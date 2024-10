USA jsou znepokojeny „děsivým“ izraelským náletem v Gaze, při kterém zahynulo mnoho žen a dětí

30. 10. 2024

Mluvčí USA uvedl, že se oficiální představitelé Izraele ptají, co se stalo, a vyjádřil „hluboké znepokojení“ nad ztrátami životů civilistů



USA jsou znepokojeny „děsivým incidentem“, při němž byly při izraelském útoku v severním obytném bloku Gazy zabity „dvě desítky dětí“.



Spojené státy jsou „hluboce znepokojeny ztrátou civilních životů“ při izraelském útoku na obytný dům v severní části Gazy, při němž zahynulo nejméně 93 osob, včetně velkého počtu dětí, uvedl mluvčí amerického ministerstva zahraničí.



Při úterním útoku na budovu v Bejt Lahíji bylo podle ministerstva zdravotnictví Gazy zabito nebo je pohřešováno nejméně 93 Palestinců a desítky dalších byly zraněny. Mezi mrtvými bylo nejméně 20 dětí, uvedli zdravotníci.



Novinářům řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller:



Jsme hluboce znepokojeni ztrátami na životech civilistů při tomto incidentu. Jednalo se o děsivý incident s děsivým výsledkem.



Uvedl, že nemůže hovořit o celkovém počtu mrtvých, ale poznamenal:



Podle dostupných informací byly při tomto incidentu zabity dvě desítky dětí. Není pochyb o tom, že řada z nich jsou děti, které již více než rok prchají před následky této války.



Američtí představitelé se obrátili na izraelskou vládu, „aby se zeptali, co se zde stalo“, dodal.



Amnesty International kritizovala rozhodnutí Izraele zakázat agenturu OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) a označila ho za „bezohledný“ a „otřesný, nelidský“ zákon.



Rozhodnutí izraelského parlamentu je „otevřeným útokem na práva palestinských uprchlíků“, který „se rovná kriminalizaci humanitární pomoci a zhorší již tak katastrofální humanitární krizi“, uvádí se v prohlášení generální tajemnice organizace na ochranu práv Agnès Callamardové.



Uvedla, že agentura OSN hraje „nezastupitelnou“ roli při poskytování potravin, vody, lékařské pomoci, vzdělání a přístřeší téměř dvěma milionům Palestinců v Gaze, kteří byli „násilně vysídleni, vystaveni uměle vyvolanému hladomoru a vážně ohroženi genocidou“ v důsledku „neúprosné“ izraelské ofenzívy. Callamard dodal:



Tento děsivý a nelidský zákon pouze prohloubí utrpení Palestinců, kteří prožívají nepředstavitelné strádání a jejichž potřeba celosvětové podpory je větší než kdy jindy. Mezinárodní společenství ho musí co nejdříve co nejdůrazněji odsoudit a uplatnit veškerý svůj vliv na izraelskou vládu, aby ho zrušila.



Hamás je „otevřen jakékoli dohodě“ o ukončení války, která zahrnuje úplné stažení Izraele z Gazy, říká oficiální představitel



Vysoce postavený představitel Hamásu prohlásil, že skupina je „otevřena jakékoli dohodě nebo nápadům“ zprostředkovatelů na ukončení války v Gaze, ale trvá na tom, že by měly zahrnovat úplné stažení izraelské armády z palestinského území.



Sámí abú Zuhrí v úterním televizním projevu, o němž informovala agentura Reuters, řekl:



Hnutí potvrdilo, že je otevřeno jakékoli dohodě nebo nápadům, které ukončí utrpení našeho lidu v Gaze a dosáhnou trvalého příměří a stažení okupace z celého pásma Gazy.



Dohoda musí zahrnovat ukončení izraelské blokády Gazy, umožnit neomezenou pomoc a rekonstrukci Gazy a výměnu izraelských rukojmích v Gaze za palestinské vězně v Izraeli.



Jeho prohlášení nesignalizuje změnu nesplněných podmínek Hamásu. Benjamin Netanjahu prohlásil, že válka může skončit pouze tehdy, když bude Hamás vymýcen.



