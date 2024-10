Západní země si musejí vůči Izraeli nechat konečně narůst páteř

30. 10. 2024

Reportér, Channel 4 News, úterý 30. října 2024, 19 hodin: Jen s nejzákladnějšími nástroji z holých rukou se snaží vyprostit těla obětí uvězněných pod troskami. Čtyřpatrová budova zde v Bahii na severu Gazy, roztrhaná izraelským úderem. Stále nacházejí další a další mrtvoly. Z mnoha z nich jsou už jen kusy masa. Při tomto jediném útoku bylo údajně zabito téměř 100 Palestinců, z toho asi 20 dětí. Mnozí z mrtvých jsou vysídlenci z jedné rozvětvené rodiny.





Žena: „Moje sestra, moji sourozenci, můj tchán a můj syn, všichni mrtví. Proboha. Kdo mi zbyl? Co ještě chtějí? Nechte mě žít. Ale pro koho mám žít? Co jsme spáchali špatného? Jaký je náš hřích, můj Bože?“





Reportér: Těla jsou navršena na hromadu, aby byla odvezena. Nejezdily tu žádné sanitky. Káry, které by kdysi vezly ovoce a zeleninu, teď převážejí mrtvé k pohřbení. Izrael uvedl, že tento úder přezkoumává, a zpochybnil uváděný počet mrtvých. Jeho obnovený útok na sever Gazy však v posledních týdnech zabil stovky lidí. OSN popisuje situaci jako neúnosnou.





Muž: „Přežilo jen pět nebo šest lidí. Kde jsou muslimové? Kde jsou Arabové? Kde je svět? Bojte se Boha! Severní Gaza je zcela vyhlazena.“





Reportér: Ozbrojenci Hamásu jsou v severní Gaze stále přítomni. Toto video zveřejnili včera, když se zaměřili na izraelský tank. Izraelský útok na Gazu je jedním z nejzuřivějších v moderní době. Podaří se mu však někdy tyto partyzánské bojovníky zlikvidovat, jak slibují jeho představitelé? Armáda dnes oznámila smrt dalších čtyř svých vojáků v Džabalíji.





Kameraman, který s námi spolupracuje, zachytil ve městě Gaza panický chaos po dalším izraelském úderu. Snaží se, ale tohoto mladého muže nemůže nikdo utěšit. Nemá slov, jen křičí. Schoulení na podlaze nemocnice, nesnesitelný smutek a žádné prozření konce.





Moderátor: To byla reportáž Secundera Kermaniho. No, právě odtud, ze Spojených států, směřuje většina finančních prostředků v rámci agentury OSN, která už téměř 80 let poskytuje zásadní podporu palestinským uprchlíkům. Včera izraelský Kneset odhlasoval faktické postavení UNRWA mimo zákon, izraelská vláda označila UNRWA za agenturu podporující Hamás. Spojené státy se připojily k mezinárodnímu odsouzení tohoto rozhodnutí uprostřed varování, že celý humanitární systém v Gaze se nyní zhroutí. Zprávu přináší náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien:





Reportér: Dnes ráno školačky i v tradičních palestinských krojích oslavovali sklizeň oliv. Tento malý háj je však jiný. Nachází se na zahradě školy UNRWA v betonovém uprchlickém táboře Šuafat ve východním Jeruzalémě. Včerejší hlasování v Knesetu, jehož cílem je definitivně zrušit zdejší UNRWA, by alespoň teoreticky mohlo vést k tomu, že toto místo změní majitele nebo bude zlikvidováno.







UNRWA zastřešuje zdravotní péči a vzdělání téměř 6 000 000 oprávněných palestinských uprchlíků v mnoha zemích a v Gaze, na Západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě a poskytuje služby, které je Izrael ze zákona povinen poskytovat, ale lidem jako Hanan Mattur je neposkytuje. Všechny její děti a vnoučata zde chodily do školy. Setkali jsme se poté, co navštívila lékaře na klinice provozované UNRWA naproti škole.





Žena: Vyrůstali jsme v domě, UNRWA je hned za ním. Dostávám od nich každý měsíc léky. Naši otcové, moje děti, je jich deset. Vychoval jsem je já. Vyrostli jsme s UNRWA. Škola UNRWA je pro nás jako naše duše. Vzduch, který dýcháme.





Reportér: V ústředí UNRWA ve východním Jeruzalémě zpracovávají, co pro ně hlasování, které vstoupí v platnost za 90 dní, znamená. Odsoudila ho řada zemí, včetně izraelských spojenců Británie a USA.





Britský pracovník UNRWA: „Jsme jako UNRWA od roku 1949 pověřeni poskytovat služby, které dělají, víte, maximum pro zajištění blahobytu palestinských uprchlíků, jsmee ze zákona povinni to dělat. Takže chci říct, i když víte, nemůžu odhadovat, co se může stát. Chci říct, že to je velká otázka a je to stejné v Gaze. Víte, mezinárodní humanitární operace. My jsme páteří mezinárodní operace. Když z těla odstraníte páteř, tělo se prostě zhroutí. Takže pak je to otázka.





