu vojenské podpory Izraele?





Martin Griffith: No, já si to myslím. Myslím si, že by to mělo být aplikováno na jakékoli konflikty, které se dějí ve světě, jak mám přímou zkušenost se Súdánem nebo Gazou nebo Afghánistánem nebo jinde, bychom neměli ani váhat. Mělo se to udělat už dávno.





Moderátorka: A pokud jde o Spojené státy, které jsou samozřejmě velkým dodavatelem zbraní a příští úterý máte americké volby. Řekli byste, co teď? Zastavte to. Zastavte jakoukoli vojenskou podporu Izraeli?





Martin Griffith: Ano. Proč tak dlouho čekáte? A proč neposloucháte své vlastní voliče? Muslimští Američané, arabští Američané. Kteří zcela jasně prohlásili, že jejich hlas závisí na vážném závazku ke stabilitě Blízkého východu. Je čas se k tomu postavit čelem.







Moderátorka: To byl Martin Griffiths, britský diplomat a bývalý koordinátor pomoci OSN při mimořádných událostech.







Zdroj v angličtině ZDE

Libanonská ozbrojená skupina Hizballáh jmenovala Naima Qassema svým novým vůdcem. Ten byl dlouholetým zástupcem bývalého vůdce Hasana Nasralláha, který byl minulý měsíc zabit při izraelském náletu na Bejrút. Jmenovaný Qassem je jedním z mála vysokých představitelů Hizballáhu, kteří jsou stále naživu, protože izraelské útoky se zaměřily na jeho velení."To je jedna z mých misí tady. Dostat k lidem naději, říct jim, že děti jsou možná v pořádku, když navštěvuji místa s jejich stany a oni mohli vidět, že ty děti měly být ve školách. Tyhle traumatizované děti, víte, dávají mi naději. Někdy nemám co dodat, ale je jen jedna věc, kterou lidem říct. Ano, máme naději Neztrácejte naději."* * *Britský diplomat Martin Griffiths byl až do července letošního roku náměstkem generálního tajemníka pro humanitární záležitosti a koordinátorem pomoci při mimořádných událostech v OSN a vzhledem k jeho nedávným zkušenostem jsme rozhodli, že stojí za to vysílat jeho myšlenky podrobněji. Nejprve jsem ho požádala o reakci na rozhodnutí izraelského parlamentu zakázat UNRWA.