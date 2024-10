Jihoafrická republika předala Mezinárodnímu soudnímu dvoru důkazy o genocidě páchané Izraelem

29. 10. 2024

Pondělí 28. října 2024



Jihoafrická republika dnes, 28. října 2024, předložila Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ) svůj Memorial ve věci aplikace Úmluvy o prevenci a trestání zločinu genocidy v pásmu Gazy (Jihoafrická republika proti Izraeli).



V souladu s jednacím řádem soudu nesmí být Memoriál zveřejněn. K podání tohoto Memoriálu dochází v době, kdy Izrael zintenzivňuje zabíjení civilistů v Gaze a nyní se zdá, že má v úmyslu jít podobnou cestou ničení i v Libanonu. Opatření, která Jihoafrická republika přijala od prosince 2023 a která vyvrcholila podáním tohoto Memoriálu, vyvolala obrovský zájem na národní i mezinárodní úrovni. Pondělí 28. října 2024Jihoafrická republika dnes, 28. října 2024, předložila Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ) svůj Memorial ve věci aplikace Úmluvy o prevenci a trestání zločinu genocidy v pásmu Gazy (Jihoafrická republika proti Izraeli).V souladu s jednacím řádem soudu nesmí být Memoriál zveřejněn. K podání tohoto Memoriálu dochází v době, kdy Izrael zintenzivňuje zabíjení civilistů v Gaze a nyní se zdá, že má v úmyslu jít podobnou cestou ničení i v Libanonu. Opatření, která Jihoafrická republika přijala od prosince 2023 a která vyvrcholila podáním tohoto Memoriálu, vyvolala obrovský zájem na národní i mezinárodní úrovni.



Memoriál - tak se nazývá dokument zaznamenávající hlavní žalobu Jihoafrické republiky proti Izraeli - obsahuje důkazy, které ukazují, jak izraelská vláda porušuje Úmluvu o genocidě tím, že podporuje ničení Palestinců žijících v Gaze a fyzicky je zabíjí pomocí různých ničivých zbraní, zbavuje je přístupu k humanitární pomoci, vytváří životní podmínky, které směřují k jejich fyzické likvidaci, a ignoruje a ignoruje několik předběžných opatření Mezinárodního soudního dvora a používá hladomor jako válečnou zbraň a k podpoře cílů Izraele vylidnit Gazu prostřednictvím masové smrti a nuceného vysídlení Palestinců.



Z důkazů vyplývá, že základem genocidních činů Izraele je zvláštní úmysl páchat genocidu, neschopnost Izraele zabránit podněcování ke genocidě, zabránit samotné genocidě a neschopnost potrestat ty, kteří podněcují a páchají činy genocidy.



Důkazy jsou podrobně popsány na více než 750 stranách textu, které jsou podpořeny materiály a přílohami v rozsahu více než 4 000 stran. Jihoafrický Memoriál je připomínkou světovému společenství, aby pamatovalo na palestinský lid, bylo s ním solidární a zastavilo katastrofu. Devastace a utrpení byly možné jen proto, že Izrael navzdory opatřením a zásahům Mezinárodního soudního dvora a četných orgánů OSN nedodržel své mezinárodní závazky.



Minulý týden si svět připomněl podpis Charty OSN před sedmdesáti devíti lety. OSN byla vytvořena, aby zachránila následující generace před pohromou války. Aby bylo této snaze učiněno zadost, musí všechny národy trvat na dodržování Charty OSN a mezinárodního práva. Akce, kterou podnikla Jihoafrická republika a k níž se připojily další státy, má především zastavit genocidu v Palestině mírovou cestou, a to prostřednictvím vyvození odpovědnosti Izraele v institucích, které právě k tomuto účelu zřídila OSN.



Po celou dobu existence Charty OSN je Izraeli poskytována bezprecedentní beztrestnost při porušování mezinárodního práva a norem. Pokračující ničení mezinárodního práva ze strany Izraele ohrozilo instituce globální správy, které byly zřízeny k tomu, aby pohnaly všechny státy k odpovědnosti .

Jak uvedl prezident Cyril Ramaphosa ve svém letošním projevu na Valném shromáždění OSN: „Příběh Jihoafrické republiky svědčí o trvalé úloze OSN v globálních záležitostech. Podporou našeho boje OSN potvrdila zásady Charty OSN - základní lidská práva, důstojnost a hodnotu každého člověka a rovná práva velkých i malých národů“. Prezident Ramaphosa zdůraznil, že akce Jihoafrické republiky prostřednictvím Mezinárodního soudního dvora je pokusem zajistit, aby stejná globální solidarita, která pomohla ukončit apartheid v Jihoafrické republice, byla mobilizována k ukončení apartheidu, který zažívají Palestinci, včetně ukončení genocidy Palestinců.



Zjevnou genocidu v Gaze vidí všichni, kdo nejsou zaslepeni předsudky. Jihoafrická republika vyjadřuje vděčnost ostatním národům, které podaly intervence podle článků 62 a 63 a připojily se k případu, který byl zahájen u Mezinárodního soudního dvora.



Znovu vyzýváme k okamžitému zastavení palby v Palestině, Libanonu a celém regionu a k zahájení politického procesu, který by zajistil spravedlivý a trvalý mír.



Boj Palestinců proti imperialismu, izraelskému apartheidu a osadnickému kolonialismu je každodenní realitou palestinského lidu. Od roku 1948 čelí různým formám kolonizace, často podporované historickými koloniálními mocnostmi a v poslední době státy, které mají v úmyslu utvářet světový řád ve svém zájmu. Globální boj proti osadnickému kolonialismu v některých částech světa přetrvává, a to i v okupované Palestině, jak v Gaze, tak na Západním břehu Jordánu.



Mezinárodní společenství nemůže nečinně přihlížet tomu, jak jsou nevinní civilisté - včetně žen, dětí, nemocničních pracovníků, humanitárních pracovníků a novinářů - zabíjeni jen proto, že jsou. Takový svět nemůžeme přijmout.



Případ Jihoafrické republiky u Mezinárodního soudního dvora je komplexní prezentací zdrcujících důkazů o genocidě v Gaze.



Vláda by ráda poděkovala svému právnímu týmu za jeho obětavost, dovednosti a nasazení.



Dotazy pro média: Vincent Magwenya, mluvčí prezidenta - media@presidency.gov.za



Vydal: Úřad prezidenta



Pretoria







