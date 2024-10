Rusko předává Húsiům satelitní data k útokům na obchodní lodě v Rudém moři

30. 10. 2024

Jemenští Húsiové použili ruská satelitní data k útokům na obchodní lodě v Rudém moři pomocí dronů a raket, řekli The Wall Street Journal (WSJ) dva evropští vojenští představitelé a další zdroj obeznámený se situací. Jemenští Húsiové použili ruská satelitní data k útokům na obchodní lodě v Rudém moři pomocí dronů a raket, řekli The Wall Street Journal (WSJ) dva evropští vojenští představitelé a další zdroj obeznámený se situací.

Podle jednoho z nich byla data předána prostřednictvím členů íránských Islámských revolučních gard, kteří byli v Jemenu. To pomohlo rebelům výrazně "rozšířit rozsah jejich úderů", jak tvrdí partneři WSJ.

Húsiové začali útočit na západní lodě v Rudém moři po začátku války mezi Izraelem a Hamásem loni na podzim. Od listopadu 2023 skupina střílela na více než 100 lodí, dvě z nich potopila a jednu zajala.

Útoky jemenských rebelů narušily globální obchod, protože přepravci museli přesměrovat lodě na delší trase kolem Afriky. Do dubna 2024 utratily Spojené státy asi 1 miliardu dolarů na zničení bezpilotních letounů a raket Húsiů a ochranu lodní dopravy v Rudém moři.

V červnu ruský prezident Vladimir Putin pohrozil, že začne dodávat zbraně západním oponentům v reakci na to, že umožní Ukrajině odpalovat rakety dlouhého doletu hluboko na ruské území. "Pokud někdo považuje za možné dodávat takové zbraně do válečné zóny, aby udeřily na naše území a způsobily nám problémy, tak proč nemáme právo dodávat zbraně do těch oblastí světa, kde budou citlivé údery způsobeny na zařízení těch zemí, které to dělají proti Rusku," řekl Putin.

Poté zdroje Reuters uvedly, že Rusko, za zprostředkování Íránu, vede tajná jednání s Húsii o předání protilodních raket Jachont (také známých jako P-800 Onyx) bojové skupině. Jak poznamenali partneři agentury, mohlo by to zvýšit hrozbu pro válečné lodě USA a EU chránící obchodní lodě, ale Moskva ještě neučinila konečné rozhodnutí.

Mezitím podle Bloombergu, jemenští Húsiové dosud nejčastěji útočili na obchodní lodě převážející ruské zboží. Na začátku roku rebelové slíbili, že nezasáhnou ruské a čínské lodě. Z 83 lodí zasažených útoky v Rudém moři a Adenském zálivu od listopadu loňského roku jich však 19 % opustilo ruské přístavy. Všechny lodě napadené Húsii byly ropné tankery a kontejnerové lodě.

Jak objasňuje Bloomberg, Húsiové nestříleli na lodě, které pluly pod ruskou vlajkou, ale zaútočili na lodě s námořníky, kteří jsou občany Ruské federace. Mnoho lodí přitom před útokem vysílalo satelitní signály "posádka z Ruska" a "Rusové na palubě".

