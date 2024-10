„Orbán mě už odsoudil": italská europoslankyně o snaze Maďarska znovu ji uvěznit

30. 10. 2024

Ilaria Salisová říká, že vládu Viktora Orbána ztrapnily její zvolení do europarlamentu a její poslanecká imunita



Když maďarský premiér Viktor Orbán dokončil projev v Evropském parlamentu, italská europoslankyně Ilaria Salisová vstala ze svého místa a spolu s asi desítkou dalších levicových kolegů zazpívala antifašistickou hymnu Bella Ciao.



Salisová byla až do letošního května držena ve vyšetřovací vazbě v maďarském vězení poté, co byla loni v únoru zatčena kvůli obvinění z údajného napadení na protiprotestu proti neonacistickému shromáždění v Budapešti. Poté byla propuštěna a v červnu se mohla vrátit do Itálie poté, co byla v tom měsíci zvolena do Evropského parlamentu.

Po její reakci na Orbánův projev 9. října zástupci jeho strany Fidesz uvedli, že jejich vláda oficiálně požádala o odnětí poslanecké imunity Salisové, aby mohla být vrácena do maďarského vězení.



„Očekávala jsem to,“ řekla Salisová. „Bylo zřejmé, že udělají všechno pro to, aby mě poslali zpátky do vězení. V sázce je jejich důvěryhodnost a mé zvolení poslankyní Evropského parlamentu je určitě zaskočilo a uvedlo do rozpaků.



„Ještě nestrávili skutečnost, že jsem byla zvolena. Nestrávili skutečnost, že jsem získala 178 000 hlasů. Nestrávili skutečnost, že alespoň zatím zvítězil antifašismus a lidská práva.“



Případ čtyřicetileté Salisové, učitelky z Monzy nedaleko Milána, vyvolal v Itálii diplomatické protesty a hněv poté, co byla počátkem roku přivedena k maďarskému soudu v řetězech, se spoutanýma rukama a nohama, aby si vyslechla obvinění ze tří pokusů o útok a členství v krajně levicové organizaci. Obvinění, za které jí hrozí až 11 let vězení, odmítla.



V dopise svému právníkovi Salisová, která byla před svým prvním soudním jednáním téměř rok držena ve vazbě, popsala cely zamořené krysami a štěnicemi a uvedla, že se několik dní nesměla mýt a nebyla jí poskytnuta naléhavá lékařská péče. Její kandidatura za italskou Alianci zelených a levice jí má zajistit imunitu před trestním stíháním a jen několik týdnů poté, co byla na začátku procesu propuštěna z vězení do domácího vězení, získala mandát v parlamentu EU.



„Můj případ není jen soudní záležitostí,“ řekla. „Je to politický případ. Orbán ztrácí podporu jak v Evropě, tak v Maďarsku. Moje situace je jen jednou z jeho strategií, jak pokračovat ve své propagandě v zemi. Navíc můj případ může být v Evropě také snadno zneužit. Během prvního plenárního zasedání jeden člen skupiny Patriotů s odkazem na mě v parlamentu řekl 'je tu žena, která chodí s kladivem a bije lidi', což je naprosto nepravdivé, a dokonce požadoval, aby mě a můj personál prohledali.“



Salisová se po svém zatčení stala terčem četných výhrůžek smrtí ze strany krajně pravicových militantních skupin. Když loni v únoru Budapeští procházel krajně pravicový pochod připomínající nacistické síly za druhé světové války, byla na zdi namalována nástěnná malba, která si představovala smrt oběšením Salisové, zatímco na kanálech Telegramu neonacisté uvedli, že ji chtějí posadit na invalidní vozík.



„Výhrůžky a urážky se nyní na sociálních sítích staly normou,“ uvedla Salisová. „Ale nejvíc mě ranil příspěvek skupiny Evropského parlamentu Patrioti pro Evropu, kde o mně napsali: 'To si Salisová vážně myslí, že ji spravedlnost nedožene? Myslí si, že bude vždy chráněna? Přijde čas, kdy bude velmi osamocená. Těžko říci, co je horší, zda ten okamžik, nebo očekávání před ním. Šokovalo mě, že příspěvek nenapsal jen tak nějaký uživatel sociálních sítí, ale demokraticky zvolená politická skupina v Evropském parlamentu.“



Salisův případ je potenciálně nepříjemný pro italskou premiérku Giorgiu Meloniovou, neboť ona i místopředseda vlády Matteo Salvini mají s Orbánem úzké vazby.



„Jen doufám, že mě italská vláda podpoří jako jednoho ze svých občanů a bude hájit právní stát,“ řekl Salis. „Nechci se vyhýbat soudu. Chci jen spravedlivý proces. V Maďarsku takové podmínky nejsou. Orbán mě již odsoudil, mluví o mně jako o viníkovi, i když jsme ještě nedospěli k rozsudku, nemluvě o tom, že v Maďarsku mi hrozí 24 let vězení v zemi s několika nedořešenými případy porušování lidských práv.



„Já a italská vláda nikdy nebudeme přáteli, protože naše představy jsou diametrálně odlišné. Jediné, o co žádám, je, aby se mnou bylo zacházeno bez předsudků a spravedlivě jako s každým italským občanem.“



Žádost maďarských poslanců o zrušení Salisovy imunity již byla předána předsedkyni Evropského parlamentu Robertě Metsole. Žádost bude poté oznámena v parlamentu a postoupena příslušnému výboru.



Proces před dosažením konečného hlasování v parlamentu může trvat až čtyři měsíce. „Doufám jen, že moji kolegové, kteří budou vyzváni k hlasování, tak učiní především s myšlenkou nikoliv na to, zda jsou pravicoví nebo levicoví, ale s vědomím, že v sázce je právní stát, důvěryhodnost Evropské unie a samotné hodnoty, pro které byla založena, hodnoty antifašismu,“ řekl Salis.



„Pokud jde o mě, nezbývá mi nic jiného než pokračovat v boji.“