Reportér: Dobře, co by ji nahradilo? Nebo jinak řečeno, kdo by poskytl stany, jídlo, vodu, zdravotní péči a vzdělání milionům Gazanů, kteří jsou již na pokraji sil a spoléhají na UNRWA. je to největší agentura OSN působící v pásmu?

Reportér: Izraelská pravice se snaží zbavit UNRWA již dlouho. Hrůzné události ze 7. října toto úsilí posílily obviněními, že se na nich podíleli zaměstnanci UNRWA, což vyvolalo útoky na jejich ústředí v Jeruzalémě.





Žena: Izraelci chtějí zlikvidovat UNRWA, zlikvidovat palestinskou věc a skoncovat s právy uprchlíků.













Moderátor: To byl Paraic O'Brien, reportér. Nyní se ke mně z Osla připojuje Jan Egeland z Norské rady pro uprchlíky. Je to bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti a pomoc v nouzi. Vítejte v pořadu, Jak zničující to bude pro Palestince v Gaze a na Západním břehu Jordánu?







Jan Egeland: Ochromí to humanitární práci všech organizací, které tam působí. UNRWA nejenže poskytuje většinu pomoci dlouhodobě trpícím palestinským civilistům v Gaze a na Západním břehu Jordánu, ale zajišťuje také logistiku. Sklady, školy, zdravotnická stanoviště pro nás ostatní, takže.zákazem pomoci UNRWA sabotují i ostatní humanitární práci, což by znamenalo hromadnou smrt palestinských dětí. Jedná se o extrémní opatření extremistů v Knesetu a izraelském kabinetu.





Moderátor: I když je vlastně zajímavé, že v Knesetu získalo poměrně širokou podporu, což dost lidí překvapilo. Existuje nějaká agentura, třeba i vaše vlastní, která by mohla nahradit tu zásadní práci, kterou UNRWA tak dlouho vykonává?





Jan Egeland: Ne, to vůbec ne. Žádná agentura OSN, žádná operace Červeného kříže, Červeného půlměsíce. Žádná z nás a nevládních mezinárodních organizací, které tam jsou. Všichni děláme důležitou práci. Ale UNRWA byla založena v roce 1949, aby se starala o Palestince. Vybudovali vzdělávací systém, vybudovali zdravotnický systém, vybudovali vodovod, kanalizaci atd. to a samozřejmě na základě rezoluce Valného shromáždění. Nejprve vznikl Izrael, a to na základě jedné rezoluce. Důsledkem toho byl ozbrojený konflikt. Ten vyhnal z domovů statisíce Palestinců. Pak přišla druhá rezoluce, která vytvořila UNRWA jako agenturu pro pomoc Palestincům. A nyní produkt první rezoluce zabíjí druhou rezoluci. Je to nepřijatelné, a proto jsem rád, že Norsko dnes oznámilo, že půjde na Valné shromáždění OSN a požádá, aby to všechno patřilo Mezinárodnímu soudnímu dvoru, aby to zrušil.





Moderátor: Za chvíli se vás zeptám na Ameriku, ale krátce k izraelskému obvinění, že se UNRWA stala jakousi organizací podporující Hamás. Co na toto obvinění říkáte?





Jan Egeland: Je to samozřejmě naprostý nesmysl. Je pravda, že možná 9 z 13 000 lidí zradilo 7. října všechny naše ideály a podílelo se na teroru a hrůzách. Tedy 9 z 13 000, ale, ale pak paralyzovat práci celé organizace, která dělá vynikající humanitární práci, je naprosto šílené. Chci říct, že podle této logiky byste měli zakázat izraelské obranné síly, je mnoho izraelských vojáků, kteří si pořizují selfie, které porušují humanitární právo.





Moderátor: Co by mohly USA, kde se nyní nacházím, udělat pro to, aby toto rozhodnutí Knesetu zvrátily?





Je to katastrofální a odsuzuje to všechny uprchlíky v pásmu Gazy ke zkáze, smrti. Zahraniční země a všechny humanitární organizace se musí společně s palestinským lidem postavit proti tomuto rozhodnutí.„Slyšíme rétoriku zevnitř, víte, dokonce i na vysokých úrovních izraelského establishmentu, že celá organizace je infiltrovaná nebo něco takového. Ale statisticky je v UNRwA 30 000 lidí, 13 000 z nich pracuje v Gaze, a pak máme 9 potenciálních případů účasti na 7. říjnu, to by mělo mluvit samo za sebe.“Hannanová měla 11 let, když její rodina byla nucena opustit své domovy v centru Izraele.UNRWA má záznamy o každém palestinském uprchlíkovi, a tím legitimizuje jejich status uprchlíka a jejich nároky na půdu, kterou jejich rodiny kdysi vlastnily v Izraeli. Tyto záznamy umožňují přístup ke službám, které UNRWA poskytuje. Pro Hanan je to tedy nejdůležitější cár papíru na světě.No, jediný, kdo to může skutečně ovlivnit, jsou Spojené státy, následované Německem a Velkou Británií, a ty tři teď musí získat páteř a říct Izraeli, že vám nemůžeme dál poskytovat zbraně a ekonomickou a hospodářskou pomoc. Protože to není sebeobrana, to je ničení sousedního obyvatelstva. Musíte s tím přestat. Pokud ne, budeme na vás uvalovat sankce.