Volkswagen zavře tři továrny, zruší pracovní místa a sníží platy o 10 %

29. 10. 2024

čas čtení 4 minuty





Německá automobilka varuje před stagnací v evropském odvětví na pozadí zpráv o hlubších než očekávaných opatřeních



Německá automobilka Volkswagen plánuje zavřít nejméně tři továrny ve své domovské zemi, propustit tisíce zaměstnanců a snížit mzdy o 10 %, sděluje odborová organizace společnosti.



Hlubší než očekávané škrty přicházejí v době, kdy se společnost potýká se slabými prodeji a pomalou expanzí v sektoru elektromobilů (EV) v tvrdé konkurenci čínských výrobců.



„Představenstvo chce zavřít nejméně tři továrny v Německu,“ řekla v pondělí zaměstnancům v centrále VW ve Wolfsburgu šéfka závodní rady Daniela Cavallo. Jeho zbývající výrobní závody sníží kapacitu, uvedla s odvoláním na informace poskytnuté vedením. Německá automobilka Volkswagen plánuje zavřít nejméně tři továrny ve své domovské zemi, propustit tisíce zaměstnanců a snížit mzdy o 10 %, sděluje odborová organizace společnosti.Hlubší než očekávané škrty přicházejí v době, kdy se společnost potýká se slabými prodeji a pomalou expanzí v sektoru elektromobilů (EV) v tvrdé konkurenci čínských výrobců.„Představenstvo chce zavřít nejméně tři továrny v Německu,“ řekla v pondělí zaměstnancům v centrále VW ve Wolfsburgu šéfka závodní rady Daniela Cavallo. Jeho zbývající výrobní závody sníží kapacitu, uvedla s odvoláním na informace poskytnuté vedením.





Vzhledem k tomu, že přední evropská ekonomika trpí krizí ve výrobě a obává se masové nezaměstnanosti, usiluje VW o zásadní restrukturalizaci s cílem snížit náklady. Původně minulý měsíc varovala, že má v Německu ekvivalent dvou továren s dodatečnou kapacitou.



Očekává se propouštění napříč všemi zaměstnanci, které by mělo dosáhnout desítek tisíc pracovních míst, a uzavření celých divizí nebo jejich přesun do zahraničí. Reálné snížení mezd by mohlo dosáhnout až 18 % po dvouletém zmrazení mezd, uvedla rada zaměstnanců. „Tyto plány se týkají všech německých závodů VW,“ řekla Cavallo. „Žádný není v bezpečí.“



Závodní rada uvedla, že uzavření hrozí továrně v severním městě Osnabrück v Dolním Sasku, která nedávno přišla o významný kontrakt s Porsche, dceřinou společností VW. To by se však mohlo ukázat jako politicky sporné, protože dolnosaská vláda je druhým největším akcionářem Volkswagenu s 20 % hlasovacích práv. Předseda spolkové země Stephan Weil minulý měsíc prohlásil, že by se o uzavření závodu nemělo uvažovat.



Cavallo rovněž vyjádřila vyhlídku na protestní akce, pokud VW neustoupí. Řekla, že společnost si „zahrává s obrovským rizikem, že se zde vše brzy vyhrotí“ a dělníci „udělají to, co musí udělat pracovní síla, když se bojí o svou existenci“.



Automobilky si stěžují na klesající poptávku na mnoha klíčových trzích poté, co v posledních letech vzrostly úrokové sazby po více než desetiletém historickém minimu, které následovalo po globální finanční krizi. Tradiční němečtí výrobci, včetně BMW, Mercedes-Benz a Porsche, hlásí klesající zisky, protože zejména čínské prodeje se potýkají s problémy.



Současně musí zavedené automobilky, jako je Volkswagen, počítat s velkými investicemi potřebnými k přechodu výroby z benzinových a naftových vozů na elektrické akumulátory, přičemž musí čelit čínským konkurentům, kteří mají nižší náklady. Některé továrny již přešly na elektrický pohon, ale kvůli zpomalujícímu se růstu poptávky po elektromobilech se společnostem do investic, které šetří pracovní místa, tolik nechce.



Volkswagen zaměstnává v Německu více než 120 000 lidí, z toho přibližně polovinu ve Wolfsburgu.



Společnost, která v Německu provozuje 10 závodů pod značkou VW, vyvolala v září v zemi šok, když oznámila, že poprvé ve své historii zvažuje uzavření továren v Německu. Aby se vrátila ke konkurenceschopnosti, uvedla, že v rámci snahy ušetřit přibližně 10 miliard eur zruší 30 let starou dohodu o ochraně zaměstnanců.



Volkswagen v pondělním prohlášení uvedl, že jeho vedení od poloviny roku 2023 jedná se zástupci zaměstnanců o dalším postupu a v létě dalo jasně najevo, že „zhoršující se ekonomická situace vyžaduje zásadní restrukturalizaci“.



Vedení uvedlo, že na nadcházejících jednáních o mzdách předloží „konkrétní návrhy na snížení mzdových nákladů“.



Gunnar Kilian, vedoucí oddělení lidských zdrojů ve správní radě, potvrdil blíže nespecifikované uzavírání továren a vykreslil hrozivý obraz stavu společnosti.



Společnost uvedla, že automobilový trh v Evropě, jehož podíl činí přibližně čtvrtinu, se od roku 2020 zmenšil o 2 miliony vozidel, zatímco náklady na energie, zaměstnance a suroviny vzrostly. Odvětví podle ní „stagnuje a v dohledné době se nezotaví“.





Šéf společnosti Volkswagen Passenger Cars Thomas Schäfer uvedl, že německé továrny společnosti mají výrazně vyšší náklady na pracovní sílu, než je standard v odvětví.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0