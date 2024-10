Rusko nasadí proti Ukrajině 10 000 severokorejských vojáků během „několika týdnů“, varuje Pentagon

29. 10. 2024

čas čtení 4 minuty



Příchod severokorejských vojáků rozdmýchá regionální napětí a ještě více zatíží vyčerpanou ukrajinskou armádu v téměř tříleté válce

Západ ovšem zatím nedělá vůbec nic





Severní Korea vyslala do Ruska přibližně 10 000 vojáků, kteří budou během „několika příštích týdnů“ cvičit a pakbojovat ve válce na Ukrajině, uvedl Pentagon, což podle západních představitelů zintenzivní téměř tříletou válku a otřese vztahy v regionu.

Někteří ze severokorejských vojáků se již přesunuli blíže k Ukrajině, uvedla v pondělí mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová, a předpokládá se, že míří do pohraniční oblasti Kurska, kde se Rusko snaží zatlačit ukrajinský vpád.

V pondělí generální tajemník NATO Mark Rutte potvrdil nedávné zprávy ukrajinské rozvědky, že některé severokorejské vojenské jednotky se již nacházejí v Kurské oblasti.





Přidání tisíců severokorejských vojáků do největšího evropského konfliktu od druhé světové války zvýší tlak na unavenou a přetíženou ukrajinskou armádu. Podle západních představitelů to rovněž podnítí geopolitické napětí na Korejském poloostrově a v širším indo-pacifickém regionu, včetně Japonska a Austrálie.







Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov pokrčil rameny nad Rutteho výroky a poznamenal, že Pchjongjang a Moskva podepsaly loni v červnu společný bezpečnostní pakt.

Není jasné, jak a kdy by spojenci NATO mohli na severokorejské zapojení reagovat. Mohly by například zrušit omezení, která brání Ukrajině používat zbraně dodávané Západem k dálkovým úderům na ruské území.

Jihokorejský prezident Yoon Suk-yeol uvedl, že vývoj situace představuje globální bezpečnostní hrozbu.„Tato nelegální vojenská spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou představuje významnou bezpečnostní hrozbu pro mezinárodní společenství a může představovat vážné riziko pro naši národní bezpečnost,“ řekl.V úterý severokorejské státní sdělovací prostředky bez bližších podrobností uvedly, že delegace vedená ministrem zahraničí Choe Son Huiem odjela z Pchjongjangu na oficiální návštěvu Ruska. Ruské velvyslanectví v Pchjongjangu uvedlo, že návštěva se koná „v rámci strategického dialogu“.Ruský prezident Vladimir Putin by rád změnil globální mocenskou dynamiku. Snažil se vytvořit protiváhu západnímu vlivu, když minulý týden uspořádal v Rusku summit zemí Brics, včetně vedoucích představitelů Číny a Indie. Podle západních vlád se snažil získat přímou pomoc pro válku od Íránu, který dodal bezpilotní letouny, a Severní Koreje, která dodala velké množství munice.Rutte novinářům v Bruselu řekl, že severokorejské nasazení představuje „významnou eskalaci“ zapojení Pchjongjangu do konfliktu a „nebezpečné rozšíření ruské války“.Také americký prezident Joe Biden označil nasazení za „nebezpečné. Velmi nebezpečné.“Ministr obrany Lloyd Austin a ministr zahraničí Antony Blinken se ještě tento týden setkají ve Washingtonu se svými jihokorejskými protějšky.Singh uvedl, že Austin a ministr obrany Kim Yong-hyun budou jednat o nasazení severokorejských vojáků na Ukrajině. Podle Singha nebudou existovat žádná omezení týkající se použití zbraní poskytnutých Spojenými státy u těchto jednotek.„Pokud uvidíme, že se vojáci KLDR pohybují směrem k frontové linii, jsou to spolubojovníci ve válce,“ řekl Singh a použil zkratku pro Korejskou lidově demokratickou republiku neboli Severní Koreu. „To je kalkulace, kterou musí Severní Korea provést.“Lavrov prohlásil, že na Ukrajině jsou již dlouho tajně rozmístěni západní vojenští instruktoři, kteří pomáhají její armádě používat zbraně dlouhého doletu poskytnuté západními partnery.Ukrajina, jejíž obrana ve východní části Doněcké oblasti je pod silným ruským tlakem, by se mohla příští týden dozvědět další chmurné zprávy z amerických prezidentských voleb. Vítězství Donalda Trumpa by mohlo vést k omezení klíčové americké vojenské pomoci.V Moskvě ministerstvo obrany v pondělí oznámilo, že ruské jednotky dobyly doněckou vesnici Cukuryně - poslední osadu, která podlehla pomalu postupujícímu ruskému náporu.Rutte hovořil v Bruselu poté, co jihokorejská delegace na vysoké úrovni, zahrnující nejvyšší zpravodajské a vojenské představitele i vysoké diplomaty, informovala v sídle NATO 32 velvyslanců členských států aliance.Podle evropských představitelů, kteří byli přítomni 90minutové výměně názorů a kteří pod podmínkou zachování anonymity hovořili s agenturou AP o bezpečnostním brífinku, Jihokorejci neprokázali přítomnost severokorejských jednotek v Kursku.