Zplodiny z plynových sporáků každoročně zabijí 40 000 Evropanů

28. 10. 2024

Studie konstatuje, že škodlivé plyny spojené se srdečními a plicními chorobami zkracují život téměř o dva roky



Zpráva uvádí, že plynové sporáky a plynová kamna ročně zabijí 40 000 Evropanů, kterým do plic vhání škodliviny. Je to dvakrát více úmrtínež počet úmrtí při autonehodách.



„Rozsah problému je mnohem horší, než jsme si mysleli,“ uvedla hlavní autorka studie Juana María Delgado-Saboritová, která vede výzkumnou laboratoř pro zdraví v oblasti životního prostředí na univerzitě Jaume I ve Španělsku.



Výzkumníci přičítají plynovým sporákům v EU 36 031 předčasných úmrtí ročně a ve Spojeném království dalších 3 928 úmrtí. Tvrdí, že jejich odhady jsou konzervativní, protože brali v úvahu pouze zdravotní účinky oxidu dusičitého (NO2), a nikoliv dalších plynů, jako je oxid uhelnatý a benzen.



„Již v roce 1978 jsme se poprvé dozvěděli, že znečištění NO2 je mnohonásobně vyšší v kuchyních, kde se používá plyn, než v kuchyních s elektrickými sporáky,“ uvedl Delgado-Saborit. „Ale teprve nyní jsme schopni vyčíslit počet zmařených životů.“



V EU vaří na plynu každá třetí domácnost, ve Velké Británii je to 54 % domácností a v Itálii, Nizozemsku, Rumunsku a Maďarsku více než 60 %. Sporáky spalují fosilní plyn a vypouštějí škodlivé látky, které způsobují záněty dýchacích cest.



Zpráva, kterou podpořila Evropská nadace pro klima, navazuje na loňský výzkum, který měřil kvalitu ovzduší v domácnostech a zjišťoval, nakolik vaření na plynu zvyšuje znečištění ovzduší uvnitř budov. To umožnilo vědcům z Univerzity Jaume I a Univerzity ve Valencii stanovit poměry mezi znečištěním vzduchu uvnitř a venku při vaření na plynu a zmapovat expozici NO2 uvnitř budov.



Poté použili míru rizika onemocnění, která vycházela ze studií o venkovním znečištění NO2, aby zjistili počet ztracených životů.



„Hlavní nejistotou je, zda riziko úmrtí zjištěné u venkovního NO2 pocházejícího převážně z dopravy lze aplikovat na vnitřní NO2 při vaření na plynu,“ uvedl Steffen Loft, odborník na znečištění ovzduší z Kodaňské univerzity, který se na výzkumu nepodílel. „Je to však spravedlivý předpoklad, který je pro posouzení nutný.“



Výsledky se shodují s květnovou studií v USA, která zjistila, že plynové a propanové sporáky přispívají až k 19 000 úmrtím dospělých ročně.



EU tento měsíc zpřísnila pravidla pro kvalitu venkovního ovzduší, ale nestanovila normy pro kvalitu ovzduší uvnitř budov. Evropská aliance pro veřejné zdraví (EPHA) vyzvala politiky, aby postupně vyřadili plynové sporáky stanovením limitů emisí, nabídli peníze na pomoc při přechodu na čistší sporáky a přinutili výrobce označovat sporáky údaji o riziku znečištění.



„Příliš dlouho bylo snadné odmítat nebezpečí plynových sporáků,“ uvedla Sara Bertucciová z EPHA. „Stejně jako u cigaret se lidé příliš nezamýšleli nad dopady na zdraví - a stejně jako cigarety jsou plynové sporáky malým ohněm, který plní naše domovy znečištěním.“



Lidé se mohou při vaření částečně chránit před výpary tím, že při vaření otevřou okna a zapnou odsávací ventilátory.



Delgado-Saboritová uvedla, že ona a její manžel vyrůstali v domech, kde se vařilo na elektrických plotýnkách, což je „čistší, bezpečnější a zdravější“, ale později se přestěhovali do domu s plynovým sporákem v kuchyni.





„Nyní jsme uprostřed rekonstrukce domu a já počítám dny, kdy si do kuchyně nechám namontovat novou elektrickou varnou desku.“







Zdroj v angličtině ZDE