Izraelská armáda uvedla, že v bojích na severu Gazy byli zabiti čtyři její vojáci a jeden důstojník byl těžce zraněn.



Samostatně Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že další voják zemřel na následky zranění utrpěných v boji v jižním Libanonu, čímž se celkový počet izraelských vojáků zabitých od října 2023 zvýšil na 777.



Generální tajemník OSN António Guterres zaslal Benjaminu Netanjahuovi dopis, v němž protestuje proti nové izraelské legislativě zakazující činnost agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa), uvedl jeho mluvčí.



Uvedl, že Guterres v dopise nastínil „otázky mezinárodního práva, které tento zákon vyvolal“, a dodal, že v případě jeho zavedení by měl „zničující dopad na humanitární situaci Palestinců na okupovaném území“.



Televizní stanice CNN se omluvila svým divákům poté, co jeden z účastníků jejího pořadu NewsNight pronesl urážlivé poznámky naznačující, že host pořadu, moderátor Mehdi Hasan, je terorista.



Ryan James Girdusky, konzervativní komentátor, řekl Hasanovi, komentátoru americké verze deníku Guardian a bývalému moderátorovi pořadu MSNBC, který je muslim, aby si dával pozor, aby mu "nevybuchl pager", což byla zjevná narážka na to, že Izrael minulý měsíc zasáhl bojovníky Hizballáhu v Libanonu pomocí vybuchujících pagerů. Vlna koordinovaných výbuchů zabila 12 lidí a tisíce jich zranila.



„Řekl váš host právě v přímém přenosu, že bych měl být zabit?“ Hasan se zeptal moderátorky pořadu Abby Phillipové.



Po reklamní přestávce se Phillipová Hasanovi a divákům omluvila a uvedla, že Girdusky byl z pořadu stažen.



CNN ve svém prohlášení uvedla, že „v CNN ani v našem vysílání není místo pro rasismus nebo fanatismus“ a že Girdusky „nebude v naší televizi znovu vítán“. Hasan toto prohlášení retweetnul na Twitteru.



Rakouský kancléř Karl Nehammer „co nejdůrazněji“ odsoudil „velmi vážný“ raketový útok na mírové jednotky OSN v jižním Libanonu, při kterém bylo v úterý zraněno osm rakouských vojáků.



V příspěvku pro Twitter Nehammer uvedl, že v myšlenkách je se zraněnými vojáky, a dodal, že jejich úsilí je „zásadní pro mezinárodní stabilitu, v krizových ohniscích“.



Jeho ministr zahraničí Alexander Schallenberg uvedl, že je útokem „pobouřen“, a dodal, že:





Útoky na příslušníky mírových sil OSN jsou závažným porušením mezinárodního práva a jsou naprosto nepřijatelné.

