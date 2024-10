Izraelské údery v Gaze zabily 70 lidí. Šéf OSN označil těžkou situaci civilistů za „nesnesitelnou"

28. 10. 2024

čas čtení 5 minut



Při nárazu nákladního auta do autobusové zastávky v Izraeli zemřel jeden člověk a Benjamin Netanjahu byl zesměšňován na vzpomínkové akci



Podle zdravotníků v Gaze bylo za poslední den při izraelských náletech zabito přibližně 70 lidí, obnovená izraelská kampaň na severu pásma nevykazuje žádné známky zpomalení navzdory obnovení jednání o příměří po tříměsíční přestávce.



V neděli v Ramat Hašaronu severně od Tel Avivu zahynul při nárazu nákladního automobilu do autobusové zastávky jeden člověk. Asi 40 lidí bylo různě zraněno, někteří vážně, a byli převezeni do okolních nemocnic, uvedla policie.



Palestinské militantní skupiny Hamás a Islámský džihád podezření na útok pochválily, ale nepřihlásily se k němu.



Řidič nákladního vozu byl podle policie palestinský občan Izraele a byl zabit kolemjdoucími se střelnými zbraněmi. Podle zdravotníků v Gaze bylo za poslední den při izraelských náletech zabito přibližně 70 lidí, obnovená izraelská kampaň na severu pásma nevykazuje žádné známky zpomalení navzdory obnovení jednání o příměří po tříměsíční přestávce.V neděli v Ramat Hašaronu severně od Tel Avivu zahynul při nárazu nákladního automobilu do autobusové zastávky jeden člověk. Asi 40 lidí bylo různě zraněno, někteří vážně, a byli převezeni do okolních nemocnic, uvedla policie.Palestinské militantní skupiny Hamás a Islámský džihád podezření na útok pochválily, ale nepřihlásily se k němu.Řidič nákladního vozu byl podle policie palestinský občan Izraele a byl zabit kolemjdoucími se střelnými zbraněmi.



V neděli také izraelská armáda uvedla, že byl zabit Palestinec, který se pokusil pobodat skupinu vojáků ve městě Hizma na okupovaném Západním břehu Jordánu.



Informace o situaci v severní Gaze jsou stále sporadičtější a obtížněji ověřitelné, nový izraelský pozemní a letecký útok zaměřený na Džabalíju, Bejt Lahíju a Bejt Hanún vstupuje do čtvrtého týdne.



Internetové a telefonní služby byly na několik hodin přerušeny a pracovníci civilní obrany se nemohli dostat do míst nedávných úderů kvůli stále brutálnějšímu obléhání izraelskými silami a kvůli izraelským útokům na jejich posádky.



Izraelské obranné síly (IDF) se v neděli ráno stáhly z nemocnice Kamal Adwan, jedné z pouhých tří, které v oblasti stále fungují, poté, co o den dříve provedly nájezd na její areál. Personál uvedl, že byly zadrženy desítky zdravotnických pracovníků mužského pohlaví a někteří pacienti.



Počet obětí izraelského náletu na Bejt Lahíu v sobotu večer se podle palestinské tiskové agentury Wafa v neděli zvýšil na 40. Další úder na domy v Džabalíji v neděli ráno zabil 20 lidí a dalších 11 lidí zahynulo při bombardování školy přeměněné na úkryt v oblasti Šatí ve městě Gaza, uvedlo ministerstvo zdravotnictví na území dříve kontrolovaném Hamásem.



IDF ve svých prohlášeních uvedly, že v Džabalíji „zlikvidovaly přes 40 teroristů“, a zpochybnily počet obětí v Bejt Lahíji, který podle nich neodpovídá „přesné munici“, která byla použita.



Izrael zahájil 6. října novou pozemní a leteckou ofenzívu na severu Gazy, která je podle něj nezbytná k likvidaci buněk Hamásu, které se přeskupily. Rozsáhlé příkazy k evakuaci 400 000 lidí, kteří tam podle odhadů OSN stále žijí, blokování dodávek pomoci a potravin a útoky na civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice, vedly skupiny bojující za práva k obvinění Izraele z válečného zločinu, že se snaží násilně vysídlit zbývající obyvatelstvo.



Izrael popřel, že by systematicky stěhoval Palestince z oblasti nebo používal potraviny jako zbraň, což je podle mezinárodního práva nezákonné.



Generální tajemník OSN António Guterres v nedělním prohlášení označil těžkou situaci civilistů uvězněných v důsledku bojů na severu Gazy za „neúnosnou“.



Jeho úřad uvedl: „Generální tajemník je šokován strašlivou úrovní úmrtí, zranění a destrukce na severu, kde jsou civilisté uvězněni pod sutinami, nemocní a zranění nemají životně důležitou zdravotní péči a rodiny nemají dostatek potravin a přístřeší.“



Očekávalo se, že šéf Mossadu David Barnea v neděli odcestuje do Kataru na jednání zaměřené na obnovení příměří a jednání o propuštění rukojmích. Nepřímé rozhovory zprostředkované Katarem, USA a Egyptem zkrachovaly po smrti vůdce Hamásu Ismaila Haníji při bombovém útoku v Íránu, který pravděpodobně provedl Izrael. Nepřátelství s Íránem a jeho libanonským spojencem Hizballáhem od té doby zastínilo mírový proces v Gaze.





Zabití Jahji Sinvara, strůjce útoku ze 7. října 2023, v pásmu tento měsíc bylo mezinárodním společenstvím prezentováno jako příležitost k obnovení jednání. Sinvar, který měl poslední slovo ohledně postoje Hamásu, opakovaně blokoval pokrok směrem k dohodě.





Oznámila také, že v bojích v Libanonu bylo zabito pět izraelských vojáků a další zemřel na následky zranění utrpěných na severu Gazy.







Zdroj v angličtině ZDE

0

205

Později v neděli rodinní příslušníci přibližně 100 izraelských rukojmích, kteří zůstávají v zajetí v Gaze, narušili projev Benjamina Netanjahua na televizní vzpomínkové akci za oběti útoku Hamásu a přinutili izraelského premiéra, aby svůj projev přerušil.Mnozí v Izraeli obviňují Netanjahua ze selhání zpravodajských služeb a reakce na události ze 7. října a obviňují ho, že z politických důvodů otálí s dohodou v Gaze o návratu rukojmích domů.Mezitím v nové izraelské válce proti Hizballáhu v Libanonu zabily v neděli dva izraelské údery osm lidí v jižním městě Sidon po těžkém nočním bombardování hlavního města Bejrútu.Izraelská armáda v neděli prohlásila, že zabila 70 bojovníků Hizballáhu, a vydala novou vlnu příkazů k evakuaci vesnic, v nichž se podle ní nachází vojenská infrastruktura Hizballáhu.