Velká chyba Joea Bidena: jak se válka na Ukrajině stala globální katastrofou

26. 10. 2024

Neschopnost zvládnout konflikt vedla k obrovskému utrpení a geopolitickým změnám, píše Simon Tisdall





Strategie Joea Bidena, odrážející instinkty veterána studené války, byla známá: zadržet konflikt. Když americký prezident Biden v březnu 2022, měsíc po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu, promluvil ve Varšavě, udělal Vladimiru Putinovi červenou čáru u nohou. „Ať vás ani nenapadne pohnout se na jediném centimetru území NATO,“ varoval.

Západní spojenci poskytnou Kyjevu zbraně a pomoc, uvalí na Moskvu rozsáhlé hospodářské a finanční sankce a zlikvidují rubl“, vyhrožoval Biden. Ačkoli USA nejsou členem NATO, pomohly by Ukrajině vyhrát tuto symbolickou bitvu za svobodu a demokracii. Přímo by se však Rusku nepostavily, pokud by Rusko nejprve nezaútočilo na NATO.



Po třiceti měsících Bidenova zadržovací strategie žalostně selhává. Podobně jako neléčená rakovina ukrajinská krize nekontrolovatelně metastázuje. Válka se zdaleka neomezuje jen na bahno a led Donbasu, ale její šířící se toxický spad je den ode dne ničivější. Kontaminuje a zamořuje vše, čeho se dotkne. Je pravda, že „horké“ válce mezi Ruskem a NATO se zatím podařilo vyhnout. Přesto bylo polské a rumunské území zasaženo zbloudilými raketami a námořními útoky. Celá černomořská oblast je zapletena, stejně jako Bělorusko. Putin tvrdí, že Západ již vede válku proti Rusku a vyhrožuje mu jadernými zbraněmi. Propagandisté slibují likvidaci Polska.



Krize vyvolala rozkol mezi USA a Evropou v NATO a v EU. Rozhořely se spory o vyslání vojáků a raket dlouhého doletu na Ukrajinu, pozvání Kyjeva do aliance a vytvoření samostatné evropské „obranné identity“. Nově jestřábí postoj Francie je neutralizován německou opatrností.



Neutrální Švédsko a Finsko se v panice připojily k NATO. Pobaltské republiky se obávají obnovení ruské agrese. Maďarsko a Srbsko uklidňují Kreml. Itálie váhá. Nikdo se necítí bezpečně.



Neúspěch při zvládání války podporuje seizmické geopolitické změny, především partnerství mezi Čínou a Ruskem „bez omezení“.



Válka podněcuje pravolevý politický extremismus, protože roste podpora placených populistických apologetů Putina. V Moldavsku bylo referendum o členství v EU, které se konalo minulý víkend, hrubě zkresleno tím, co jeho prezidentka Maia Sanduová označila za obrovskou úplatkářskou operaci „zločineckých skupin spolupracujících se zahraničními silami“ - konkrétně s poskoky Kremlu.



Nyní Moskva sleduje víkendové volby v Gruzii, kde tajně konspiruje, aby prozápadní strany prohrály. Taková hybridní válka - podvracení, dezinformace, vlivové operace, kybernetické útoky, podvody, online trolling - se od roku 2022 po celém světě rozmohla jako houby po dešti, protože autoritářské režimy následují příkladu Ruska.



Neschopnost tuto válku zvládnout podporuje seizmické geopolitické změny, zejména partnerství Číny a Ruska „bez omezení“. Čínský prezident Si Ťin-pching získává levnou ropu; ostrakizovaný Putin dostává technologie dvojího užití, které porušují sankce, a navíc diplomatickou podporu. Ale jde o mnohem víc. Na summitu Brics, který minulý týden hostil Putin, se k Rusku, Číně, Indii, Brazílii a Jihoafrické republice připojily Írán, Severní Korea, Sýrie, Venezuela a znepokojivě i Turecko, které je členem NATO (kromě mnoha dalších). Putin si představuje globální protizápadní alianci, Xi postamerický, Čínou vedený nový světový řád 21. století.



