Rasistické výroky o Portorikáncích na Trumpově shromáždění vyvolávají hněv

29. 10. 2024

čas čtení 4 minuty





Republikáni se připojili ke Kamale Harrisové a Joe Bidenovi a odsoudili výroky komika Tonyho Hinchcliffa



Po rasistických výrocích proti Portorikáncům na shromáždění Donalda Trumpa v Madison Square Garden v New Yorku stále roste rozhořčení, které odsoudili demokraté, celebrity a dokonce i někteří republikáni.

Komik Tony Hinchcliffe se dostal pod palbu kritiky za výroky, které na nedělním shromáždění pronesl na adresu Latinoameričanů a Portorika.



„Nevím, jestli to víte, ale uprostřed oceánu je teď doslova plovoucí ostrov odpadků. Myslím, že se jmenuje Portoriko,“ řekl mimo jiné kontroverzní výroky.



V následujících hodinách demokraté a hispánské skupiny na obou stranách politického spektra odsoudili tyto komentáře jako „urážlivé“ a „hanlivé“. Komik Tony Hinchcliffe se dostal pod palbu kritiky za výroky, které na nedělním shromáždění pronesl na adresu Latinoameričanů a Portorika.„Nevím, jestli to víte, ale uprostřed oceánu je teď doslova plovoucí ostrov odpadků. Myslím, že se jmenuje Portoriko,“ řekl mimo jiné kontroverzní výroky.V následujících hodinách demokraté a hispánské skupiny na obou stranách politického spektra odsoudili tyto komentáře jako „urážlivé“ a „hanlivé“.



Kamala Harrisová označila tyto výroky za „nesmysl“ a uvedla: „Myslím, že včerejší večer, akce Donalda Trumpa v Madison Square Garden, skutečně podtrhla bod, který jsem zdůrazňovala po celou dobu této kampaně. Je zaměřen a vlastně fixován na své stížnosti, na sebe a na rozdělování naší země.“



Joe Biden řekl, že shromáždění bylo „prostě trapné“, a dodal: „Je to pod úroveň každého prezidenta, ale na to už jsme si zvykli. Proto jsou tyto volby tak důležité.“



Poslankyně Alexandria Ocasio-Cortezová, která se narodila v New Yorku Portorikáncům, kritizovala tyto výroky v sérii příspěvků.



„Tohle není komedie. Využíváte své výroky k podpoře neonacistů jako MTG & zbavování práv žen a posílání žen do doby kamenné. Váš 'smysl pro humor' na tom nic nemění,“ napsala v jednom z příspěvků, kterým odpověděla přímo Hinchcliffovi, jenž své komentáře obhajoval.



Rasistické vtipy nepotěšily ani Tima Walze, Harrisova protikandidáta.



„Lidé v Portoriku jsou občané. Platí daně a slouží v armádě téměř ve vyšší míře než kdokoli jiný,“ řekl na Twitchi v živém vysílání s AOC.



Kromě toho, že tyto výroky okamžitě kritizovala kampaň Harrisové, vyvolaly tyto výroky rozzlobené reakce významných portorických republikánů včetně Angela Cintrona, šéfa republikánské strany na ostrově.



Republikánská kongresmanka Maria Elvira Salazarová, která zastupuje část Miami a účastnila se nedávných Trumpových akcí, kritizovala výroky na Twitteru a napsala: „Jsem znechucena rasistickým výrokem @TonyHinchcliffe, který označil Portoriko za ‚plovoucí ostrov odpadků‘. Tato rétorika neodráží hodnoty Republikánské strany. Portoriko vyslalo do Vietnamu více než 48 000 vojáků, kterým bylo uděleno více než 345 Purpurových srdcí. Tato statečnost si zaslouží úctu. Vzdělávejte se!“



Rick Scott, republikánský senátor z Floridy, také použil Twitter, aby komika kritizoval.



„Tento vtip vybuchl z nějakého důvodu. Není to vtipné a není to pravda. Portorikánci jsou úžasní lidé a úžasní Američané!“ napsal v příspěvku.



Peter Navarro, bývalý úředník Trumpovy administrativy a jeho věrný příznivec, se rozhodl pro barvitější výrazy: „@tonyhinchcliffe musí být ten největší a nejhloupější kretén, jaký kdy přišel na komediální scénu,“ napsal na Twitteru.



Trumpův tým se snaží tlumit reakce. Mluvčí kampaně Karoline Leavittová v rozhovoru pro Fox News uvedla, že Hinchcliffe udělal „nevkusný vtip“, ale zároveň naznačila, že se incident přehání.



„Tento vtip neodráží názory prezidenta Trumpa ani kampaně,“ uvedla v prohlášení mluvčí Trumpovy kampaně Danielle Alvarezová.



Kritika však pokračuje i mimo politiku. Portorické hudební hvězdy Bad Bunny a Ricky Martin po Trumpově shromáždění oznámily podporu Kamaly Harrisové. Martin napsal v příspěvku svým 18 milionům sledujících na Instagramu: „Tohle si o nás myslí. Volte @kamalaharris.“



Několik politických akčních výborů využilo tento okamžik jako příležitost k posílení podpory kampaně Harrisové.





Nuestro Pac, demokratický Super Pac zaměřený na Latinoameričany, začal v pondělí rozesílat textové zprávy poté, co získal 30 000 dolarů na zaslání textových zpráv všem portorikánským voličům v Pensylvánii po Trumpově mítinku, píše Washington Post.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0