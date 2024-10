Elon Musk je už dva roky v pravidelném kontaktu s Putinem

25. 10. 2024

čas čtení 4 minuty





Rozhovory mezi miliardářem Muskem a ruským prezidentem Putinem by mohly mít obrovské bezpečnostní důsledky





Elon Musk, který je nyní ústřední postavou předvolební kampaně Donalda Trumpa, je podle americké zprávy poslední dva roky v pravidelném kontaktu s Vladimirem Putinem.



Deník Wall Street Journal s odvoláním na několik současných i bývalých amerických, evropských a ruských představitelů uvedl, že rozhovory mezi oběma muži sahají od osobních až po geopolitické záležitosti a zahrnovaly i žádost ruského vůdce, aby neaktivoval svůj satelitní systém Starlink nad Tchaj-wanem jako laskavost čínskému vůdci a Putinovu spojenci Si Ťin-pchingovi. Elon Musk, který je nyní ústřední postavou předvolební kampaně Donalda Trumpa, je podle americké zprávy poslední dva roky v pravidelném kontaktu s Vladimirem Putinem.Deník Wall Street Journal s odvoláním na několik současných i bývalých amerických, evropských a ruských představitelů uvedl, že rozhovory mezi oběma muži sahají od osobních až po geopolitické záležitosti a zahrnovaly i žádost ruského vůdce, aby neaktivoval svůj satelitní systém Starlink nad Tchaj-wanem jako laskavost čínskému vůdci a Putinovu spojenci Si Ťin-pchingovi.





Důsledky tajného komunikačního kanálu mezi Muskem a Putinem jsou pro bezpečnost Západu obrovské. Magnát společnosti Tesla je klíčovým hráčem v americkém vesmírném programu a má bezpečnostní prověrku vysokého stupně. Jeho společnost SpaceX vypouští satelity pro národní bezpečnost USA, jeho satelitní komunikační systém Starlink je klíčový pro válku na Ukrajině a provozuje jednu z největších a nejvlivnějších sociálních mediálních platforem na světě X, která se stala prostředkem pro ruské dezinformační kampaně.



Navíc, pokud bude Trump 5. listopadu zvolen, mohl by Musk hrát důležitou roli v nové americké administrativě. Do kampaně vložil vlastní peníze a několikrát osobně vystoupil na mítincích. Trump navrhl, že by Musk mohl v případě vítězství vést vládní komisi pro efektivitu.



„Je to příběh o ovládnutí USA oligarchy,“ řekla Fiona Hillová, která byla v Trumpově Bílém domě vrchní ředitelkou pro evropské a ruské záležitosti. Přirovnala současnou situaci v USA k rozkvětu oligarchů v Rusku po pádu Sovětského svazu.



„Pokud lidé jako Musk dosáhnou znovuzvolení Trumpa, budou očekávat nejrůznější regulační dárky ve svůj prospěch,“ řekla Hillová, která je vedoucí pracovnicí Brookingsova institutu, rektorkou Durhamské univerzity a poradkyní britské vlády pro obranu.



Dodala: „Je v pozici, kdy může rozhodovat o vládních zakázkách, potenciálně s vládní pozicí, a na jeho systémech je závislá spousta armád po celém světě, v neposlední řadě Ukrajina.“



Začátkem tohoto měsíce novinář Bob Woodward ve své nové knize uvedl, že sám Trump měl od svého odchodu z funkce až sedm soukromých telefonátů s Putinem. Trump uvedl, že se k této zprávě nebude vyjadřovat, ale že pokud by s Putinem hovořil, byla by to „chytrá věc“.



Podle zprávy Wall Street Journalu byl rozsah Muskových kontaktů s Putinem přísně střeženým tajemstvím a nevěděli o nich ani někteří úředníci Bidenova Bílého domu.



Musk se ke zprávě do pátečního odpoledne nevyjádřil. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tvrdil, že jediná komunikace Kremlu s Muskem proběhla během jediného telefonátu, v němž s Putinem diskutovali o „vesmíru a také o současných a budoucích technologiích“.



Peskov trval na tom, že Putin ani jiní představitelé Kremlu s Muskem nevedou pravidelné rozhovory.



Ve zprávě deníku Wall Street Journal se však uvádí, že rozhovory s nejvyššími ruskými představiteli probíhaly od roku 2022 do letošního roku a zahrnovaly i Sergeje Kirijenka, prvního zástupce náčelníka Putinova generálního štábu. Kirijenko byl minulý měsíc obviněn americkým ministerstvem spravedlnosti z vytvoření 30 internetových domén, některých na X, za účelem šíření ruských dezinformací, jejichž cílem bylo oslabit podporu Ukrajiny a ovlivnit americké prezidentské volby.



V říjnu 2022 Musk na Twitteru zveřejnil „ukrajinsko-ruský mírový“ plán, který do značné míry odrážel postoje Moskvy.



Ian Bremmer, politolog, který vede americkou poradenskou společnost Eurasia Group, uvedl, že mu Musk řekl, že o Ukrajině hovořil přímo s Putinem a představiteli Kremlu. Musk Bremmerovo tvrzení popřel, ale Hillová, která se před měsícem zúčastnila stejné elitní konference v Aspenu v Coloradu jako Musk, řekla, že je to pravda.





Řekla: „Opravdu řekl Ianu Bremmerovi, že mluvil s Putinem, a řekl to i mnoha dalším lidem. V podstatě jen opakoval věci, které mu Putin řekl.“







Zdroj v angličtině ZDE

0