To nejsou plané sny. Pro mnoho zemí druhé kategorie představuje odsouzení ruské agrese na Ukrajině ze strany Západu a jeho odmítání odsoudit a aktivní napomáhání izraelské agresi v Palestině nepřijatelný dvojí metr. Některé z nich mění strany.



Co lépe ilustruje bezbřehou povahu tohoto neúprosně se rozšiřujícího konfliktu než překvapivá zpráva, že Severní Korea, v dech beroucím kontrapunktu k vojenské intervenci USA a Spojeného království v korejské válce před téměř 75 lety, vysílá vojáky na ukrajinské bojiště?



A jak děsivé je, že Donald Trump může cynicky využívat ukrajinskou „věčnou válku“ k přesvědčování amerických voličů, že demokraté jako Kamala Harrisová nedokážou řídit chaotický svět, NATO je podvod vedený vyžírkovskými Evropany a OSN je k ničemu.



Válka odvádí pozornost od jiných vážných konfliktů, od Súdánu po Myanmar. Útoky na vývoz obilí z Kyjeva způsobily nedostatek potravin a prudký nárůst jejich cen, což poškodilo chudší země. Narušuje spolupráci v oblasti klimatu; ve skutečnosti výrazně zvýšila emise skleníkových plynů Zatímco Putin, obviněný z válečných zločinů, zůstává nepotrestán, respekt k mezinárodnímu právu a Chartě OSN prudce klesá. Beztrestnost vzkvétá.



Obrovské hospodářské náklady války se zvyšují. Světová banka odhaduje, že první dva roky způsobily na Ukrajině přímé škody ve výši 152 miliard dolarů. OSN předpovídá, že na obnovu a rekonstrukci bude potřeba 486 miliard dolarů. Každým dnem se tyto částky zvyšují. Rusko mezitím buduje stínové mezinárodní sítě - oficiálně schválený černý trh -, aby obešlo sankce a podkopalo hegemonii dolaru.



Cena za životy je srdcervoucí. Podle konzervativních odhadů OSN bylo zabito asi 10 000 civilistů a dvakrát tolik jich bylo zraněno. Je možné, že zahynulo více než 30 000 ukrajinských vojáků. Ruské vojenské ztráty se odhadují na 115 000 mrtvých a 500 000 zraněných. Cena, kterou ruská společnost zaplatí za sílící autoritářství, korupci a potlačování disentu a svobodných médií, je nezměrná.



Ukrajina válku neprohrála, což je samo o sobě pozoruhodný výkon. Ale ani nevyhrává. Podpora Západu navzdory rétorice slábne, ruské síly postupují vpřed. „Plán vítězství“ prezidenta Volodymyra Zelenského má jen málo příznivců. Blíží se zima.



Jak moc se tomu dalo zabránit? K některým událostem, jako je osa Čína-Rusko a sílící pravicový populismus, docházelo tak jako tak. Válka je pouze urychlila. Mnoha širším škodám se však dalo zcela nebo zčásti zabránit.



Ve Varšavě byl Biden upřímný, téměř chvástavý: už v lednu 2022 americké zpravodajské služby věděly, že invaze je nevyhnutelná. Řekl, že Putina opakovaně varoval, že by to byla velká chyba. Avšak vzhledem k jeho vášnivému přesvědčení, že ukrajinský boj za demokracii a svobodu má životně důležitý univerzální význam, měl Biden jistě udělat to, co ruskému diktátorovi řekl na rovinu: „Zapomeňte na to. Neprovádějte invazi. Jinak se ocitnete v boji s lépe vyzbrojeným a silnějším NATO.“





Říká se tomu odstrašení. Od toho je tu NATO. Zadržování nikdy nestačilo. Putin by možná stejně neposlechl. Ale zbabělec, kterým je, by to nejspíš udělal - a ušetřil by všem svět bolesti.







