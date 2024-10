Blízký východ očekává reakci Íránu na izraelský útok, Teherán tvrdí, že má „právo“ se bránit

26. 10. 2024

Íránská armáda sdělila místním médiím, že při nočním izraelském útoku byli zabiti dva vojáci, kteří „bojovali proti střelám". Mezitím počet mrtvých vojáků stoupl na čtyři



Úřadující šéfka humanitární mise OSN Joyce Msuyaová vyzvala izraelské síly, aby přestaly s tím, co dělají na severu Gazy, kde celému obyvatelstvu „hrozí smrt“.



Bylo oznámeno, že probíhají snahy o vyklizení severní Gazy cestou uskutečnění „plánu generálů“.



Tento plán má donutit zbývající obyvatelstvo k útěku zpřísněním obléhání a odříznutím od pomoci. Podle odborníků se taková taktika rovná válečným zločinům.

Egyptská vlajková letecká společnost zrušila sobotní lety z Káhiry do Bagdádu a Erbílu v Iráku a do jordánského Ammánu.



EgyptAir obvinil ze zrušení letů „pokračující vývoj v regionu“.



Izraelské útoky v pátek v Libanonu zabily 19 lidí, sděluje tamější ministerstvo zdravotnictví



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské útoky zabily v pátek v zemi 19 lidí, čímž se celkový počet obětí od října 2023 zvýšil na 2 653.





Podle oficiální tiskové agentury IRNA byli při sobotních ranních izraelských náletech na Írán zabiti dva vojáci. Útoky, provedené jako odveta za raketovou palbu, kterou Írán zahájil 1. října, byly slyšet několik hodin v hlavním městě Teheránu a na nedalekých vojenských základnách.



Mezi státy, které varovaly před další eskalací, patří vedle EU také Spojené království a Spojené státy. Irák, Saúdská Arábie, Katar, Egypt, Spojené arabské emiráty a Pákistán útoky odsoudily.



Íránské ministerstvo zahraničí hájilo své právo „bránit se proti vnějším agresivním činům“. Ministerstvo označilo izraelský útok za porušení mezinárodního práva a dodalo, že Teherán „uznává svou odpovědnost vůči regionálnímu míru a bezpečnosti“.



Vnitřní debata o tom, jak by měl Írán reagovat, se točí kolem toho, zda považovat izraelské akce za příliš závažné na to, aby je bylo možné ignorovat, nebo se rozhodnout nezahajovat odvetné akce na základě rad přicházejících z regionu a z USA.



Hizballáh vypálil rakety na izraelské vojáky na předměstí libanonské vesnice Aita al-Šaab a také vypustil bezpilotní letouny proti izraelské letecké základně jižně od Tel Avivu. „Letecký útok pomocí bezpilotních letounů“ proti základně Tel Nof byl prvním tvrzením tohoto druhu za poslední rok.



Hizballáh v sobotu rovněž vypálil rakety na pět obytných oblastí v severním Izraeli, včetně předměstí Krayot u Haify. Jinde izraelská armáda uvedla, že při sobotním zásahu na Západním břehu Jordánu zabila jednoho bojovníka Hamásu.



Izraelské síly se stáhly z nemocničního komplexu na severu Gazy den po jeho obsazení. Zdravotníci uvedli, že armáda zadržela nejméně 44 ze 70členného týmu v nemocnici Kamal Adwan v Džabalíji, 14 z nich později propustila.





EU vyzvala k „maximální zdrženlivosti“ poté, co byli při odvetných izraelských náletech zabiti dva íránští vojáci.



Při izraelských leteckých úderech, které v Íránu udeřily v sobotu brzy ráno, bylo hlášeno nejméně sedm výbuchů v Teheránu a nedalekém Karadži a také ve východním městě Mašhad.



Útoky byly provedeny v reakci na to, že Írán zahájil 1. října raketovou palbu, při níž bylo na Tel Aviv a vojenské základny vypáleno odhadem 180 balistických raket.



Íránský ministr zahraničí hájil právo země „bránit se proti vnějším agresivním činům“.



EU v sobotu vyzvala všechny strany k maximální zdrženlivosti, aby se zabránilo „nekontrolovatelné eskalaci“ na Blízkém východě.



Nebezpečný cyklus útoků a odvetných opatření hrozí dalším rozšířením regionálního konfliktu,“ uvedl blok 27 zemí ve svém prohlášení.



