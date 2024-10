Putin kvůli Izraelcům nemůže využívat íránských balistických raket

30. 10. 2024

čas čtení 2 minuty

Údery izraelské armády na íránské vojenské objekty v noci na 26. října by mohly Rusko připravit o íránské zbraně, které Kreml nakupuje pro válku na Ukrajině. Údery izraelské armády na íránské vojenské objekty v noci na 26. října by mohly Rusko připravit o íránské zbraně, které Kreml nakupuje pro válku na Ukrajině.

Izraelský útok zasáhl klíčové továrny v íránském raketovém průmyslu, sdělily Axios tři zdroje obeznámené se situací.

Podle nich se Izraeli podařilo vyřadit 12 zařízení, která vyráběla palivo pro íránské balistické rakety, které začaly být dodávány ruské armádě v roce 2024. Podle USA a EU byla první várka raket krátkého doletu Fath-360 dodána do Ruska v září. Minimálně některé z nich byly podle Ukrajiny zničeny v důsledku ostřelování arzenálu raketových a dělostřeleckých zbraní u vesnice Kotluban ve Volgogradské oblasti.

Írán nemá vlastní technologii na obnovu zničených výrobních linek, takže výroba raket by se mohla zastavit nejméně na rok, říkají zdroje Axios. A to znamená, že libanonská skupina Hizballáh, jemenští Hútoivé a ruská armáda zůstanou bez íránských raket, poznamenává izraelský expert na Střední východ Anšel Pfeffer: "Írán nebude schopen dodávat balistické rakety do Ruska po mnoho měsíců, dokud neobnoví svou výrobní kapacitu."

Kromě raket Rusko nakupuje z Íránu bezpilotní letouny Šáhid a celkové náklady na nákup zbraní v zahraničí, včetně severokorejských granátů, dosahují 120-150 miliard rublů za čtvrtletí, odhaduje Janis Kluge, výzkumný pracovník Německého institutu pro mezinárodní bezpečnostní studia. To je asi 15 % domácího financování státních obranných zakázek, které dosahuje 1 bilionu rublů za čtvrtletí, vypočítal Kluge na základě údajů ze systému elektronického rozpočtu.

Izraelský útok na Írán, který byl odpovědí na ostřelování izraelského území z 1. října, vyvolal v íránské vládě "hluboké znepokojení", sdělily zdroje v Teheránu The New York Times: Útok poškodil systém protivzdušné obrany a klíčová energetická a ekonomická centra Islámské republiky zůstala nechráněna.

Izraelské armádě se zároveň podařilo neutralizovat několik ruských systémů S-300, které Írán koupil od Moskvy v roce 2016, řekl Mark Dubowitz, analytik Americké nadace pro obranu demokracií.

Zdroj v angličtině: ZDE

0