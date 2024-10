Rozhořčení kvůli Trumpově narážce na „malé tajemství“ s republikány ve Sněmovně reprezentantů

29. 10. 2024

Kritici odsoudili „zlověstnou“ poznámku, která naznačuje možné spiknutí Trumpa a Mikea Johnsona s cílem vyřešit "sporné" volby



Donald Trump čelil rostoucímu podezření z přípravy spiknutí s cílem ukrást prezidentské volby, které se uskuteční příští týden, když se demokraté a komentátoři zaměřili na jeho zmínky o „malém tajemství“ na nedělním bouřlivém shromáždění v Madison Square Garden.

Tyto narážky zpočátku vzbudily jen malou pozornost uprostřed hněvivé reakce vyvolané rasistickými vtipy a pobuřující rétorikou řady řečníků, včetně urážlivého rasistického komentáře o Portorikáncích, od kterého se musela distancovat i Trumpova vlastní kampaň.



Někteří pozorovatelé a demokratičtí politici se však domnívali, že nejvýmluvnější výrok večera pronesl sá Trump poté, co na pódium uvedl republikánského předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona a narážel na společné tajemství.



„Musíme si zvolit kongresmany a musíme si zvolit senátory,“ řekl Trump s odkazem na volby do Kongresu, o které půjde příští týden.



„Senát můžeme získat docela snadno a myslím, že s naším malým tajemstvím se nám bude dařit i ve Sněmovně reprezentantů. Naše malé tajemství má velký dopad. On a já máme malé tajemství - řekneme vám, co to je, až bude po volbách.“





Server Politico ve své rubrice Playbook popsal tuto odbočku jako „potenciálně ... zlověstný komentář, který by mohl být narážkou na to, že sněmovna rozhodne o výsledcích voleb ve prospěch Trumpa v každém případě“.



Dan Goldman, zástupce demokratů z New Yorku, byl jednoznačnější a pro CNN uvedl, že Trumpovou motivací k uspořádání shromáždění - ve státě, kde nemá šanci zvítězit - byla podpora republikánských kandidátů ve snaze zajistit republikánskou většinu v Kongresu v době, kdy bude mít Kongres za úkol potvrdit výsledek prezidentských voleb.



„Proč Donald Trump přijel do New Yorku devět dní před volbami? Ten stát získá Kamala Harrisová,“ řekl Goldman.



„ 6. ledna dojde opět k certifikaci sboru volitelů, a jak víme z roku 2021, ten, kdo bude mít pod kontrolou Sněmovnu reprezentantů, bude mít velké slovo v tom, co se stane 6. ledna. Mám podezření, že malý tajný plán Donalda Trumpa s Mikem Johnsonem je záložní plán pro případ, že prohraje a pokusí se jít do Sněmovny reprezentantů, aby vyhodil sbor volitelů.“



Podle Goldmana by situace v Kongresu ovládaném republikány byla opačná než v případě certifikačního procesu, který následoval po volbách v roce 2020. Tehdy se Trump pokusil nasadit tehdejšího viceprezidenta Mikea Pence - předsedajícího záležitostem v jeho ústavní roli -, aby proceduru zablokoval v době, kdy Senát i Sněmovnu ovládali demokraté.



Tento gambit selhal, když Pence odmítl hrát, což urychlilo útok davu podporujícího Trumpa na americký Kapitol, z něhož někteří vyzývali, aby byl Pence oběšen.



„Pokud to bude naopak, republikáni mají mnohem více příležitostí a možností, jak tyto volby zvrátit,“ řekl Goldman. „V tom podle mě spočívá tajemství Donalda Trumpa s Mikem Johnsonem.“



Johnson, ústavní právník, hrál klíčovou roli v Trumpově pokusu zvrátit vítězství Joea Bidena v roce 2020, když podpořil texaskou žalobu, která se snažila zvrátit výsledky ve čtyřech rozhodujících státech. Hlasoval také spolu s dalšími 146 republikány v Kongresu pro zvrácení výsledků.



V pondělí reagoval na obvinění, že s Trumpem plánují opakování scénáře, ale nepopřel je - místo toho přesunul pozornost na údajná „tajemství“, která demokraté zatajili.





„Když už mluvíme o tajemstvích, Harrisová věděla, že Biden je fyzicky a mentálně oslabený, a tajila to,“ napsal s odkazem na neprokázaná obvinění, že Bílý dům zatajil věkem podmíněný pokles prezidentových kognitivních schopností."