EU uznává právo Izraele na sebeobranu, zároveň však vyzývá všechny strany k maximální zdrženlivosti, aby se zabránilo nekontrolovatelné eskalaci, která není v ničím zájmu.



Výzvou ke zdrženlivosti se EU připojila k názorům vyjádřeným vedoucími představiteli z celého světa.





Agentura Reuters oznámila, že izraelské síly se stáhly z nemocničního komplexu v severní Gaze den poté, co do něj vtrhly.



V pátek ministerstvo zdravotnictví Gazy obvinilo izraelské síly z útoku na nemocnici Kamal Adwan v táboře Džabalíja. Ministerstvo rovněž uvedlo, že byly zadrženy stovky zaměstnanců, pacientů a vysídlených osob.



Zdravotníci uvedli, že nejméně 44 ze 70členného týmu zařízení nemocnice bylo zadrženo armádou. Později uvedla, že armáda 14 z nich, včetně ředitele nemocnice, propustila.



Nejméně dvě děti prý také zemřely na jednotce intenzivní péče poté, co izraelská palba v pátek zasáhla generátory a kyslíkovou stanici v zařízení.



Záběry, které rozšířilo ministerstvo zdravotnictví a které agentura Reuters nemohla bezprostředně ověřit, ukazují poškození několika budov po ústupu izraelských sil.



Vojenské údery na města Džabalíja, Bejt Hanún a Bejt Lahíja na severu Gazy dosud během třítýdenní ofenzívy zabily kolem 800 lidí, dodalo ministerstvo Gazy.





Podle izraelské armády byl při náletu na Západním břehu Jordánu zabit jeden bojovník Hamásu.



Ve společném prohlášení, které sdílela agentura AFP, izraelská armáda, policie a domácí bezpečnostní agentura Šin Bet uvedly, že síly zabily militanta během „protiteroristické operace“ prováděné v Tulkaremu.



Cílem operace bylo „zlikvidovat Islama Odeha“, kterého obvinily z plánování teroristických útoků. Odeh během operace „zahájil palbu na bezpečnostní síly“. Byl obklíčen a poté zabit, uvádí se v prohlášení.



„Síly v jeho vozidle nalezly zbraně, včetně směsí používaných k výrobě IED,“ dodaly.



Odeh byl v poslední době „pověřen velením teroristické sítě v Tulkaremu a začal plánovat další teroristické útoky“.





Hizballáh vypálil rakety na pět obytných oblastí v severním Izraeli.



Agentura AFP uvedla, že Hizballáh v sobotu vypálil „raketové salvy“ na pět obytných oblastí v severním Izraeli, včetně předměstí Krayot u Haify.



Izraelská armáda tvrdila, že Íránem podporovaná skupina vypálila přes hranice asi 80 projektilů.





Při izraelském útoku na zdravotnické středisko v jižním Libanonu zahynul záchranář napojený na Hizballáh.



Agentura AFP uvedla, že záchranář byl zabit v sobotu při úderu na zdravotnické středisko v Bazuriji. Pět dalších osob, včetně tří zdravotníků napojených na Hizballáh, bylo zraněno.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že k náletu došlo na zdravotnické středisko v Bazuriji. Toto úmrtí znamená, že od loňského roku, kdy Hizballáh a Izrael zahájily přeshraniční střelbu, bylo zabito 164 záchranářů a zdravotníků.



Vnitřní íránská debata o tom, jak reagovat na dlouho očekávaný izraelský útok, se vede ve dvou směrech: považovat jej za příliš závažné porušení íránské národní suverenity, než aby jej bylo možné ignorovat, nebo uznat, že útok byl relativně omezený, a rozhodnout se nezahajovat odvetná opatření.





Íránské ministerstvo zahraničí v sobotním prohlášení důrazně odsoudilo izraelský útok na své vojenské cíle a uvedlo, že mají právo se bránit. .



„Na základě svého přirozeného práva na legitimní obranu, stanoveného v článku 51 Charty OSN, se Íránská islámská republika považuje za oprávněnou a povinnou bránit se proti cizím agresivním činům.“





Íránská tisková agentura Tasnim uvádí, že Írán „využije všechny fyzické a duchovní schopnosti íránského národa k ochraně svých zájmů a bezpečnosti“.







Zdroj v angličtině ZDE

