Počet obětí Izraele v jižním Libanonu stoupá, Izrael chce zakázat humanitární organizaci OSN

28. 10. 2024

Nejméně sedm mrtvých v Tyru, uvádí libanonské ministerstvo zdravotnictví





„Pokud to projde a pokud to bude realizováno, bude to katastrofa,“ řekla Juliette Touma, ředitelka komunikace agentury. „Unrwa je největší humanitární organizací v Gaze... Kdo může dělat její práci?“ dodala.





Organizace ActionAid UK naléhavě žádá vládu Spojeného království - a vyzývá k mezinárodní akci - aby navrhované zákony zastavila. Hannah Bondová, spoluvýkonná ředitelka organizace ActionAid UK, ve svém prohlášení uvedla:



Světoví lídři musí okamžitě jednat a bránit Unrwa před bezprecedentními hrozbami izraelské vlády. Přijetí těchto zákonů by ještě více prohloubilo již tak hrozivou humanitární katastrofu, kdy jsou miliony palestinských uprchlíků odříznuty od základních služeb, na které se každý den spoléhají.



Nejde jen o jednu agenturu - likvidace Unrwa by rozvrátila mezinárodní ochranu palestinských uprchlíků a vytvořila nebezpečný precedens pro globální humanitární úsilí.



Obyvatelé Gazy a dalších oblastí nemohou čekat. Vyzýváme světové společenství, aby jednalo rozhodně, chránilo Unrwa a dodržovalo mezinárodní právo.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví zvýšilo počet obětí izraelského útoku na město Tyre na jihu země z pěti na sedm a upravilo počet zraněných z deseti na sedmnáct.Izrael bude hlasovat o dvojici zákonů, které by výrazně omezily agenturu OSN odpovědnou za distribuci pomoci v Gaze tím, že by ji zbavily právní imunity a omezily její možnost podporovat Palestince ve východním Jeruzalémě a na Západním břehu Jordánu.Hlasování se uskuteční v pondělí večer, kdy začíná zimní zasedání izraelského parlamentu.Izrael obviňuje Agenturu OSN pro pomoc a práci (Unrwa) z toho, že umožňuje bojovníkům Hamásu infiltrovat své zaměstnance, což agentura popírá.Více než 1,9 milionu Palestinců je vyhnáno ze svých domovů a Gaza se potýká s rozsáhlým nedostatkem potravin, vody a léků.Návrhy zákonů nenavrhují alternativní agentury, které by poskytovaly základní zásoby pro lidi trpící v regionu. Unrwa poskytuje vzdělání, zdravotní péči a další základní služby milionům palestinských uprchlíků v celém regionu, včetně Izraelem okupovaného západního břehu Jordánu.