Jihoafrická republika si z nějakého důvodu myslí, že ví něco o apartheidu a genocidě

31. 10. 2024

(Ironický komentář britské autorky Laury K., který je bohužel vždy až tísnivě blízko faktům...)



Nechápu, proč by Jihoafrická republika měla mít proti genocidě a apartheidu námitky...



V jedné z největších nehorázností v dějinách podala Jihoafrická republika důkazy proti Izraeli u Mezinárodního soudního dvora a obvinila tento stát apartheidu z genocidy. Jen proto, že Jihoafričané byli kdysi obětí genocidy a apartheidu, se rozhodli, že o těchto věcech něco vědí. Mohu se jen domnívat, že Jihoafričané jsou motivováni rasismem, takže vyzývám k bojkotu, odsunu investic a k sankcím proti Jihoafrické republice. Jsem si docela jistá, že je to originální nápad.



Již v prosinci 2023 předložila Jihoafrická republika ve své původní soudní žádosti 84 stran důkazů proti Izraeli. MTS šokujícím způsobem rozhodl, že dochází k „pravděpodobné genocidě“, a nařídil Izraeli, aby se přestal bránit proti školám a nemocnicím. Izrael naštěstí řekl „ne“, protože některé z těchto nemocnic stále fungovaly a kdo ví, co se pod nimi dělo?



Jsem přesvědčena, že vzepřít se nejvyššímu světovému soudu vyzní ve prospěch Izraele, ale očekává se, že případ genocidy bude těsný. Uklidňující je, že mezinárodní právo se na Izrael nevztahuje stejně tak jako na hnědé (špatné) země. To znamená, že obžaloba musí shromáždit mnohem více důkazů, ale bude pokárána za to, že jich shromáždila příliš mnoho.



Jihoafrická republika shromažďovala tolik důkazů, že jí bylo nařízeno, aby přestala, protože jich bylo příliš mnoho k prozkoumání. Jihoafrická republika byla schopna shromáždit pouze 800 stran důkazů a dalších 5 000 stran příloh, v nichž jsou podrobně popsány genocidní činy, které se nikdy neuskutečnily. Je zřejmé, že se jedná o nejlépe zdokumentovanou falešnou genocidu v dějinách.



Jak každý sionista zdůraznil, nemůže se jednat o genocidu, protože neexistují žádné důkazy, které bychom přijali. Vše, co jste sledovali v přímém přenosu na sociálních sítích, byl Pallywood nebo něco podobného. Ty děti bez zbraní byli krizoví herci. Ty mrtvoly u silnice byly figuríny potřené jahodovým džemem. Zdemolované budovy byly filmové rekvizity. Zoufalí rodiče nemohli být skuteční, protože Palestinci necítí lidské emoce. Upřímně řečeno nechápu, jak někdo mohl na tuhle faleš skočit.



Osobně bych z OSN vyhodila Jihoafrickou republiku, ale lidé mluví o vyhození Izraele z OSN jen proto, že prohlásil UNRWA za teroristickou organizaci, čímž tuto humanitární agenturu zařadil do stejné kategorie jako ISIS.



Rozdíl mezi UNRWA a ISIS je v dnešní době nemožný, protože ISIS brutálně vraždí lidi s cílem vytvořit islámský stát. To se nijak nepodobá přístupu Izraele, který brutálně vraždí lidi s cílem vytvořit větší Izrael, ale je to všechno jako přístup UNRWA, která dává lidem jídlo a léky. UNRWA nedala Izraeli jinou možnost než zastavit přísun veškerých potravin a léků do Gazy. Jak to myslíte, že přesně tohle byste udělali, kdybyste páchali genocidu?



Itamar Ben Gvir sice řekl, že chce Palestince etnicky vyčistit a postavit na jejich půdě izraelské osady, ale pokud s tím máte problém, ráda bych vám předložila Bibli. Právě Bible Itamarovi slíbila, že může uskutečnit svou genocidu. Pokud nechcete, aby Itamar měl svou genocidu, urážíte Bibli. Nedovedu si představit větší zločin z nenávisti.



Co tím sakra myslíte, že zmateněn plácám? Když jsem řekla „genocida“, nemyslel jsem tím genocidu. Upřímně řečeno, ze smrti Palestinců je mi smutno stejně, jako by mi bylo smutno z úmrtí papoušků... kteří se postavili proti životu pod nezákonnou okupací. Takové andulky by se musely vybíjet, ne? Kupodivu neexistuje žádný právní precedens, který by srovnával lidi s militantními papoušky, a osobně mi to připadá směšné.



Znepokojivé je, že Jihoafrická republika chce použít genocidní záměry Izraele proti němu, což znamená, že zločiny z nenávisti se nyní počítají jako „důkaz“.



To, že nám Izrael říká, že chce zabíjet Palestince, kteří jsou pak roztrháváni záhadnými raketami, ještě neznamená, že ty rakety vystřelil Izrael... To byla přesvědčivá věta, že? Ne? ...Byly to zbloudilé rakety Hamásu nebo tak něco. Hm, počkejte... POD TOU ZKURVENOU NEMOCNIC9 BYLO ZLATO! Sakra, nesprávná země... Nech mě být, jdu si zapálit!



Tak jo, teď jsem zpátky s pádným argumentem, který jsem si vypůjčila od někoho na Twitteru. Jihoafrická republika nikde v důkazech neodsoudila Hamás za 7. říjen, takže Mezinárodní soudní dvůr musí případ zamítnout. Jihoafrická republika se ani nezmínila o tom, že jedna holka v Big Brotherovi měla na tričku meloun, to je skutečná genocida. Izraelce s melounem na tričku asi nikdy neuvidíte, že?



Každopádně na žádném z důkazů Jihoafrické republiky nezáleží, protože Mezinárodní soudní dvůr nemůže lidi věznit, to může jen Mezinárodní trestní soud. Izrael rozumně zastrašuje soudce Mezinárodního trestního dvora a spoléhá na to, že jste hloupí, takže mu to projde. Pokud řádný proces pravděpodobně nepůjde Izraeli na ruku, nejlepší strategií je ho podkopat, s čímž by souhlasil každý mafiánský boss.



Byla jsem spolehlivě informována, že chování Jihoafrické republiky nezůstane bez trestu. Vzrušující je, že USA prý plánují jednu z těch změn režimu, které vždycky tak dobře dopadnou. Jihoafrická republika se stane terčem útoku ve chvíli, kdy bude postaráno o Libanon a Írán, a vzhledem k tomu, že jsme ani po roce nedokázali skoncovat s Gazou, mělo by k tomu podle mě dojít každou chvíli... Mohu jen říct, že Jihoafričanům slouží ke cti, že si vybrali špatnou vládu. Kdo si sakra ti lidé myslí, že jsou? Gruzínci? x

