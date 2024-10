Rusnok označil ujišťování politiků o nezvyšování daní za pohádky z mechu a kapradí

27. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

V nedělních Otázkách V. Moravce debatovali Jiří Rusnok, Jan Skopeček a Jana Maláčová. Nedozvěděli jsme se nic, co by mělo nějaký smysl. Ale to není nic zvláštního. V čem se shodli Maláčová a Rusnok?

V tom, že kdyby politici skutečně chtěli, své platy by dávno vyřešili v souladu s Ústavou. Rusnok mluvil dokonce o ústavním zákonu. Maláčová zase upozornila na to, jak politici dokázali rychle snížit důchody, zatímco se svými platy si stále nevědí rady. To bylo asi to jediné, co se jí podařilo. Když začala s tím, že by platy politiků navázala na minimální mzdu, Rusnok poukázal na to, že o té rozhodují politici sami, že lepší by byl medián mzdy. Při té příležitosti podle mě velmi správně poučil diváky, že průměry mohou ve srovnání s mediánem hodně deformovat realitu.

Maláčová a Rusnok se shodli i na tom, že snížení daní při rušení superhrubé mzdy bylo zásadní chybou (Skopeček to samozřejmě hájil) a že zdanění chudých je příliš vysoké. Rusnok obvinil sociální demokracii, že souhlasila se snížením daní při rušení superhrubé mzdy, když neodešla z vlády.

V čem se shodli Rusnok a Skopeček? Především v chvále vlády za konsolidaci rozpočtu. Dále také v tom, že když Maláčová tvrdila, že za vlád sociální demokracie byl mnohem vyšší růst než za vlád ODS, neříká to nic nebo málo o schopnosti politiků, protože růst závisí na globální situaci. Maláčová v tom byla podle mě až trapná. Opravdu si myslím, že tím někoho osloví?

Rusnok řekl, že je nesmysl, abychom tu měli 5 procent, když v Německu je nula (prý i Polsko má kvůli Německu problém, tak hlavně že máme tu suverenitu). Připustil ale, že vnitřní politika může růstu škodit, nebo prospět. Bohužel jsme se nedostali k tomu, co by se mělo vlastně dělat, abychom si aspoň neškodili.

Rusnok souhlasil s kritikou rozpočtu ze strany Národní rozpočtové vlády, ale zastal se proti Maláčové toho, že rozpočet předpokládá, že růst v roce 2025 má být 2,7 procenta, byť je to podle něj už nerealistické. Rozpočet, jak připustil po tlaku moderátora, je nepravdivý ale z jiných důvodů, totiž stojí na dosud neschválených zákonech.

Hádání či spíše škádlení mezi Skopečkem a Maláčovou nebylo vyloženě nepříjemné, ale celkem k ničemu. Skopeček jako kolovrátek hájil vládu a Maláčová neméně stupidně opakovala sociální témata bez realistického řešení. Jako obvykle nejvíce jsem si dokázal vzít z toho, co říkal Rusnok. Bylo zjevné, že má už dost Babišových pohádek (podle něj „pohádky z mechu a kapradí“) o nezvyšování daní a neustálém rozdávání. Rusnok jednoznačně trval na tom, že daně budou muset růst, konkrétně kvitoval růst majetkových daní.

Přece jen bych za něco pochválil i Maláčovou: na konci pořadu otevřela téma majetkové nerovnosti, která je u nás podle jejích čísel vyšší než v USA. Rusnok (který dělá pro Kellnerovu rodinu) připustil, že to je zajímavé téma. Škoda, už nebyl čas.

0