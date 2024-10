Generál ozbrojených sil Ukrajiny řekl, že fronta v Donbasu se "rozpadla"

30. 10. 2024

Ozbrojené síly Ukrajiny nadále ztrácejí půdu pod nohama v Doněcké oblasti, ruské jednotky téměř dobyly Selydove, řekl generálmajor ozbrojených sil Ukrajiny Dmytro Marčenko. "Neprozradím vojenské tajemství, když řeknu, že se naše fronta rozpadla. Bohužel, [Rusové] vstoupili do Selydove a získávají tam opěrný bod. Myslím, že v blízké budoucnosti ho obejdou a úplně ho obsadí, což jim poskytne taktické nástupiště na Pokrovsk. To je pro nás velmi špatné," řekl.

Podle generálmajora se tato situace vyvinula v důsledku nedostatku munice, zbraní a personálu. "Nedochází k žádnému doplňování. Lidé jsou velmi, velmi unavení. Prostě neudrží fronty, na kterých jsou," řekl Marčenko. Dalším důvodem obtížného stavu věcí nazval "nerovnováha řízení". "To, co se děje nyní, řeknu, že by to tak určitě nemělo být," uzavřel generálmajor.

Na konci září ukrajinští velitelé varovali, že Pokrovsk by mohl padnout v příštích dvou až třech měsících. Ruská armáda si podle nich udržuje početní a palebnou převahu, nepřetržitě nahrazuje mrtvé a raněné novými vojáky z povolání: Převaha v živé síle může dosáhnout 8 ku 1 a v dělostřelecké síle 10 nebo více ku 1.

Kromě toho by dobytí Selydove a Gorňaku mohlo otevřít cestu na Kurachove, obranný střed, na kterém spočívá fronta jihozápadně od Doněcka. Nové pozice tak umožňují ruským jednotkám zahájit ofenzívu na osadu zvanou Konstantinopol. Ta, stejně jako nedaleká Andrijivka, se nachází na důležitém dopravním uzlu - silnici vedoucí z Kurachova do Záporožské oblasti. Kromě toho se ruské jednotky budou moci přesunout na západ k hranicím s Dněpropetrovskou oblastí, která je vzdálená 35 km, napsala Strana.

Není známo, zda se tam nachází opevnění. Zástupce velitele 3. útočné brigády Maxim Žorin vyzval k přípravě Dněpropetrovské oblasti na obranu již nyní. Šéf záporožské oblastní správy Ivan Fjodorov uvedl, že v regionu se dokončuje výstavba druhé a třetí obranné linie.

Zdroj v ruštině: ZDE

