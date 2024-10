Summit skupiny Brics se Putinovi vymstil s výzvami k míru, říká Kyjev

24. 10. 2024

Ministerstvo zahraničí v Kyjevě ve středu uvedlo, že Moskva nezískala podporu pro svou invazi na Ukrajinu na summitu Brics, který pořádá a kde Putin čelil přímým výzvám k ukončení konfliktu od některých svých nejbližších a nejdůležitějších partnerů. „Summit Brics, který Rusko plánovalo využít k rozdělení světa, opět ukázal, že většina světa zůstává na straně Ukrajiny ve snaze zajistit komplexní, spravedlivý a udržitelný mír," uvedlo ministerstvo. Čínský prezident Si Ťin-pching na summitu prohlásil, že na Ukrajině nesmí dojít k „eskalaci bojů": „Musíme se držet tří zásad: 'žádné přelévání z bojiště, žádná eskalace bojů a žádné přilévání oleje do ohně ze strany příslušných stran', aby se situace co nejdříve uklidnila."





Brazilský prezident Luiz Inacio Lula da Silva vyzval k „zamezení eskalace a zahájení mírových jednání“. Aniž by se zmínil o nějakém konkrétním konfliktu, vydal výzvu k míru také indický premiér Naréndra Módí: „Podporujeme dialog a diplomacii, ne válku.“ Vladimir Putin při soukromých rozhovorech uvítal nabídky několika lídrů Brics na zprostředkování na Ukrajině, i když jim sdělil, že jeho síly postupují, uvedl podle ruských státních médií jeho mluvčí Dmitrij Peskov.



Severokorejské jednotky by byly legitimními vojenskými cíli - pokud by se zapojily do bojů na Ukrajině, uvedl ve středu mluvčí Bílého domu John Kirby. Spojené státy poprvé uvedly, že vidí důkazy o přítomnosti severokorejských vojáků v Rusku, a jihokorejští zákonodárci uvedli, že na podporu války Kremlu na Ukrajině bylo vysláno asi 3 000 vojáků, přičemž režim Kim Čong-una slíbil, že do prosince poskytne celkem asi 10 000 vojáků.



Alexandr Lukašenko - běloruský prezident, který se udržel u moci díky tomu, že vede klientský stát Ruska - v rozhovorech vysílaných ve středu uvedl, že Putinovo nasazení jakýchkoli zahraničních sil v ukrajinském konfliktu by nevyhnutelně vedlo k eskalaci, možná i za účasti jednotek NATO. Lukašenko prohlásil, že je „nesmysl“, že by se na Ukrajině chystaly bojovat severokorejské jednotky: „Jak znám Putinovu povahu, nikdy by se nepokusil přesvědčit jinou zemi, aby zapojila svou armádu do ruské speciální operace na Ukrajině ... [bylo by] krokem k eskalaci konfliktu, kdyby se na linii dotyku ocitly ozbrojené síly jakékoli země, dokonce i Běloruska.“ To by přimělo ukrajinské spojence, aby poukázali na zahraniční zapojení, „takže by na Ukrajině byly rozmístěny jednotky NATO“.



Ukrajinské úřady oznámily povinnou evakuaci dětí a jejich rodin z Borové v severovýchodní Charkovské oblasti, kde ruské síly postupují. Gubernátor Doněcké oblasti dříve uvedl, že všechny děti byly odvezeny z frontového města Myrnograd a v nedalekém dopravním uzlu Pokrovsk - hlavním cíli ruského postupu - jich zůstalo jen několik desítek. Úřady v Záporožské oblasti, kterou Kreml prohlásil za anektovanou spolu s Doněckem a dvěma dalšími, uvedly, že při útoku dronu byli zabiti dva muži ve věku 40 a 73 let.



Bidenova administrativa se snaží poskytnout Ukrajině vojenskou pomoc ve výši 10 miliard dolarů jako součást svého závazku ve výši 20 miliard dolarů v rámci půjčky ve výši 50 miliard dolarů koordinované s G7 a EU, uvedla ve středu Rada Bílého domu pro národní bezpečnost. Uvedl to americký prezident Joe Biden: „Poskytneme Ukrajině půjčku ve výši 20 miliard dolarů, která bude splacena z úroků získaných z imobilizovaných ruských státních aktiv. Nenechte se mýlit: Rusko v tomto konfliktu nezvítězí ... tyrani budou zodpovědní za škody, které způsobí“. USA plánují do prosince rozdělit 10 miliard dolarů jako hospodářskou pomoc, ale potřebují souhlas amerických zákonodárců pro dalších 10 miliard dolarů, uvedla ve středu Rada Bílého domu pro národní bezpečnost.



Rumunsko nastartovalo dvě stíhačky F-16 poté, co zjistilo, že pravděpodobně dva drony narušily jeho národní vzdušný prostor, uvedlo ve středu pozdě večer rumunské ministerstvo obrany. Jednalo se o třetí takový incident za méně než týden. Dva signály byly zachyceny radarem v rozmezí necelé hodiny, když letěly nad jihovýchodními okresy Konstanta a Tulcea, z nichž druhý hraničí s Ukrajinou přes řeku Dunaj. Podle ministerstva piloti před ztrátou signálů žádný z dronů neviděli.