Není pochyb o tom, že řada z nich jsou děti, které již více než rok prchají před následky této války.Více než 100 000 lidí v severní Gaze, převážně žen a dětí, je fakticky „uvězněno bez bezpečného místa, kam by mohli jít“, uvedl Higgins v úterním prohlášení:Vzhledem k okolnostem, za nichž lidé umírají hlady, představuje napadení agentury OSN, která je zodpovědná za jejich udržení při životě, otřesné selhání diplomacie a použití hladu jako válečné zbraně. Je načase zastavit tuto hrůzu dějin. Palestina a Izrael budou nakonec muset žít společně v sousedních prostorech.Irský taoiseach Simon Harris rovněž v úterý prohlásil, že Evropa musí najít „morální odvahu“ a v této věci jednat. Řekl:Další lidé budou umírat, další děti budou hladovět, neexistuje žádná alternativa k Unrwa... Jednání, kterého jsme byli svědky v Knesetu, je opravdu naprosto ostudné.„Pokud Írán udělá chybu a vypustí na Izrael další raketovou palbu, budeme opět vědět, jak na Írán dosáhnout, a to s kapacitami, které jsme tentokrát ani nepoužili,“ řekl Herzi Halevi, náčelník generálního štábu, leteckým a pozemním posádkám minulou sobotu.Izraelská armáda se ke smrtícímu náletu zatím nevyjádřila. Nedaleká nemocnice Kamal Adwan se potýká s problémy při ošetřování lidí zraněných při útoku, protože jí údajně došel zdravotnický materiál a má pouze dva dětské lékaře bez chirurgů.Útok přišel den poté, co izraelský parlament schválil zákon o zákazu činnosti palestinské agentury OSN pro uprchlíky (Unrwa) na území země, což znepokojilo mnoho izraelských spojenců, kteří se obávají, že to zhorší již tak zoufalou humanitární situaci v Gaze. Turecké ministerstvo zahraničí dnes již dříve uvedlo, že cílem tohoto kroku je narušit úsilí o dosažení dvoustátního řešení. Jordánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že pondělní hlasování je „součástí systematického zaměřování“ Unrwy a „pokračováním zběsilého úsilí Izraele o politickou likvidaci agentury OSN, které je doplňkem jeho agresivní války proti palestinskému lidu“.poté, co byl Nasralláh minulý měsíc zabit při izraelském leteckém útoku na jižní Bejrút.„Lidé v Gaze nyní umírají hlady. Rychlost, s jakou tato člověkem způsobená krize hladu a podvýživy Gazu zachvátila, je děsivá,“ uvedla výkonná ředitelka Světového potravinového programu (WFP) Cindy McCainová.V reakci na zákaz izraelské vlády Denyerová uvedla: „Gaza zažívá vážnou a trvalou humanitární krizi. Zákaz Agentury OSN pro pomoc a práci (Unrwa), největšího poskytovatele humanitární pomoci palestinskému obyvatelstvu, je aktem genocidy.“Sam Rose, zástupce ředitele Unrwa v Gaze, řekl BBC: „Statisíce lidí se ukrývají v budovách pod bezpečnou vlajkou OSN, a pokud jim bude tento ochranný status budov odebrán, pak samozřejmě nemůžeme v žádném případě předstírat, že tuto bezpečnost zaručujeme.“„Nejsme jen distributory pomoci nebo poskytovateli vody - provozujeme zdravotnický systém, provozujeme vzdělávací systém,“ dodal.„Ostatní agentury OSN pracují na politice, zabývají se normativními otázkami, poskytují podporu členským státům nebo vládě. Nezabývají se provozováním zdravotnických nebo vzdělávacích služeb.“„Izrael překročil všechny červené čáry, porušil všechna pravidla, vzepřel se všem zákazům. Kdy už toho bude opravdu dost? Kdy budete jednat? Jste Rada bezpečnosti. Musíte oslovit každého, kdo trpí mezi Palestinci. To je vaše povinnost,“ řekl vyslanec na zasedání Rady.Podle Mansúra lidé v Gaze „snášejí nevýslovnou bolest“ a vyzval Radu, aby zastavila „tuto genocidu, nebo aťnavždy zůstane mlčet“.Ačkoli se snažil ospravedlnit své opětovné zaměření na sever tvrzením, že se zaměřuje na přeskupené bojovníky Hamásu, intenzita bojů způsobila těžké ztráty mezi 100 000 civilisty, kteří tam stále žijí. Mnoho z nich jsou rodiny, které se vyčerpány opakovanými izraelskými příkazy k nucenému vysídlení rozhodly zůstat na severu...V rozhovoru pro pořad Newshour BBC World Service Hamish Falconer uvedl, že Velká Británie bude „tlačit na Izraelce, aby změnili přístup“, a „udělá vše, co bude v našich silách, a to jak veřejně, tak soukromě“.Falconer říká, že Spojené království „nepřijímá předpoklad, že Unrwa je nefunkční a musí být nahrazena“.Qassem nahradí ve funkci generálního tajemníka libanonské militantní skupiny zesnulého Hassana Nasralláha.Nasralláha zabil koncem září izraelský úder v Bejrútu.Hizballáh ve svém prohlášení uvedl, že Qassem byl do funkce zvolen díky svému „dodržování zásad a cílů Hizballáhu“.Dodalo, že skupina bude „[prosit] Boha Všemohoucího, aby ho vedl v tomto vznešeném poslání při vedení Hizballáhu a jeho islámského odporu“.