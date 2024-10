"Není dost pro všechny." Ruská ekonomika se rychle štěpí na rostoucí vojenskou ekonomiku a stagnující civilní sektor

30. 10. 2024

čas čtení 4 minuty

Koncentrace zdrojů ve vojenské výrobě vedla k tomu, že civilní sektor ekonomiky balancuje mezi stagnací a úpadkem. V září bez zahrnutí sezónních a kalendářních faktorů nemohl průmysl do srpna růst a na konci čtvrtletí produkce symbolicky klesla (-0,1 %). Současně průmyslová odvětví související s vojensko-průmyslovým komplexem rychle rostou a zbytek v souladu s tím upadá. Hlavní pokles je v těžebním průmyslu (především kvůli dohodě OPEC+), ale trpí i další civilní odvětví. Koncentrace zdrojů ve vojenské výrobě vedla k tomu, že civilní sektor ekonomiky balancuje mezi stagnací a úpadkem. V září bez zahrnutí sezónních a kalendářních faktorů nemohl průmysl do srpna růst a na konci čtvrtletí produkce symbolicky klesla (-0,1 %). Současně průmyslová odvětví související s vojensko-průmyslovým komplexem rychle rostou a zbytek v souladu s tím upadá. Hlavní pokles je v těžebním průmyslu (především kvůli dohodě OPEC+), ale trpí i další civilní odvětví.

Klíčovými tahouny růstu v září byly výroba hotových kovových výrobků (+10,3 % meziměsíčně), elektroniky (8,3 %), strojů a zařízení (11,8 %) a ostatních vozidel (9,3 %), uvádějí analytici Raiffeisenbank a "většina ostatních hlavních pozic zahrnutých v odvětví klesla nebo vykázala mnohem zdrženlivější pozitivní trend (0,5-3 % meziměsíčně)". Vojenská výroba nadále roste, ale od května se jí nedaří kompenzovat pokles v odvětvích zaměřených na "civilní poptávku", v důsledku čehož celková průmyslová výroba stagnuje, uvedl Alexandr Isakov, ekonom pro Rusko a SNS ve společnosti Bloomberg Economics.

Vezmeme-li v úvahu skutečnost, že výdaje na obranu v roce 2025 byly výrazně zvýšeny - z 10,8 bilionu rublů (5,5 % HDP) na 13,5 bilionu (6,3 % HDP), není pochyb o tom, že nárůst produkce vojensko-průmyslového komplexu zaznamenaný v září bude pokračovat, jsou si analytici MMI jisti, ale s vyčerpáním zdrojů (využití kapacity se blíží maximu a personální rezerva je minimální) je takový růst možný pouze díky přetečení (v první řadě, personál) z jiných průmyslových odvětví do vojensko-průmyslového komplexu. "Mnoho průmyslových odvětví bez státní podpory sníží produkci," uzavírají.

To se již děje. "V posledních měsících se objevily vícesměrné trendy. V segmentech s vysokým podílem vládních zakázek pokračoval aktivní růst produkce, zatímco v ostatních odvětvích se produkce mírně snížila," uvádí hlavní ředitelství centrální banky Volha-Vjatka v přehledu regionální ekonomiky. Zpracovatelství je stále hnacím motorem průmyslu, ale jeho dynamický růst se nyní soustředí pouze do strojírenství, tedy především do obranného průmyslu, a v ostatních odvětvích je dynamika výroby již poměrně skromná, říká Denis Popov, analytik Promsvjazbank. "Hospodářský růst se nadále fragmentuje a zaměřuje se na úzká, prioritní odvětví, což zpochybňuje jeho udržitelnost a dlouhodobý horizont," uzavírá.

To bude také usnadněno přísnou měnovou politikou, která zjednodušuje přesun zdrojů do prioritních odvětví, dodávají analytici MMI: "Rychlé půjčování vojensko-průmyslovému komplexu, které je citlivé na nízké sazby, zdražuje půjčky pro ostatní. Není možné půjčovat všem ve stejných částkách, takže vysoká sazba odřízne ty méně efektivní a přerozdělí jejich zdroje ve prospěch prioritních podniků. Jakkoli by si zástupci průmyslu bez státní podpory přáli mít nízkou sazbu, není možné to zajistit. Neboť nebude dost pro všechny."

Dostupnost úvěrů pro podniky v září klesla a byla horší pouze jednou, v březnu 2022. Zvýšily se náklady na závazky u velkých bank a klesá i jejich ochota půjčovat v tržním segmentu, píše ekonom Dmitrij Polevoj. Analytici centrální banky berou na vědomí zhoršení tržních investičních podmínek a očekávají, že se v budoucnu ještě zhorší: "Na vysoké úrovni budou zachovány pouze investice do odvětví přímo souvisejících s válkou." Zakladatel sítě DNS Dmitrij Alexejev hovoří o "neočekávaném a podivném" stavu ekonomiky, kdy je obtížné přijít s podnikáním, které by z hlediska ziskovosti konkurovalo vkladu. Podle bývalého náměstka ministra financí Sergeje Alexašenka od roku 2023 převyšuje příspěvek růstu zbrojní výroby k HDP růst celé ekonomiky oznámený Rosstatem, to znamená, že "civilní sektor ruské ekonomiky se pomalu zmenšuje".

Guvernérka centrální banky Elvira Nabjullina na otázku, zda to vše povede k recesi, odpověděla pouze to, že "recese je v ekonomice jako celku" a centrální banka ji neočekává, ale nemluvila o jednotlivých sektorech.

Zdroj v ruštině: ZDE

