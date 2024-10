Prezidentův sváteční projev aneb odsouzen k demokracii

29. 10. 2024 / Boris Cvek

Prezident Pavel ve svém projevu ke státnímu svátku 28. října zapomněl na jednu důležitou věc: v demokracii o politicích rozhodují volby, ne to, zda prezident podporuje toho či onoho politika. Prezident naopak musí akceptovat výsledek voleb. Vím, že pro ty, kdo se pořád dokola hlásí k demokracii, je to často hrozné překvapení, že volby rozhodují, ale je to tak. Říká se tomu demokracie.

Prezident může samozřejmě všem ukázat, jak se má dělat politika, jak lze prosazovat ty tzv. nepopulární reformy, a to tím, že odejde z Hradu, založí si politickou stranu a vyhraje volby. Pokud ale chce zůstat na Hradě, nezbývá mu podle Ústavy nic jiného než respektovat demokracii. Více k tomu, co prezident říkal, asi nemá cenu psát.







